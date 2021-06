Jarina Perepeļica: ēdot pēc Mēness ritmiem, viss ir atļauts

Iznākusi populārās pavārgrāmatas "Bezgrēka našķi" autores, žurnālistes un diplomētas astropsiholoģes Jarinas Perepeļicas otrā pavārgrāmata "Ēdam pēc Mēness ritmiem". Tajā ir ne tikai veselīgas un daudzveidīgas receptes no visdažādākajiem produktiem, bet arī noderīgi padomi to aizvietošanai. Aizraujošs ir arī grāmatas pielikums – Mēness ritmu terapija četros posmos. Tajā skaidrota Mēness fāžu un Mēness dienu ietekme uz ikdienas uzturu, kā arī sniegti konkrēti padomi, kā mainīt savus ēšanas paradumus un pielāgot ēdienkarti Mēness cikliskumam.

Kāds sakars Mēnesim ar ēšanu?



Grāmatas ievadā Jarina Perepeļica raksta: "Jaunu kulinārijas recepšu ieviešana savā ēdienkartē nav vienīgais veids, kā es uzlaboju pašsajūtu ar veselīgu un sabalansētu uzturu. Tā kā esmu ieguvusi ne tikai žurnālistes, bet arī astroloģes izglītību, savus atklājumus virtuvē cenšos apvienot ar zināšanām par zvaigžņu un planētu ietekmi uz mūsu veselību. Šī daudzpusējā pieeja sniedz iespēju piedāvāt vēl vienu – mazliet atšķirīgu – skatījumu uz ēšanas paradumiem. Ir lieliski rūpēties par to, lai ik dienu ēstu vērtīgus, uzturvielām bagātus un veselīgus produktus. Taču iedomājieties, kāds ir rezultāts, ja to dara īstajā dienā, kad ir vislabvēlīgākie apstākļi tam, lai organisms uzņemtu attiecīgo pārtiku!"

Patiesībā Mēness fāžu diēta nav nekas jauns. Īpaši aktuāla tā kļūst gada sākumā, kad gribas sākt jaunu dzīvi. Taču šķiet, ka tikai retais to turpina ievērot visu gadu. Vai vispār ir vērts? Galu galā – vai tas vispār darbojas? Kāds sakars Mēnesim ar mūsu vakariņām?

Jarina, tāpat kā citi astrologi, uzskata: vistiešākais. Saprotot daudzu cilvēku rezervēto attieksmi pret astroloģiju, Jarina uzsver: "Tā nav nekāda mistika – tā ir daba, magnētiskie lauki. Mēness aug un dilst – tā tas vienkārši notiek!"

Mēness ietekmē okeānu ūdeņus, radot paisumus un bēgumus. Kā zināms, vairāk nekā 70% cilvēka ķermeņa sastāv no ūdens. Ja padomājam par to, kādus paisumus un bēgumus Mēness rada cilvēka ķermenī un gremošanas sistēmā, zināmas sakarības veidojas. Galu galā, neviens nebrīnās, kad dārza darbi tiek pieskaņoti Mēness ritmiem kalendārā, arī veļas mazgāšanai un friziera apmeklējumam daudzi izvēlas konkrētu laiku, kad Mēness fāze ir pareizā. Tad kāpēc gan nesaskaņot ar dabas ritmiem savu uzturu?

Tā nav diēta!



Lieliska ziņa: ēšanas sistēma pēc Mēness ritmiem paredz, ka cilvēks var ēst visu – jautājums tikai, cik un kad. Mēness ritmi palīdz saprast, kad tavs ķermenis vienu vai otru produktu vislabāk uzņems un ar pateicību pārstrādās.

Jarina īpaši uzsver: ēšana pēc Mēness ritmiem nav diēta. Tā ir jauna pieeja sev, dzīvojot saskaņā ar dabu pēc Mēness ritmiem. Grāmatas autore atklāj: "Es slikti jūtos, ja mani ierobežo. Man neder tie izaicinājumi – 21 diena bez cukura un tamlīdzīgi. Man der ēšana pēc Mēness ritmiem, jo tur ierobežojumi un ieteikumi mainās katru dienu. Nekad nav tā, kaut kas ir vai nav jāēd trīs nedēļas no vietas. Ne no kā nav jāatsakās nedēļām ilgi. Kad tu zini, ka visu vari ēst, ka neesi ierobežots – nav sajūtas, ka vari norauties, jo tu zini, ka to, ko šodien nevajag ēst, rīt atkal varēsi. Kas tā par diētu, kad vari ēst gan gaļu, gan pienu, gan alkoholu – jautājums tikai kad, cik un kādās kombinācijās!

