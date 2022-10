Izklaidētājs ar mediķa diplomu – džins ar toniku

Noteikumi? Neeksistē!

Labākais džina un tonika kokteilis? Kā Rīga – nav gatavs. Jo ir nebeidzamas iespējas uzlabot, papildināt un niansēt šo it kā tik ļoti vienkāršo recepti. Džintonika fani gan lauž šķēpus, kā ir pareizāk – ar citronu vai gurķi, cik ledus gabaliņi jāliek, no kādas glāzes jādzer – apaļās spāņu “Copa de Balon” vai slaidi garenās “Collins”? Toniks – tikai balts vai drīkst arī rozā? Vai tam drīkst būt bazilika, gurķu vai apelsīnu garša?

Tāpat ar džiniem. Šķiet jau vienkārši – nu kas tur, kadiķu degvīns. Nekā nebija! Tas ir komplekss destilāts, kura recepti absolūti visas kompānijas greizsirdīgi tur visdziļākajā noslēpumā. Šo rindu autorei bija iespēja viesoties holandiešu kompānijā “Boomsma”, kas ar džina ražošanu nodarbojas kopš 1883. gada. Jā, mums parādīja zālīšu maisus un grozus, taču ne visus, un tā arī pateica – pilnā recepte ir mūsu firmas noslēpums, kas tiek turēts ģimenē jau piecas paaudzes, un katrs destilācijas procesa solis tiek personiski uzraudzīts.

Populārākais no džinu stiliem ir klasiskais “London Dry”, no tiem zinātāji izceļ jau pieminēto “Tanqueray“. Kam kārojas, var piemeklēt džinu ar spēcīgāku un izteiktāku kadiķa noti. Tikai tad jāņem vērā, ka šim džinam kompānijā vajadzēs arī rūgtāku toniku, kas noslāpēs stiprinieka jaudu. Ja ekonomija spiež izvēlēties ko lētāku, bet negribas kompromisus ar kvalitāti, neņemiet gluži pirmo lēto džinu, kas pa rokai, te speciālisti iesaka demokrātisko “Gordon’s London Dry Gin”, bet par ietaupīto naudu paņemiet klāt labāku toniku. Ja gribas pārbaudīt garšas kārpiņas un savu aromāta sajūtu, var izvēlēties neparastāku džinu, piemēram, ar rožu un gurķu notīm, tādi ir “Hendrick’s”.

Un noslēgumā – ja jūsu dzīvē džina ar toniku nekad nevar būt par daudz, tad varbūt izmēģiniet džintonika kapkeikus. Izskatās smuki un gan jau, ka garšo arī!

