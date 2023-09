Kā sēnes pēc lietus?! Cik ātri patiesībā izaug dabas veltes

Jau labu laiku aktīvākie sēņotāji izmanto katru izdevību, lai varētu doties uz mežu un salasīt pilnu groziņu ar nu jau mežā esošajām gardajām veltēm. Ikvienam zināms tas, ka sēnēm galvenais ir siltums un mitrums. Un it sevišķi lietus tām patīk. Nu kā jau tajā izteicienā – "Aug kā sēnes pēc lietus". Bet cik ilgam laikam jāpaiet, lai pēc lietus parādītos pirmās sēnes? Un cik tad vispār ātri sēnes aug? Vai kā tautasdziesmā – "Kas kait sēņu māmiņai, Tai meitiņa ātri auga"? Ar šiem jautājumiem "Tasty.lv" vērsās pie mikoloģes Initas Dānielas.

"Tas ir tik ļoti dažādi! Nav noteikta termiņa, ka, redz, tagad ir uzlijis un pēc trim dienām noteikti jāiet sēņot. Nebūt nē! Tas ir atkarīgs no tā, cik bieži un cik dienas pēc kārtas tieši šajā konkrētajā vietā (kur esi nolēmis sēņot) ir lijis. Tas, ka vienā vietā ir mazliet uzlijis, nebūt nenozīmē, ka pāris kilometrus tālāk arī ir lijis. Tur, iespējams, uzlijis nav nemaz. Bieži vien sēņotāji pat nezina, kur tad tas lietus ir trāpījis. Un nepietiek jau tikai ar vienreizēju nolīšanas epizodi, vajadzīgs ir vairāk, lai sēņotne attaptos," stāsta eksperte.

Tāpat mikoloģe akcentē, ka arī temperatūra visu ietekmē. Nederēs ar karsta laika lietu, kas uzlīst un momentā viss ir iztvaikojis. Piemēram, šobrīd ir labs rādītājs – katru dienu nelīst, bet, ja izejam ārā agri no rīta, secinām, ka diezgan ilgu laiku zālē ir rasa. Tas nozīmē to, ka mitrums ir uzkrājies, saglabājies un piesātinājies. Vasarā gan ir citādi – uzlīst, nākamajā rītā saulīte uzspīd un viss ir atkal sauss. Te ir vairāk runa par to, kas ir vajadzīgs, lai izveidotos mikroklimats uz kādu brīdi.

Vēl Inita Dāniela min, ka, it sevišķi vasarās, ir ļoti grūti pateikt, kā pērkona negaiss ies. Vai lokāli? Jau pēc Rīgas vien varam redzēt, kā tas ir, proti, vienā Rīgas malā līst, otrā ne piles.

"Vēlos arī piebilst, ka reizēm ir gan lietus, gan ilgstošs mitrums, bet to sēņu, kā nav, tā nav. Arī tā var gadīties! Ar tām nekad neko nevar zināt," smejoties bilst Inita Dāniela.

Cik ātri sēnes izaug?

Par sēņu augšanu tīmeklī atrodami dažādi izglītojoši un interesanti video. Piemēram, uzskatāmi nofilmēts, kā aug baravikas vai apšu kundziņi, rādot, kā desmit dienu laikā konkrētā sēne izmainās (no pirmās dienas līdz brīdim, kad tā sabrūk). Tas dedzīgākajiem sēņotājiem atklāj to, kura diena tad ir īstā, kad sēni vajadzētu vākt. Pēc šiem video ļoti labi redzams, ka trešā, ceturtā diena ir kulminācija. Pirmajā dienā sēne ir pavisam maziņa, otrajā jau pamanāmāka, trešajā – kā tautas dziesmā – "Piektdien dzima, sestdien auga, svētdien brauca precinieki." Šis augšanas laiks attieksies tieši uz tām sēnēm, kuras sēņotājiem visvairāk patīk.

Par video redzamo sēnes mūžu kāda sociālo tīklu lietotāja raksta: "Viens no skaistākajiem video manā dzīvē. Spraigs sižets ar skumjām beigām."

Turklāt – patiesībā jau kopš bērnības, lasot Viļa Plūdoņa dzejoli "Ozoliņš un beka", viss ir skaidrs – beka savā uzpūtībā – sabruka, toties ozoliņš tik auga un auga.

Atceries – sēņotājam jāzina divi likumi: ja esi drošs, ka sēne ir ēdama, pārliecinies vēlreiz, ja neesi drošs – tā nav ēdama (pat tad, ja patiesībā ir, – ar nepazīstamām sēnēm labāk neriskēt)! Vēl, protams, ir trešais, iespējams, visdrošākais likums: ja šaubies, parādi vecmāmiņai, viņa uzreiz pateiks, vai tā ir godīga sēne vai suņusēne!