Jarina atgādina: Mēness ritmiem pieskaņota ēšana nav ne diēta, ne ārstniecības metode. Tāpat kā liekā svara gadījumā nevis jāsāk kāda diēta, bet jādodas pie dietologa, tāpat arī ar veselības problēmām – šādos gadījumos jāapmeklē ārsts. "Visiem zināms, ka ēdienkartei jābūt sabalansētai, un ikvienam būtu jāvēro savs kaloriju patēriņš, nevis akli jāseko Mēness fāzei," uzsver grāmatas autore. "Pat tad, ja pēc konkrētās Mēness dienas mēs varam rīkot īstus svētkus, tas nenozīmē, ka mierīgi var apēst veselu "Cielaviņu", un nekas nenotiks. Ja Mēness kalendārā ir askētiskā diena, bet jums ir problēmas ar kuņģi, diez vai būs pareizi atļauties badošanās dienu. Ja jums ir piena nepanesamība, bet pēc Mēness kalendāra ir ieteikta biezpiena diena – lūdzu, neēdiet to biezpienu! Visam jāpieiet ar prātu! Galvenais ir veselība un tas, ko iesaka ārsts."

Tortes atriebība



"Ēšanas sistēmu pēc Mēness ritmiem ievēroju ļoti daudzus gadus," stāsta grāmatas autore. "Ļoti labi jūtu brīžus, kad to pārkāpju. Es arī esmu tikai cilvēks, gribu torti tad, kad to nedrīkst – bet tad arī nākamajā rītā to redzu un jūtu. Un jūtu rezultātu arī tad, kad ievēroju Mēness ritmus – ja piena produktus, picu vai ko treknāku esmu apēdusi pareizajā dienā, viss ir kārtībā! Gan pašsajūta laba, un kilogrami nav nākuši klāt. Kad saproti, ka Mēness ritmi tiešām strādā, ir viegli tos ievērot. Arī svētkus varu nosvinēt tad, kad drīkst, nevis tad, kad tie ir kalendārā. Tā var gadīties, ka Jaunajā gadā vai dzimšanas dienā iekrīt laiks, kad labāk neēst svētku maltīti. Kad gadiem redzi rezultātu, tas neliekas nekas traks. Kas par to? Svinēšu dzimšanas dienu pēc trīs dienām! Neēdīšu gardumus Jaungada naktī, ēdīšu tos 2. janvārī! Kad jūti enerģijas pieplūdumu, redzi, kā izskaties, kā jūtas tavs ķermenis, tad ievērot nosacījumus liekas svarīgāk, nekā dzimšanas dienā ēst visu pēc kārtas un nākamajā dienā pārdzīvot un mocīties ar sliktu pašsajūtu."

Kā sākt ēst pēc Mēness ritmiem



Katram kādreiz prātā iešāvusies doma: kāpēc vakar ēšana nebija ne prātā, bet šodien esmu gatavs ziloni apēst? Jarina Perepeļica uzskata, kā mūsu ķermeņi ir gudri – tie daudz ko mums pasaka priekšā, vajag tikai ieklausīties savās sajūtās. Grāmatas autore piedāvā sākt ar vienkāršāko – pavērot, kā ķermenis reaģē, kad Mēness ir dilstošs, kas notiek, kad Mēness ir augošs. Vai pieņemies svarā, vai spēka vairāk vai mazāk? Kāpēc vienu dienu apēdu picu – un nekas, bet citreiz apēd tādu pašu picu un nākamajā dienā divi kilogrami klāt? Ēšanas sistēma pēc Mēness ritmiem ir apstiprinājums sajūtām, kāpēc notiek tā, kā notiek. Sistēma parāda, kāpēc tā varētu būt. Katram pašam jāizdara secinājumi. Tiesa, vienā mēnesī to izdarīt nevar, vajadzīgs vismaz pusgads, lai pavērotu savas sajūtas un ķermeņa reakcijas, lai saprastu, vai tas darbojas.

