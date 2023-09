Ietaupīt laiku un naudu! Kā pasaule atkal iemīl mikroviļņu krāsnis

Ēdienu gatavošana mikroviļņu krāsnī reiz bija sasniegusi kulmināciju ar kaudzi pavārgrāmatām, kas veltītas maltītes pagatavošanai ar šo ierīci. Tomēr pēdējo desmitgažu laikā mikroviļņu krāsns popularitāte ir pakāpeniski kritusies: pārdošanas apjomi ir samazinājušies par 25% kopš 2000. gada un par 40% kopš 2004. gada. Tomēr nu aizvien vairāk tiek runāts, ka ir atjaunojusies interese par mikroviļņu krāsnīm, jo dzīves dārdzības krīze un nostalģija pēc vienkāršākiem ēdieniem mudina izmantot šo virtuves sadzīves tehniku.

Piemēram, Apvienotajā Karalistē šobrīd gandrīz viena pamatēdienreize nedēļā tagad tiek gatavota galvenokārt mikroviļņu krāsnī, liecina tirgus izpētes firmas "Kantar" dati, kas atklāj, ka ierīces izmantošana ir palielinājusies par 8 procentiem, salīdzinot ar pagājušo gadu.

Pēc "Kantar" aplēsēm, salīdzinot ar 2019. gadu, tiek pagatavots par 100 miljoniem vairāk maltīšu, izmantojot mikroviļņu krāsni.

Kad tika izgudrota mikroviļņu krāsns, tā simbolizēja brīvību no plīts. Galvenokārt šo ierīču mērķauditorija bija sievietes, kurām tika nodots vēstījums – laiks, kas tiek pavadīts, stāvot pie katliem un pannām, tagad varētu tikt veltīts kādai lietderīgākai nodarbei, nevis sautējumu vai pīrāgu cepšanai. Tā nav nejaušība, ka astoņdesmitajos gados pārdošanas apjomi strauji pieauga, jo tik daudzas sievietes bija pārņemtas ar šīs desmitgades apsēstību – darbu.

Protams, kā jau ar visām lietām, pienāca arī mikroviļņu krāsns popularitātes noriets. To popularitāte mazinājās, jo jaunajā tūkstošgadē pieauga interese par uzturu – veselīgu un "labu" pārtiku, savukārt mikroviļņu krāsni apvija dažādi mīti un aizspriedumi – par ierīces kaitīgumu. Noderīgā virtuves palīga spožums pasaulē, kurā izplatījās dažādi tievēšanas maratoni ar smūtijiem priekšgalā, strauji izbalēja. Jau kādu laiku mikroviļņu krāsnis bija izgājušas no modes, līdz nesen "TikTok" eksperimentētāji un mājsaimniecības, kas vēlējās samazināt rēķinus, šīm ierīcēm deva jaunu iespēju. Jā, pēdējā laikā šī virtuves ierīce piedzīvo savu jauno uzplaukuma brīdi. Jaunā pavāru un ēdienu cienītāju paaudze atzīst, ka viņi mīl mikroviļņu krāsnis un viņiem par to nav kauns.

@nutritionbykylie Episode 5 of realistic nutrition tips Whether you don’t have have the time to cook an elaborate meal or don’t have access to a stove/oven, the microwave can be the ultimate kitchen tool! Not only is it a safe and efficient cooking method, but it also helps retain nutrients in food due to the quick cook time (the longer a food is cooked, the greater the loss of nutrients) and lack of water involved in the cooking process (vitamin C in veggies is lost when cooked in water). Remember that your meals don’t have to be fancy in order to be nutritious! #easymeal #EasyRecipe #microwavemeals ♬ original sound - Kylie, MS, RD, LDN

Arī "Vogue" raksta, ka mikroviļņu krāsnīm šis ir īstais brīdis, jo pavāri izmanto ātras pagatavošanas iespējas, kamēr pieaug bažas par gāzes plīts potenciālajiem draudiem veselībai. Bet ne tikai tas ir iemesls – augošā dzīves dārdzība ir likusi mainīt attieksmi pret laiku un enerģiju taupošajiem virtuves piederumiem. Cilvēki cenšas ietaupīt, cik vien var, tostarp arī gatavojot ēdienu. Enerģijas cenas strauji pieaug, un šķiet, ka daudzi ir pievērsušies mikroviļņu krāsnīm kā lētākai alternatīvai plītīm vai cepeškrāsnīm.

Arī interneta meklējumu skaits to pierāda. Piemēram, meklējumi, kā pagatavot olas vai braunijus mikroviļņu krāsnī, ir pieauguši attiecīgi par 52% un 50%, savukārt vairāk nekā par piektdaļu vairāk cilvēku meklē informāciju, kā pagatavot "krūzes kūku" mikroviļņu krāsnī.

Skaidrs, ka savulaik mikroviļņu krāsns noteikti šķita kā tā laikmeta produkts: pēckara tehnoloģiju sasniegums. Tomēr šobrīd uzmanība mazāk tiek pievērsta tam, kā mēs izmantojam zinātni, bet gan vairāk tam, kā mēs izmantojam savu dārgo laiku.

Atceries, ka mikroviļņu krāsns nav paredzēta tikai ēdiena pārpalikumu uzsildīšanai vai zibenīgai saldēto produktu atkausēšanai – to var izmantot, lai dažu minūšu laikā pagatavotu dažādas ātras un vienkāršas maltītes, sākot no krūzes kūkām un beidzot ar biezeņiem. Jā, tajā var pagatavot barojošu maltīti no nulles! Šīs "Tasty.lv" receptes parāda, cik daudzveidīgi var būt mikroviļņu krāsnī gatavoti ēdieni.

Raksta tapšanā izmantota informācija no "Vogue","The Times" un "The Guardian".