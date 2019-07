Izsludināta pieteikšanās konkursam par labāko lauku torti

13. jūlijā Zaubes savvaļas kulinārais festivāls tradicionāli pulcēs labākās lauku toršu cepējas no malu malām. "Konkursā "Dansukker" labākā lauku torte 2019" pieteikt savu dalību var ikviens, kas prot cept īstas lauku tortes. Vienalga, vai esi profesionālis vai cep kūkas savam un draugu priekam," aicina Amatas novada pašvaldības pārstāve Dace Rubene.

Konkursa mērķis ir popularizēt lauku toršu cepšanas prasmes, veicināt to tālāknodošanu no paaudzes paaudzē, kā arī uzsvērt dabīgo produktu izmantošanas nozīmi toršu gatavošanā. Ņemot vērā, ka konkurss notiks "Zaubes savvaļas kulinārā festivāla" ietvaros, kā viens no galvenajiem uzsvariem un vērtēšanas kritērijiem toršu pagatavošanā ir izmantotie dabīgi produkti – lauku olas, lauku piena produkti, sezonas dabas veltes.

"Šī gada toršu konkursa tēma ir mežs. Ņemot vērā konkursa iepriekšējos gados redzēto, šogad gaidāmas atkal nebijušas idejas. Pilnīga vaļa tavai fantāzijai, kā iestrādāt tortē meža ideju. Pieteikt savu dalību konkursā aicināts jebkurš, arī tie, kam toršu cepšana ir tikai aizraušanās. Ja toršu cepšana ir tavs sirdsstāsts, tad šis ir īstais laiks ar to pacienāt visus kārumniekus, kuri šogad apmeklēs Zaubes savvaļas kulināro festivālu," informē Rubene.

Šogad sacensību par labākās lauku tortes titulu vadīs restorāna "Jonathan Restaurant" šefpavāre un izslavēta toršu meistare Ina Poliščenko. Viņa atklāj, ka no katras kūkas cepējas sagaida individuālo rokrastu, drosmi garšās, krāsās un izpildijumā, kas noteikti arī pašai šefpavārei atklās jaunus apvāršņus. Kā arī toršu meistare sniedz padomu – paveikt visu kā ieplānots, nešaubīties par sevi un pēdējā brīdi neveikt eksperimentus, jo konkursos strādā pārbaudītas vērtības.

Iepriekšējo gadu pieredzes stāsti vēsta, ka dalība un uzvara sacensībā par labākās lauku tortes titulu ir ne vien gandarījumu un prieku nesoša, bet arī popularitāti veicinoša. Pērnā gada labākās lauku tortes titula ieguvēja Margarita Mazkalniņa stāsta, ka pirms konkursa cepusi tortes vien ģimenei un paziņām, un dalību konkursam pieteikusi vien pēdējā dienā, bet uzvara konkursā nesusi atpazīstamību, un nu viņai pat bijusi iespēja cept milzīgu torti Latviešu biedrības namam.

Vaicināšanas balvas saņems visi dalībnieki, bet īpaši vērtīgas balvas iegūs pirmo trīs vietu ieguvēji. Pēc konkursa arī pašiem cepējiem būs iespēja nogaršot konkursam pieteiktās tortes un dalīties pieredzē.

Pieteikt dalību konkursam iespējams, aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama, lūk, šeit, vai sazinoties ar Daci Rubeni e-pastā: turisms@amatasnovads.lv, mob: 28721839

Pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2019. gada 8. jūlijam. Dalībnieku skaits konkursā ir ierobežots.