Inguss Reizenbergs atklāj 2019. gada karstākās kokteiļu modes tendences

Katrs gads atnāk ar jaunām vēsmām un aktualitātēm, un arī 2019. gads nav izņēmums. Kokteiļu jomā gaidāmas pārmaiņas, kas ļaus izgaršot baudas virsotnes. Informācijas gūzmas laikā sabiedrība ir izsalkusi pēc patiesības itin visā – gan modē, skaistumkopšanā, interjerā, gan arī kulinārijā un dzērienu baudīšanas kultūrā. Par to, kādi dzērieni mūs šogad sagaida un kā pagatavot ko aktuālu, "Tasty" stāsta "Monin" zīmola vadītājs, bārmenis Inguss Reizenbergs

Daba pāri visam

Kokteiļu kartēs šogad arvien biežāk parādīsies tādi vārdu salikumi kā svaigs, tīrs, dabīgs, autentisks, pārredzams u.tml., liecinot, ka par dzēriena pagatavošanu īpaši padomāts. Dažādu garšu sīrupi, piemēram, plūškoka, lavandas, rožu, pašgatavoti biteri un maisījumi, pēc iespējas dabīgāki dekori, pašgatavotas limonādes un ne tikai. Cilvēce ir nogurusi no mākslīgām un svešām garšām, tāpēc visi atgriežas pie patiesām un īstām vērtībām. Interesanta iezīme, ka pat tādi produkti kā gurķis, baziliks, rozmarīns un pat sarkanais sīpols ir gaidāmas sastāvdaļas kokteiļos.

"Nav noslēpums, ka klasiskos kokteiļus pēc simt un vienas receptes mājās var uztaisīt kurš katrs, tāpēc šajā gadā vēl izteiktāk izpaudīsis, ka dzērienu baudītāji izejot ārpus mājas sagaida no bārmeņa kaut ko ekskluzīvu un īpašu, tāpēc bez eksperimentiem neiztikt. Viena no top garšām kokteiļos šogad noteikti būs rožu – limonādes, sīrupi, eļļa, kaltēti ziedi, ekstrakti, ziedlapiņas ledus gabalos un citādās variācijās. Tāpat šogad pikanto garšu cienītājiem labpatiks aktuālās tendences, jo kokteiļos arvien vairāk tiks izmantotas tādas garšas kā habanero un rozā pipari," prognozē bārmenis.

Viens no kokteiļu baudīšanas priekšnosacījumiem ir noformējums – šogad aktuāli izmantot ne vien kaltētas citrusu šķēlītes, bet radoši izpausties jau ar dažādu augu čipsiem, piemēram, burkānu, biešu, ābolu, bumbieru, rabarberu un ananāsu. Piparmētra ir klasika, kas nekad neizies no modes, taču vērts pamēģināt kokteili papildināt ar rozmarīna, timiāna, salvijas, lavandas zariņiem. Zirņu dīgsti, kaltētas rožlapiņas, lauru lapas – tas viss piešķir oriģinalitāti un pievienoto vērtību ierastajiem dzērieniem. No dekoriem savu aktualitāti arvien vairos dažādas ogas – saldējot žāvētas (sublimētas). Tās nezaudē krāsu, konsistenci, bet dzīvespriecīgi papildina jebkura dzēriena noformējumu un piešķir interesantas garšas nianses. Atsevišķos kokteiļos aktuāli izmantot vienu lielu ledus gabalu, kas lēnāk kūst, nodrošina dzērienam vajadzīgo temperatūru un pie viena arī labi izskatās glāzē.

Klasika jaunā gaismā

"Klasiskas vērtības, piemēram, pina colada, mohito, džins ar toniku un citi virkne pasaulē slavenu kokteiļu noteikti neizzudīs no dzērienu kartēm arī šajā gadā, taču radošajā laikmetā cilvēki labprāt baudīs ierasto nedaudz citādākā izpildījumā. No klasikas atteikties nevajag, bet vajag piedāvāt dažādas versijas ierastajam," tā Reizenbergs.

Kas ir mokteiļi?

Tā sauktie mokteiļi jeb bezalkoholiskie dzērieni šajā gadā ies savu uzvaras gājienu. Bezalkoholiski kokteiļi gluži kā izsmalcināti vīni, papildinot ēdienu, pasniegti vīna glāzēs, gatavoti no tējas, garšaugu uzlējumiem, raudzētas sulas, redukcijas, esencēm, arvien biežāk parādīsies smalkākajos restorānos pasaulē. Tiem par godu radies pat jauns jēdziens – "jines" (vārdu "juice" un "wine" salikums).

Bezalkoholiskie dzērieni ar plašo aromātu klāstu var konkurēt ar jebkuru vīnu, tāpēc šī alternatīva dzērienu klāstā pārliecinoši iekaros gardēžu garšu kārpiņas, apgalvo Inguss Reizenbergs. Turklāt gaidāms, ka bezalkoholiskie kokteiļi pārņems virsroku un daudziem kļūs kā primārā izvēle bārā. Galu galā, cik tad ilgi var samierināties ar sulu un saldējuma kokteiļu piedāvājumu.

Digitālā laikmeta vēsmas

Lai arī cik neticami tas neizklausītos, kokteiļu kultūru ietekmēs tehnoloģijas. Labākajos pasaules bāros jau drīzumā parādīsies animētas un 3D kokteiļkartes un virtuālie kokteiļi. Ar vienas pogas palīdzību varēs regulēt kokteiļa garšu, aromātu un pat vizuālo noformējumu! Tiek radītas pat īpašas mobilās aplikācijas, ar kuru palīdzību, iemūžinot kokteili, baudītājs var iepazīties ar kādu īpašu stāstu par to vai vietu, kur dzēriens tiek baudīts.