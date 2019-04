Izgaršo Kurzemi: 22 vietas, kur Mājas kafejnīcu dienās nobaudīt lībiešu kulināro mantojumu

2019. gada 1. un 2. jūnijā Lībiešu krastā un Dundagas novadā vienlaikus ar Slīteres ceļotāju dienām notiks Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas. "Tie būs kā lieli dārza svētki visā novadā un Lībiešu krastā, kur ikviens ceļotājs varēs dažādās mājas kafejnīcās baudīt šīs puses tradicionālo ēdienu daudzveidību," "Tasty" vēsta "UNESCO tourism" projekta vadītāja Ilze Šteine.

Mājas kafejnīcu dienas Latvijā notiks pirmo reizi. Ideja aizgūta no Igaunijas, kur šis pasākums tiek rīkots jau vairākus gadus. Pasākuma mērķis ir stimulēt jaunu uzņēmumu rašanos un piesaistīt reģionam tūristu interesi. Lauku sētās un citviet visā Dundagas novada teritorijā šajās dienās būs nogaršojams daudzveidīgi ēdieni un dzērieni: no vietējiem produktiem, ar īpašiem stāstiem un amata prasmju demonstrējumiem. Būs gan iecienīto vietējo ēdienu meistarstiķi, gan no vecmāmiņu un muižas laika pūralādēm izceltu recepšu lietā likšana.

Aktuālo informāciju par pasākuma norisi atradīsi Mājas kafejnīcu "Facebook" kontā, bet, lai tu varētu jau savlaicīgi izvēlies, kuru mājas kafejnīcu apmeklējumu iekļaut savos vasaras brīvdienu plānos, lūk,dalībnieku piedāvātie ēdieni un izklaides.