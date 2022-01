Kā dzīvi virtuvē šomēnes padarīt priecīgāku

Jaunā gada apņemšanās bieži vien saistās ar ēšanu – ēst mazāk, ēst vairāk, ēst citādāk ar mērķi justies labāk un laimīgāk. Bet kā tad ar ēst gatavošanu un vispār – virtuves dzīvi? Galu galā, tieši virtuvē mēs kaldinām ja ne savu laimi, tad lielu daļu labsajūtas gan. "BBC "Goodfood" nācis klajā ar ierosinājumiem, ko šomēnes ieviest virtuvē, lai justos labāk un laimīgāk. Un ne tikai šomēnes!

Gatavojam citu tautu ēdienus

Atklāt citu tautu virtuves vienmēr ir aizraujoši. Tas palīdz pārtraukt garlaicīgo rutīnu, sniedz neskaitāmi daudz atbilžu uz mūžīgo "ko lai tādu pagatavo, viss jau bijis", palīdz atklāt ne tikai jaunas garšas, bet arī garšvielas, par kurām, iespējams, mums nav bijis ne jausmas, bet kas tepat blakus mums dzīvojušas gadiem.

Citu valstu ēdienus gatavojot, iespējams, nāksies atklāt un apgūt arī jaunas gatavošanas tehnikas. Un iespējams, kaut ko iemācīsimies turpmāk darīt ātrāk un vienkāršāk, gatavojot arī pierastus un tradicionālus ēdienus. Piemēram, iegādājoties kārtīgu mizotāju vai griezēju, lai gatavotu cukini nūdeles vai kādu Āzijas ēdienu, vēlāk var izrādīties, ka tas lieliski noder arī burkānu salātu, seleriju, balto redīsu un citu dārzeņu zibenīgai smalcināšanai.

Meklējam alternatīvas gaļai

Nav obligāti jākļūst par veģetāriešiem, bet kāpēc gan nepievienoties janvāra akcijai "Neapēd zemeslodi"? Pārdomājot savu ēdienkarti, sapratīsim, ka patiesībā jau daudzi ēdieni, ko gatavojam, ir veģetāri. Savukārt daudzus ēdienus, kuru sastāvā ir gaļa, mierīgi var gatavot bez tās vai aizstāt, kas jau ir interesants izaicinājums un daudziem no mums kaut kas jauns, ko pamēģināt. Piemēram, no zirņiem vai pupām var pagatavot gardus veģetāros cīsiņus, kas kopā ar krējumu garšo burvīgi.

Kāds būs ieguvums? Iespējams, mazliet vieglāka sajūta vēdera rajonā. Runā, ka, uz laiku atsakoties no gaļas pēc garāka svētku ēšanas maratona, iespējams nomest kādu gramu, bet tas, protams, ir individuāli. Visbeidzot, pārdomājot ēdienkarti, kurā ir mazāk gaļas, iespējams atklāt daudzas jaunas receptes, gardas alternatīvas gaļas ēdieniem un interesantus gatavošanas trikus.

Ziedojam pārtiku



Ziedot tiem, kuram pietrūkst, vienmēr ir laba ideja. Šis vienmēr liek justies labāk – un te nu ir kārtīgs win win jeb apbusējs ieguvums, kad labāk jūtas visi. Pārtikas ziedošana var izpausties ļoti dažādi – gan atsaucoties labdarības biedrību palīdzības lūgumiem internetā, gan ziedojot zupas virtuvēm, gan, galu galā, apskatāmies tuvākajā apkārtnē, vai kāds no radiem, draugiem, kaimiņiem klusējot nestaigā pusbadā. Lūgt ir grūti, palīdzēt – daudz vieglāk.

Mēģinām neaizlaist ēdienu postā



Šī arī varētu būt gada, ne tikai mēneša apņemšanās. Skaitļi par ārā izmestu ēdienu ir diezgan šausminoši. "Rimi" izpētījuši, ka ap 90% cilvēku Baltijā diezgan regulāri izmet ārā ēdienu. Kā tas gadās? Nopērkot par daudz, nopērkot nevajadzīgas lietas, nepārskatot krājumus. Pieķeroties šim jautājumam nopietni un racionāli, ne tikai neizķērnāsim kaudzi ēdiena, bet arī ietaupīsim naudu.



