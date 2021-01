Jokojot mēdz teikt, ka jaunā gada krasās apņemšanās "dzīvot veselīgi" un lietot mazāk saldumu pazūdot jau janvāra pēdējās nedēļās. Nezinu, kā veiksies man pašai ar šī gada apņemšanos ēst mazāk saldumu, tomēr esmu novērojusi, ka, lietojot mazāk našķu ikdienā, jūtos labāk, ir vairāk enerģijas un nav vispārēja noguruma. Kāpēc mēs jau no mazotnes ēdam tik ļoti daudz saldumu, kāpēc saldumi var nodarīt ļaunu, ja ir liekais svars, un vai bezgrēka našķi maz ir labāki – tie ir jautājumi, kurus sev droši vien uzdod cilvēki, kam šī gada apņemšanās ir dzīvot "veselīgāk". Apzināti vārdu savienojumu "veselīgs dzīvesveids" lieku pēdiņās, jo daudzi laiž to gar ausi, sakot, ka dzīvi vajag izdzīvot un baudīt ar visiem tās piedāvātajiem labumiem.

Citādas sajūtas bez veikalā pirktajiem saldumiem

"Varbūt man ir īpašas attiecības ar cukuru, bet es ļoti jūtu cukura līmeņa svārstības, ja ēdu ko tādu, kam pievienots daudz cukura. Tad cukura līmenis uzlec augšā, tad atkal lejā. Ja ēdu parastos, veikalā pirktos saldumus, es jūtu nogurumu, īsti nav enerģijas darīt lietas, kā arī ir nedaudz apātiska sajūta," stāsta veselīga dzīvesveida piekritēja Līga Dziļuma, kura pirms septiņiem gadiem pieņēma lēmumu pāriet uz veselīgajiem našķiem. Viņa sapratusi – ja neēd veikalā pirktos našķus un nelieto pārāk daudz cukura, tauku, tad vienkārši jūtas labāk. Risinājums bija sākt gatavot našķus pašai – no riekstiem, žāvētiem augļiem, auzu pārslām –, kur viņa var izvēlēties, ko likt gan sastāva, gan garšas ziņā. "Un tas ir arī lētāk. Es sāku ar batoniņiem un bumbiņām, jo tos viegli var paņemt līdzi – ietin folijā, papīrā un ieliec kastītē." Līgas pievēršanās vegāniskajam dzīvesveidam arī motivējusi vairāk izpētīt produktu sastāvu un pašai gatavot našķus. "Es diezgan daudz sportoju un mācījos par fitnesa treneri, kas arī motivēja dabūt ko tādu, kam ir labs sastāvs un kas kalpo vairāk funkcionāli – dod enerģiju sportot, un es arī nepieņēmos svarā no mājās gatavotajiem saldumiem." Tajā laikā, kad Līga mainīja dzīvesveidu, nebija pieejams tik daudz informācijas par bezgrēka našķiem kā tagad: "Šobrīd internets ir pilns ar bildēm, bet pirms septiņiem gadiem atradu vienu bildīti un notika klikšķis, ka man arī to vajag. Sāku taisīt batoniņus ar riekstiem, žāvētiem augļiem, proteīna pulverīšiem un auzu pārslām. Sāku miksēt un visu likt kopā. Bija pat viens periods, kad varēju piepirkt pilnu mugursomu ar dažādām sastāvdaļām un tad eksperimentēt," stāsta Līga Dziļuma.

Saules trūkumu kompensējam ar cukuru

Ja pirms daudziem gadiem saldumi bija deficīts un konfekte svētkos bija liels kārums, tad šodien to ir pārpārēm. Arī "Pavāru mājas Līgatnē" saimnieks Ēriks Dreibants novērojis, ka saldumi agrāk esot bijuši ekskluzīvs produkts, taču šodien to pieejamība ir neizmērojama. "Kaut vai paskatāmies filmās – pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados saldumi bija liela delikatese, saldumu nebija. Piemēram, "Emīla nedarbos", kur Emīls dabū naudu un iet uz tirgu pirkt saldumus. Mūsu vecvecākiem tā nebija ikdiena kā mums tagad – mājās stāv daudz konfekšu un jebkurā veikalā tās ir nopērkamas."