Dažreiz, ieejot lielveikala zivju nodaļā, jūtams aromāts, kuru par patīkamu nenosauksi. Man pašai gadījies tā, ka nopirktā zivs, uzlikta uz pannas, cepot vienkārši izšķīst, ir bez struktūras. Tāpat nereti cilvēki baidās ēst zivis piesārņojuma dēļ. Un tad rodas jautājums: kā nopirkt labu, garšīgu un veselīgu zivi, ņemot vērā, ka mums iesaka tās regulāri lietot uzturā?

Zivs ceļš līdz pircējam

To, vai zivs ir laba, nosaka pēc izskata. Ādas krāsai jābūt košai un zaigojošai, bet acīm – dzidrām. "Ja klients redz, ka zivs ir sausa, tas nozīmē, ka par to slikti rūpējas. Ja acis ir duļķainas, tad zivs, visticamāk, bijusi saldēta," stāsta veikala un zivju bāra "Zivju lete" šefpavārs Iļja Boroviks. Viņaprāt, lielveikalu ķēdēs Latvijā, kas nav specializēti zivs produktu veikali, par zivīm rūpējas ne visai labi, piemēram, nav pulverizatoru, kas slaka uz zivīm ūdeni, tās ne vienmēr ir apklātas ar ledu, lai nesažūtu.

Ja Latvijas zivīm mēs lielākoties varam izsekot ceļu līdz veikalam, jo parasti tās ķertas iepriekšējā dienā un nākamajā atvestas uz veikalu, tad no ārzemēm atceļojušajām zivīm datumu, kad zivs noķerta, izsekot neesot iespējams, stāsta šefpavārs. Bet kā tad mēs varam būt droši, ka no ārzemēm atvestā zivs ir svaiga? "Kad veikals, pārdevējs vai restorāns saņem zivi, pavadzīmē vienmēr jābūt norādītam derīguma termiņam, līdz kuram zivi drīkst lietot. Pamatā zivīm realizācijas termiņš var būt līdz 10 dienām no nogalināšanas brīža, ja tās pareizi glabā un transportē. Piegādātājam šajā periodā jāiekļaujas un līdz patērētājam tās jānogādā. Mūsdienās to var paspēt izdarīt, jo produkciju ved ar lidmašīnām, ar kuģiem. No planētas pretējās malas līdz Latvijai, vedot ar lidmašīnu, zivs var atceļot pat divās dienās. Tā visu šo periodu glabājas uz ledus, temperatūrā no nulles līdz plus vienam grādam. Šādā temperatūrā zivs var ilgi uzglabāties," stāsta šefpavārs.

Kas notiek ar zivīm, ja tās Latvijā nepaspēj izpirkt? "Mēs, piemēram, marinējam vai cepam un pasniedzam vitrīnā kā gatavo produkciju, bet tas tiek darīts nevis pēdējā dienā, bet jau laicīgi, nesagaidot derīguma termiņa beigas. Mums paliek divas dienas līdz derīguma termiņa beigām, mēs jau saņemam jaunu produkciju, tas nozīmē, ka vitrīnā vienmēr ir svaiga zivs." Iļja Boroviks atzīst, ka bieži vien parastajos lielveikalos zivs tiek turēta līdz pēdējam momentam: "Ļoti bieži lielveikalos zivis tad tiek tirgotas ar atlaidi. Es esmu pret to, ka zivis pērk lielveikalu ķēdēs, jo zivs ir ļoti delikāts produkts. Tā ir svaiga zivs. Ja cilvēki lielākoties zina, kā izmantot gaļu, it sevišķi šī brīža apstākļos, kad nopērk piecus kilogramus gaļas un ieliek saldētavā, tad ar zivi cilvēki ne īpaši māk darboties."

Vai pandēmijas apstākļos labu zivi var nopirkt internetā?