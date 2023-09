Ideālas pastas noslēpums – iztiksim bez eļļas

Ar makaroniem taču nevar kļūdīties – tā noteikti uzskata lielākā daļa gatavotāju! Tiesa, nav jābūt izcilam šefpavāram, lai izvārītu makaronus un tos sajauktu kopā ar kādu mērci. Taču, lai gan zinātne iesaka sālīt ūdeni pirms makaronu vārīšanas tajā, ir divreiz jāpadomā, vai ūdenim pievienot eļļu. Vairāki kulinārijas speciālisti – un varbūt pat tava vecmāmiņa – saka jā, jo eļļa palīdz novērst makaronu salipšanu kopā. Taču daudzi citi kulinārijas profesionāļi (un atkal, iespējams, arī tava vecmāmiņa) apgalvo, ka nekādā gadījumā, jo eļļas šļakatas apgrūtina mērces pielipšanu jeb sajaukšanos ar pastu. Kā ir patiesībā?

Daudziem no mums makaronu izvārīšana bija pirmā prasme, ko apguvām kulinārijas pasaulē (neskaitot desmaizes vai tomātmaizes pagatavošanu). Tas taču ir bezgala vienkārši, vai ne tā? Tas tiesa, jo viss, kas nepieciešams – ūdenim jāpievieno ēdamkarote sāls un vārošā ūdeni jāber iekšā makaroni. Kas tajā tik sarežģīts? Kā izrādās, ceļā ir daudz mazu soļu, kas var noteikt makaronu gatavošanas neveiksmi vai veiksmi. Neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar makaronu ūdens sālīšanu vai makaronu skalošanu pēc vārīšanas, svarīgi pārliecināties, ka izvairies no izplatītām un bieži vien šķietami nekaitīgām kļūdām. Kāpēc? Jo tu esi pelnījis baudīt labāko iespējamo pastu.

Un, lūk, esam nonākuši pie nākamās dilemmas – kas ir pareizi vai nepareizi makaronu gatavošanas pasaulē, proti, vai ūdenim vajadzētu vai, tieši pretēji, nevajadzētu pievienot olīveļļu. Lai gan varētu šķist, ka nevainīgs eļļas piliens nevar nodarīt nekādu ļaunumu, eksperti ziņo, ka makaroni labāk izdosies bez tā. Olīveļļa nodara vairāk ļauna nekā laba. Pierasts, ka cilvēki ūdenim pievieno olīveļļu, lai it kā novērstu makaronu salipšanu. Patiesībā makaronu ūdens virspusē izveidosies eļļas slānis, kas rezultēsies ar to, ka, tiklīdz nokāsīsi makaronus, eļļas kārtiņa pārklās visus makaronus. Un tas radīs problēmu, ja izvēlēsies gatavot, piemēram, Boloņas mērci. Šis eļļas "pārklājums" padarīs makaronus slidenus, tādējādi apgrūtinot to, ka mērce "netūrēsies" jeb vienmērīgi nesajauksies ar pastu. Un kāds ir ieguvums no eļļas? Nekāds!

Patiesībā viss, kas ir jādara – makaroni ik pa laikam jāapmaisa, lai novērstu to salipšanu. Un vēl kāda svarīga lieta – makaroniem vajadzētu peldēt "ūdens jūrā" (tas nozīmē, ka katlam jābūt lielam), jo vārīšanās laikā tie uzbriest. Tātad jānodrošinās ar lielu katlu un daudz ūdens, lai gatavošanas laikā makaroniem būtu daudz vietas kustībai. Ja ūdens būs par maz, makaroni kļūs mīksti un lipīgi. Bet, ja nu tomēr pēc pagatavošanas makaroni tāpat šķiet lipīgi, tas nav nekas slikts, mērce visu izglābs (gan mērcei, gan makaroniem jābūt karstiem!). Tātad no tā izriet secinājums – pataupi olīveļļu kādam citam mērķim!

Ieteikumi makaronu vārīšanai:

Piepildi lielu katlu ar ūdeni, uzkarsē to līdz vārīšanās temperatūrai. Kad ūdens uzvārās, pievieno bagātīgu ēdamkaroti sāls. Makaroni vārīšanās laikā uzsūks ūdenī esošo sāli, padarot tos garšīgākus. Pievieno makaronus verdošajam ūdenim. Pirmajās vārīšanas minūtēs reizi minūtē makaronus apmaisi, izmantojot lielu karoti vai lāpstiņu. Maisīšanas darbība neļaus makaroniem salipt kopā. Kamēr makaroni vārās, pagatavo vai uzsildi mērci plašā pannā, turot to uz vidēji lēnas uguns. Vāri makaronus apmēram minūti mazāk, nekā norādīts uz iepakojuma (tie beigs gatavoties mērcē). Nokās makaronus. Vārītos makaronus sajauc kopā ar mērci (pannā), maisi, lai pārliecinātos, ka mērce vienmērīgi sajaukusies. Mērcei pievieno nedaudz makaronu ūdens. Pārliec pastu uz pasniegšanas trauka un baudi!

"Tasty.lv" piedāvā 35 pagatavošanas veidus ar ikviena iecienīto komforta ēdienu – pastu. Šīs receptes liks atkal no jauna iemīlēties makaronos!