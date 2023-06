Jūlija beigās Rīgā notiks džina festivāls

29. jūlijā Rīgā, Sporta 2 kvartālā, tiks godināts viens no slavenākajiem dzērieniem pasaulē – vasarīgā gaisotnē tur svinēs Rīgas džina festivālu, liecina informācija pasākuma "Facebook" lapā.

Pasākuma rīkotāji sola izcilu gaisotni un visplašāko ģeogrāfisko džina karti, iekļaujot arī Latviju, – gan alkoholiskā, gan bezalkoholiskā versijā.

Plānots, ka festivālā gardēžus gaidīs vairāki ēdinātāji, piedāvājot gan ielu ēdiena pieredzi, gan restorānu kvalitāti, savukārt par muzikālo noformējumu gādāšot vairāki populāri Latvijas dīdžeji.

Paredzēts, ka festivāls sāksies pulksten 13 un ilgs līdz pat pusnaktij. Līdz 14. jūlijam ieejas biļetēm tiek piedāvāta īpašā "agro putniņu" cena – 6 eiro. Plašāku informāciju meklē pasākuma "Facebook" lapā.

Izklaidētājs ar mediķa diplomu – džins ar toniku

Foto: Shutterstock



Pasaulē ir viens dzēriens, ko nekļūdīgi atpazīs ikviens, pat zvērināts atturībnieks. Zīmīgā, raksturīgā kadiķu smarža nepārprotami norāda – tas ir džins! Un tas spridzīgi rūgtais – tas ir toniks. Kopā – džins ar toniku! Un cilvēce dalās divās daļās – tajos, kam garšo džins, un tajos, kam nē.

Džina kokteilis 'Rozā gimlets'

Foto: Viktorija Kožemjakina

Viegls, gards un atsvaidzinošs kokteilis gan pavasarim, gan vasarai.

Lai dzīvo kadiķi! Pieci ieteikumi džina baudīšanai

Foto: Shutterstock



Džins ir viens no slavenākajiem dzērieniem pasaulē un tā slavu spodrina arī britu karaļnams – džins ar toniku ir Anglijas karalienes Elizabetes II iecienītais kokteilis.

Džina un tonika saldējums

Foto: Woman's Weekly/REX/Vida Press



Sagatavo laicīgi šo atsvaidzinošo pieaugušo cilvēku saldējumu un izmanto pēc vajadzības. To var glabāt ledusskapī līdz trīs mēnešiem.

Atsvaidzinošs augļu punšs

Foto: Woman's Weekly/REX/Vida Press

Karstākā dienā var atsvaidzināties ar augļu punšu, kas sajaukts angļu stilā, izmantojot vieglo alkoholisko dzērienu Pimm's, džinu un ingveralu. Latvijā dzēriens Pimm's ir samērā grūti nopērkams, bet to var aizstāt ar vieglu sarkanvīnu. Bet tiem, kam negaršo ingveralus, var izmantot kādu citu gāzētu dzērienu.

Bez laimiem un citroniem. Kokteiļbārs Rīgā, kas iekļauts pasaules bāru 'Top 500'

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI



Tā bija viena no visvairāk lasītajām “Tasty” ziņām – ka Rīgas kokteiļu bārs iekļuvis pasaules “Top 500” bāru sarakstā. Vismaz viena joma, kurā varējām izgriezt pogas igauņiem, kuri vienīgie no Baltijas valstīm šajā sarakstā neiekļuva. Kokteiļbārs “Gimlet Nordic” ir patiešām unikāls – atšķirīgs no mums ierastajiem bāriem ne tikai ar neparasto un asprātīgo dzērienu karti, bet arī ar to, ka tur nav ēdienkartes.