Viņa saka: "Mēness ritmi ir par to, ka jāēd daudzveidīgi un dažādi, katru dienu jāmaina produkti, nevajag trīs dienas ēst vienu zupu. Grāmatas receptes sastādītas no ļoti daudzām alternatīvām. Nu lūdzu, atceramies, ka vēl bez auzu pārslām ir rīsu pārslas, rudzu pārslas, griķu pārslas, miežu pārslas. Nav jāiet uz specializētu veikalu – viss pieejams rajona veikalos. Tas pats ar miltiem – blakus baltajiem un pilngraudu miltiem ir kukurūzas, prosas, kokosriekstu, mandeļu un vēl dažādi milti. Un arī tie ir pieejami parastos veikalos. Cilvēki netic! Un tad draugi man sūta bildes un raksta kā lielu atklājumu: "Jarina, es stāvu Pļavnieku veikalā un te tiešām ir prosa, lēcas un rīsu milti!" Cilvēks vienkārši nav pamanījis, ka visi tie produkti vienmēr bijuši pieejami. Man gribētos, lai cilvēki vairāk izmēģina jaunus produktus, vairāk eksperimentē un vairāk ieklausās savā ķermenī. Tas ļoti daudz ko pasaka priekšā."

Grāmatas autore uzsver: "Ēšana pēc Mēness ritmiem nav mans izgudrojums, tā ir vesela sistēma, ko vienkārši esmu apkopojusi un izkārtojusi, lai informācija ir vieglāk saprotama un uztverama un lai katrs pats to varētu izmantot." Paša Mēness kalendāra gan grāmatā nav – ir neskaitāmas aplikācijas, ko ikviens var lejupielādēt telefonā, un tās, tāpat kā laika ziņu aplikācijas savā jomā, parāda visus nepieciešamos konkrētās dienas parametrus. Tos zinot, izmantojot grāmatas pielikumā apkopoto informāciju, var sākties lielais ceļojums uz veselīgu, sabalansētu ēšanu pēc Mēness ritmiem.

Kā ēst pēc Mēness ritmiem 9. jūnijā – iesaka Jarina Perepeļica



• Dilstošs Mēness – vēlams dzert zāļu tējas un citus organismu attīrošus dzērienus.

• Gaisa stihija – organisms nodarbināts ar tauku pārstādi. Aktivizējas nervu sistēma, tāpēc jāvelta uzmanība ne tikai uzturam, bet arī elpošanas vingrinājumiem . Ja ikdienā ēdat maz tauku saturošu produktu, tad ieteicams pagatavot salātus ar avokado un kādu eļļu. Varat atļauties vairāk siera, saldējuma, riekstu, sēklu. Ja esat trekno produktu cienītāji un ārsts jums ieteicis ievērojami samazināt to patēriņu, tad arī Gaisa stihijas dienās (arī 10. jūnijā) nevajag radīt organisms papildus slodzi.

• Mēness Dvīņos – iespējamas noskaņojuma svārstības, kas provocē impulsīvo ēšanu, tāpēc labāk izvairīties no stimulējošiem produktiem. Raksturīga vēlme pārtikt no ātrajām uzkodām un ēst steigā, paralēli pārrunājot darba jautājumus. Jāatsakās no aukstiem dzērieniem, jo vājāki kļūst augšējie elpceļi. Neaizrauties ar trekniem desertiem. Vēlams baudīt veselīgus taukus saturošus produktus. Labs periods, lai izmēģinātu jaunus ēdienus. Labāk izvēlēties dažādas zupas un sildošus dzērienus.

• 29. Mēness diena – Veģetārās diētas diena. Organisms pateicīgi uzņem pilngraudu un piena produktus. Var atļauties mājās gatavotos pīrāgus, pankūkas un kēksus, ja izmanto pilngraudu miltus var putraimus un neliek klāt daudz cukura.