Iemācāmies kaut ko jaunu



Tas ir labs izaicinājums, kas palīdz piešķilt dzirkstelīti jebkurai, arī virtuves dzīvei, vai ne? Iemācīties pagatavot ēdienu, ko vienmēr bijis bailīgi pagatavot, iemācīties kaut ko pagatavot mājās, piemēram, gī sviestu vai majonēzi, sākt vīnu pievienot arī ēdienam un atklāt garšas nianses, iemācīties, kā īsti gatavo dārzeņus tempurā, vai to triku ar pankūkas apmešanu gaisā... Vienmēr ir bezgalīgi daudz iespēju iemācīties kaut ko jaunu, kas izrotā dzīvi pašam un citiem!



Praktizējam apzinātu ēšanu



Esam jau rakstījuši par soļiem uz apzinātu ēšanu un labumu, ko tāda dod. Tas nozīmē ēst ar domu, nevis steigā kaut ko aprīt – un skaidrs, ka skarbā rutīnā flegmatiski vai ar dziļām nopūtām gatavots ēdiens nebūs īstais, ko pēc tam paši baudīsim, praktizējot apzināto ēšanu. Gan gatavošana, gan ēšana ir daļa no viena procesa – jo vairāk piedomāsim gan pie ēdiena, gan pie tā, kā gatavojam un kā ēdam, jo vairāk labsajūtas ne tikai vēderam, bet arī smadzenēm. Un, kā runā, regulāri praktizējot, arī kāds kilograms mazāk.

Eksperimentējam ar jaunām sastāvdaļām



Izmēģinot citu valstu ēdienu receptes, tas lielākoties notiek automātiski – tajās ir daudz dažādu jaunu garšvielu un sastāvdaļu, kam agrāk neesam pievērsuši uzmanību. Bet, arī pierastu ēdienu gatavojot, pamainot sastāvdaļas, var to padarīt interesantāku un garšā aizraujošāku. Piemēram, ja liekas, ka pie rīsiem vienmēr jāēd vista, tad jāpajautā – kurš to teicis? Kāpēc pie rīsiem nevarētu pasniegt ceptas tīģergarneles vai jūras mošķu mērcīti? Salāti ir īpaši bezgalīgs eksperimentu lauks – ko tik tiem nevar pievienot, sākot no dažādām mērcītēm, beidzot ar sēkliņām, riekstiem, gan grauzdētiem, gan negrauzdētiem. ogām, sieru... Jaunas garšas – tas vienmēr ir aizraujoši.

Mēģinām audzēt zaļumus



Skaidrs, tā ir apņemšanās, ko reizēm sabotē paši augi – nopērc tādu timiāna podiņu veikalā, un pēc divām nedēļām tas atsakās sadarboties, kalst nost, lai ar cik smuku lejkanniņu aplaisti, un jēgas nekādas. (Runā, ka pārtikas lielveikalos nopērkamais baziliks šādā ziņā ir visizturīgākais un draudzīgākais.) Katrā ziņā mazie sīpoliņi, sabāzti zemē lēzenās kastītēs, ir visu audzelīgi, un svaigs, ass lociņš ir vienmēr pa rokai.

Savs mazdārziņš uz virtuves palodzes ir brīnišķīga lieta, gan tīri praktiski, gan arī vizuāli ir prieks un ir, kur aci piesiet. Zaļumi virtuvē – un tava virtuve jau ir "instagramīga" virtuve, tā sakot, gatava fotografēties!

Investējam gadžetos



Visi un jebkādi virtuves rīki, kombaini un citi aparāti domāti tāpēc, lai padarītu gatavošanu ātrāku un vienkāršāku – fakts. Bet tas taču ir arī bezgalīgs prieka un lepnuma avots, un kārtīgs "lego" pieaugušajiem!

Nevajag nemaz jaunu virtuves kombainu vai "air fryer" (lai gan, kāpēc nevajag, vajag, protams!) - reizēm priekam un jauniem ēdieniem pietiek ar jaunu, burvīgu putojamo slotiņu!

Galu galā – priecīgāku dzīvi virtuvē padara katra jauna lietiņa, un priecīgiem cilvēkiem patīk gatavot. Lai mums šogad daudz prieka!