Kāds vīns jādzer Sargeņģelim, Dumpiniekam un Valdniekam? Jauna grāmata vīna entuziastiem

Es vīna zinības salīdzinātu ar kvantu fiziku – sākumā tikpat mistiskas, neizprotamas un sarežģītas. Interesējoties tālāk un dziļāk, situācija sāk kļūt skaidrāka, bet līdz nākamajam "pagriezienam" – un atkal viss ir jauns un nesaprotams. Kā jebkurā zinātnē, arī vīna mākslā palīgā nāk grāmatas un eksperti, kas labprāt dalās savās zināšanās.

Ikviens, pat viszinošākais vīna maģistrs, savu gaitu sākumā ir saskāries ar to panisko situāciju, kad situācija pieprasa pacienāt viesus ar vīnu vai ir jāsagādā kādam dāvana, bet veikalu vīna plaukti ir tik biedējoši pilni ar visdažādākajām pudelēm, etiķetēm, nosaukumiem un cenām. Ja ir interese sākt orientēties šajos "džungļos", palīgā var ņemt gan grāmatas, gan tos pašus vīnziņus, kuri labprāt skaidro un izskaidro sarežģīto vīna pasauli gan dažādās degustācijās, gan medijos.

Kārtējo grāmatu, kas var skaidrot sarežģīto vīna pasauli, laidusi klajā izdevniecība "Aminori" – itāļu vīna eksperta Filipo Bartolotas "Kurš vīns ir tavs?". Atšķirībā no citiem izdevumiem, šajā vīna zinībām pieiets no citas puses, pielāgojot vīnus cilvēka personībai jeb arhetipam, nevis klāstot un skaidrojot vīna izcelsmes īpatnības.

Grāmatā ir apskatīta vīna vēsture, zināmākie reģioni un vīna darīšanas īpatnības, īss ievads vīna pazīšanā, kā arī izklāstīts paša autora ceļš uz vīna zināšanas augstumiem, taču atšķirīgais no citām latviešu valodā tulkotām un sarakstītām grāmatām ir vīna saderība ar konkrētiem personības tipiem. Autors izmanto psihoanalītiķa Karla Gustava Junga teoriju par arhetipiem. Jungs uzskatīja, ka cilvēks piedzimst ar jau gatavu ideju kopumu, pirms pats ar tām saskāries, un šīs idejas veido cilvēka dzīves pamata scenāriju. Batrolota atsaucas uz psihoanalītiķi Ernestu Dihteru, kurš saprata, ka "cilvēki izvēlas ziepes nevis pēc smaržas, bet īpašību kopuma, ko tās pauž". Līdzīga sistēma pielāgota personības saderībai ar vīniem.

Autors izveidojis 12 vīna cilvēku tipus jeb personības, katras rakstura iezīmēm piemeklējot atbilstoša rakstura vīnus: "Noskaidrojot savu arhetipu vai tā cilvēka arhetipu, kam vēlaties uzdāvināt vīnu, būs vieglāk izdarīt izvēli – ne tikai pēc vīna vērtētāju piešķirtā punktu skaita vai presē publicētajiem ieteikumiem, bet arī balstoties uz daudz personiskākiem novērojumiem".

Autors gan brīdina, ka neviens cilvēks nav simtprocentīgi kāds no arhetipiem, ikvienā no mums var būt gan Kareivis, gan Mīlnieks, gan Parastais cilvēks un Pētnieks, un pat dažādās dzīves situācijās un pat diennakts stundās mēs varam būt citam arhetipam "piederīgi", tāpēc arī šī grāmata nav jāuzskata par neapgāžamu aksiomu, bet ceļa rādītāju, ko izmantot savos meklējumos. Šo rindu autore, pielāgojot sev arhetipu un tiem piemēroto vīnu aprakstus, saskatīja līdzību ar diviem no tiem, bet, aizpildot grāmatas beigās sastādīto testu, izrādījās, ka esmu pavisam cits, trešais arhetips, kas bija diezgan pārsteidzoši, jo tam ieteiktie vīni nebūt nebija tie, ko es izvēlētos.

Klupšanas akmens, kas atkal varētu sajaukt galvu cilvēkiem, kas nav speciālisti vīnos, ir katram arhetipam ieteikto vīnu saraksts, jo lielu daļu no piesauktajiem Latvijā, iespējams, nemaz nevar iegādāties, taču, no otras puses, tas ļauj iet patīkamāko vīna iepazīšanas ceļu – meklēt un izgaršot, meklējot alternatīvu. Jebkurā gadījumā, kā teiktu Aigars Nords – priekā, draugi!

Filipo Bartolota (dz. 1972) ir pazīstams vīna eksperts ar milzu pieredzi. Dzimis Toskānā un jau no bērnības vērojis, kā viņa vectēvs dara vīnu. Bartolota apguvis vīna zinības gan teorētiski, gan praktiski, someljē gaitas sācis vīna muzejā Vinopolis Londonā, bijis žurnāla Decanter Magazine un itāļu laikraksta "L'Espresso" vīna eksperts. 2017. gadā Bartolota bija ASV prezidenta Baraka Obamas ģimenes oficiālais someljē viņu Toskānas ceļojuma laikā.

No itāļu valodas tulkoja Ilona Kubile un Anna Kalve

Literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere

Māksliniece Anna Aizsilniece

Korektors Alnis Auziņš

Projekta īstenotājs ir izdevniecība "Aminori".