Kā zināt, cik 'nikns' ir halapenjo pipars?

Kā zināt, cik ass ir pipars, lai neiegrābtos tādā, kas izsvilinās dvēseli laukā? Vienkāršākā metode būtu vizuālā atlase. Gludā un omulīgā paprika ar visu savu būtību ziņo "es esmu maiga", bet uzmanieties no neliela pipariņa, kas izskatās pēc sačervelējušās veca rūķa sejas – tas būs tik negants, ka bail!

Viens no populārākajiem un visbiežāk izmantotajiem pipariem no čili saimes ir halepenjo. Tas ir patīkama, silta asuma pipars, ar ko iesākt draudzēšanos, ja vēl neesat no "ugunsrijējiem".

Par asumu piparos rūpējas kapsaicīns, kas visvairāk koncentrējas sēklās. Jo augstāks kapsaicīna līmenis, jo asāks pipars – asumu mēra pēc Skovila skalas. Paprikā skovilu līmenis ir nulle, bet halapenjo – no 2500 līdz 8000. Salīdzinājumam, skalas pašā augšā ir "Trinidad Scorpion" ar pusotru miljonu skovilu.

Tātad – kā zināt, cik ass būs halapenjo pipars? Viena no teorijām ir, ka asāks būs pipars, kura mātes augs ir ticis pakļauts "stresam" – temperatūras svārstībām, sausumam, karstumam, raksta portāls "All Recipes". Daudz ko nosaka ne tikai pipara augšanas apstākļi, bet arī tas, kur pipars atrodas uz stublāja, cik vecs ir mātes augs un cik daudz gaismas tas saņēmis. Tāpēc nevar katrai čili piparu šķirnei noteikt precīzu asuma līmeni un tāpēc Skovila skalā ir minēta diezgan plaša amplitūda.

Bet kā to zināt veikalā? Minētais "stress" atstāj zīmes uz pipara augļa – jo gludāks un spīdīgāks tas ir, jo jaunāks un līdz ar to maigāks. Auglis, kas nāk no auga, kam nācies pacīnīties, lai izdzīvotu, būs ieguvis "rētas" – baltas svītras un strijas.

Taču brīdinām – šī nav simtprocentīgi droša metode, jo mēdz arī būt gadījumi, kad gludais halapenjo izrādās ļoti ass, bet "rētainais" gandrīz bez asuma. Pirms kožat piparā, vienmēr esiet uzmanīgi!