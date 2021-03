Kad ražotnē top leģendārā konfekte "Gotiņa", smarža jūtama pilsētā. Tikko vārīta staipīga "Gotiņa" vienkārši kūst uz mēles, un atmiņā ataust bērnības garša. Būšu atklāta, sakot, ka iepriekš nebiju pievērsusi uzmanību, ka slavenās Skrīveru "Gotiņas" ražo divi atšķirīgi ražotāji, turklāt pastāv arī emocionāla cīņa – kura "Gotiņa" tad ir "īstā"? Arī Saldus "Gotiņas" ražotāji apgalvo, ka viņu ir "īstā" – tā top, balstoties uz seno laiku recepti. Lai gan katrs slavē savu "Gotiņu" un receptes autentiskumu, mums pašiem atliek izdarīt secinājumus.

Rašanās stāsts un konfektes īstums

Daudzi uzskata, ka "Skrīveru pārtikas kombināts" ir milzīgs uzņēmums ar desmit kūpošiem skursteņiem, lieliem angāriem un ražotni, bet patiesībā tas ir ģimenes uzņēmums, kurā strādā desmit cilvēki. "Nosaukums palicis mantojumā no pirmsākumiem, jo uzņēmums tika dibināts 1956. gada oktobrī kā augļu un dārzeņu pārstrādes kombināts. Un 1957. gada janvārī "Skrīveru pārtikas kombināts" pirmais Latvijā sāka ražot konfektes "Gotiņa"," stāsta Baiba Lūse, viena no ģimenes uzņēmuma un arī pašas konfektes veidotājām. No tiem laikiem arī saglabājusies kastīte ar pirmo "Gotiņas" iesaiņojumu.

Tomēr "mūsu "Gotiņa" ir visgaršīgākā, vismīkstākā un visīstākā," saka "Skrīveru saldumu" tūrisma direktore Dace Vītoliņa. "Skrīveri un Lizums ir pašas pirmās vietas Latvijā, kur sāka ražot "Gotiņas" konfektes. Un mūsu uzņēmuma īpašnieki ir no Lizuma, Normunda Audziša mamma un tētis jau padomju laikos strādāja ar gotiņkonfektēm. Tādējādi viņi bija klātesoši pašos pirmsākumos, kad tika izveidota konfekte. "Receptes autore ir Regīna Audziša, jo viņa pati bija konfekšu meistare un stāvēja un krita par to, lai būtu augstvērtīgas sastāvdaļas, tāpēc uzstāja, ka "Gotiņai" jābūt no īsta piena un sviesta. No 1959. gada Lizumā aizsākusies "Gotiņas" konfektes tradīcija, kuru 1999. gadā pārņēma Normunds un Iveta Audziši. Un 2006. gadā viņiem radās doma tieši Skrīveros atklāt otru ražotni," par vēsturi stāsta uzņēmuma pārstāve.