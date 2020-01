Trīs bērnu māmiņa un veselīgo recepšu autore Diāna Bīlmane-Ozoliņa var lepoties ar sen lolota sapņa piepildījumu – savu pārtikas zīmolu "Stirna un avocado". Ticot saviem spēkiem un uzņēmuma nākotnei, Diāna ar vīru ieguldījuši veselīgās pārtikas ražotnes izveidē visus ģimenes iekrājumus. Jaunā uzņēmēja stāsta par to, kā radusies ideja par savu rūpalu, un atklāj, ar kādiem šķēršļiem nākas saskarties iesācējiem uzņēmējdarbībā.

Uzņēmums "Stirna un avocado" nodarbojas ar veselīgas pārtikas ražošanu, un tā filozofija ir apvienot neapvienojamo, ko ataino arī uzņēmuma nosaukums. Kā skaidro jaunā uzņēmēja, "stirna" simbolizē Latvijas sezonālos labumus, savukārt "avokado" – eksotikas devu. Ražojot produkciju, iedvesma tiek gūta dažādu pasaules valstu virtuvēs, aizvedot pircējus garšu ceļojumos gan uz Indiju, gan Āfriku, Āziju, Dienvidameriku un citām eksotiskām vietām, bet tajā pašā laikā visi produkti ir pielāgoti Latvijas sezonalitātei un latvieša garšas kārpiņām.

Uzņēmuma ražotā pārtika ir veselīga, gatavota tikai no dabiskām sastāvdaļām, ātri saņemama un mājās vienkārši uzsildāma – var teikt, ka Diānas izlolotā produkcija ir veselīgs "fast food". Viss tiekot gatavots "kā savai ģimenei", teic uzņēmīgā sieviete: buljoni vārīti no svaigiem dārzeņiem, karija pastas top no nulles, maļot citronzāli, ingveru un ķiplokus. "Kaut gan mūsu piedāvājumā pamatā ir veģetārās, vegānās un svaigēdāju maltītes, mēs sevi nepozicionējam kā veģetāro ēdinātāju, akcentējot, ka mūsu gatavotie ēdieni ir veselīgi un daudzveidīgi. Ļoti priecājamies, ka mūsu produkciju izvēlas arī visēdāji, un skaidrojam, kā mūsu karijus, zupiņas un citus produktus var "apgreidot", pievienojot gaļu, šādi visēdājus iepazīstinot ar krāsaino un daudzveidīgo dārzeņu pasauli."

Šobrīd piedāvājumā ir aptuveni 40 dažādi produkti – sākot ar zupām, sautējumiem, salātu mērcēm un līdzņemšanai paredzētiem salātiem un beidzot ar desertiem, enerģijas batoniņiem un svaigēdāju kūkām. Taujāta par to, kādi tad ir pircēju iecienītākie produkti, Diāna saka, ka lielais vairums latviešu tomēr esot ļoti konservatīvi un vairāk izvēloties zināmas lietas, tādēļ šobrīd vieni no pirktākajiem “Stirnas un avocado” produktiem esot “Siļķe “kažokā” bez siļķes”, kā arī lēcu un turku zirņu kotletes. “Mēs uzskatām, ka mūsu misija ir izglītot pircējus – lēnām atvērt apvāršņus un iepazīstināt ar kaut ko netradicionālāku. Latviešiem ļoti garšo zupas un deserti, bet nezin kāpēc ļoti baidāmies no vārda “karijs”. Ja to nosauc par sautējumu, tad lietas jau iet daudz labāk. Arī “pupiņu čili” biedē latviešus, bet “pupiņu sautējums” – tā jau ir pavisam cita lieta,” smej Diāna, piebilstot, ka vienmēr cenšas pircējiem visu izskaidrot un iedrošināt. “Riktīgi pozitīvs novērojums ir tāds, ka, vienreiz pagaršojot to, no kā sākumā ir bail, pircējs bieži vien atgriežas, jo viņam produkts ir iegaršojies. Cilvēks kļūst atvērtāks un sāk arī mājās eksperimentēt ar dažādiem iepriekš neiepazītiem produktiem un garšvielām.”

Diāna stāsta: “Es jau ilgu laiku biju veselīga dzīvesveida piekritēja, kā arī kulinārijas žurnāla “Četras Sezonas” recepšu autore – mans lauciņš bija tieši veselīgās receptes. Un man patiesi sāpēja sirds, redzot, kādus, atvainojiet, bet draņķus cilvēki ēd ikdienā, bet es šo izvēli nenosodīju, jo es sapratu, ka tādā steidzīgā dzīves ritmā, kādā mēs šodien dzīvojam, cilvēks grib ātri dabūt savu ēdienu. Un tieši tā man arī radās vīzija par veselīgu pārtiku, kas ir ātri saņemama.” Uzņēmīgā sieviete atklāj, ka sākumā bijušas ļoti lielas bailes spert pirmo soli un sākt kaut ko darīt, jo viņai iepriekš nav bijis nekādas pieredzes pārtikas ražošanā. Kaut gan Diānai ir finanšu maģistra izglītība, viņa smej, ka tas drīzāk esot bijis papildu šķērslis biznesa uzsākšanai, jo viņa varējusi zibenīgi ātri veikt aprēķinus, ka tas ir superriskants pasākums bez nekādas garantijas uz izdošanos.