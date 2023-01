Iedzīvotāju balsojumā noskaidroti 2022. gada mīlētākie restorāni Latvijā

Jau otro gadu pēc kārtas tehnoloģiju uzņēmums "Wolt" pēc atlasītas žūrijas vērtējuma un vairāk nekā 65 tūkstošu iedzīvotāju balsojuma noskaidrojis ""Wolt" Restorānu balvas 2022" iecienītākos restorānus deviņās dažādās kategorijās. Par labāko ēdinātāju iedzīvotāji visaktīvāk balsojuši kategorijās "Gada jaunpienācējs" (uzvarētājs "Vīnkalnu picērija"), "Gada beķereja" (uzvarētājs "Raunas Dārzs") un "Labākā cena pret kvalitāti" (uzvarētājs "Oak'A Burgers"), informē uzņēmuma komunikācijas pārstāve Māra Rudīte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc rūpīgas atlases un žūrijas vērtējuma katrā no deviņām kategorijām tika izvirzīti 10 labākie restorāni un kafejnīcas, no kuriem uzvarētāju noteica iedzīvotāju balsojumā. Iedzīvotāji par savu iemīļotāko ēdinātāju varēja balsot vienu reizi dienā visu decembra mēnesi.

"2022. gadā pieprasījums pēc restorānu maltītēm ar piegādi turpinājis pieaugt, kad ēdiens pasūtīts gan steidzīgās darba dienās, gan svētkos un īpašos mirkļos. Arī attālinātais klients vēlas saņemt tādu pašu restorāna kvalitāti un garšas ceļojumu, kā uz vietas restorānā. Latvijas iedzīvotāju balsojums, kas šoreiz bijis par vairāk nekā 15 tūkstošiem balsu vairāk nekā pērn, ir augstākais apliecinājums restorāniem, ka ieguldītais darbs un rūpīgā attieksme tiek novērtēta arī no klienta puses," stāsta Līsa Ristala, "Wolt" vadītāja Baltijā.

Visaktīvāk iedzīvotāji balsojuši kategorijā "Gada jaunpienācējs", pirmajā vietā ierindojot restorānu "Vīnkalnu picērija", bet augstāko novērtējumu kategorijā "Gada beķereja" jau otro gadu pēc kārtas saņem "Raunas dārzs". Savukārt, pērnā gada balvas jaunpienācējs "Oak'A Burgers" šogad uzvaras laurus plūcis jau divās kategorijās – "Labākā cena pret kvalitāti" un "Maltīte "krāpšanās" dienai".

Katras kategorijas uzvarētāji galvenajā balvā no "Wolt" saņems bezmaksas piegādes visiem sava restorāna pasūtījumiem vienu nedēļu, unikālu atpazīšanās un atzinības zīmi, ko izvietot uz restorāna durvīm un pie sienas, kā arī tiks īpaši izcelti "Wolt" lietotnē lielākai atpazīstamībai.

Kopumā ēdinātāji tika vērtēti deviņās dažādās kategorijās: "Vegāniem/veģetāriešiem draudzīgākais", "Gada jaunpienācējs", "Gada beķereja", "Labākā cena pret kvalitāti", "Labākā brokastu vieta", "Labākais garšas ceļojums", "Labākais ģimenes maltītēm", "Labākā gardēžu maltīte", "Maltīte "krāpšanās" dienai".

Wolt Restorānu balva 2022 uzvarētāji katrā no kategorijām



"Gada jaunpienācējs":

Vīnkalnu picērija

"Gada beķereja":

Raunas Dārzs

"Labākā cena pret kvalitāti":

Oak'A Burgers

"Vegāniem/veģetāriešiem draudzīgākais":

Terapija

"Labākā brokastu vieta":

This Place Doesn't Need a Name

"Labākais garšas ceļojums":

TRE

"Labākais ģimenes maltītēm":

Ezītis Miglā

"Labākā gardēžu maltīte":

Snatch

"Maltīte "krāpšanās" dienai":

Oak'A Burgers

Ar pilnu uzvarētāju sarakstu var iepazīties "Wolt" restorānu balvas vietnē.