"Darbošanās virtuvē man ir relaksācija un iespēja pabūt ar sevi," saka ēdienu blogere Kristīne Bergfelde, kura izdevusi vegānisku recepšu grāmatu "Vegāns virtuvē". Tajā apkopotas 100 receptes, pēc kurām Kristīne gatavojusi, izmantojot augu valsts produktus, un kas paredzētas visām ēdienreizēm, papildinot ar vegāniskām kūkām un saldumiem. Kristīne vēlas parādīt, ka vegānu uzturs ir daudzveidīgs un krāsains un ir iespējams pagatavot gan vegānisku cepeti, gan vegāniskas vistu kājiņas, gan kotletītes. Kāpēc nepieciešama gaļas imitācija, kā pati kļuva par vegāni un vai tuvinieki pieņem viņas dzīvesveidu, sarunā ar "Tasty" stāsta Kristīne.

Droši vien jums nepārtraukti nākas skaidrot, ka vegānu uzturs tomēr ir daudzveidīgs?

Ja, ļoti bieži, jo īpaši cilvēkiem, kas paši neiesaistās gatavošanā. Cilvēki neapzinās, cik daudz iespēju sniedz vegāniskais uzturs, tu vairāk sāc spēlēties ar augļiem, dārzeņiem un citiem produktiem, lai aizvietotu to, kā pietrūkst. Agrāk, kad uzturā lietoju gaļu, tik lielu uzmanību nepievērsu dārzeņiem, bet puse no šķīvja bija kartupeļi vai rīsi un otra puse – gaļa. Es nepadomāju par to, cik svarīgi uzturā iekļaut dārzeņus. Šī grāmata palīdz atrast alternatīvas, piemēram, kā pagatavot garšīgu vegānisku siera vai riekstu, vai sīpolu mērcīti.

Atrast alternatīvas ikdienas smagajām kotletēm, kartupeļiem?

Jā. Daudzās receptēs esmu centusies ierastos ēdienus “veganizēt”. Visbiežāk cilvēki saka, ka nevar dzīvot bez gaļas. Tad es centos piedāvāt alternatīvas, kas garšotu līdzīgi un ko varētu izmantot tieši tādā pašā veidā. Piemēram, grāmatā ir vegānisks cepetis, kas ir gatavots no kviešu lipekļa. Ir vegānisko vistas stilbiņu recepte. Tie izskata ziņā ir ļoti līdzīgi un garšo arī līdzīgi, tad ir falafela receptes, dažāda veida kotletītes.