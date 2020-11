Kartupeļu čipsu slava un posts

Kas ir kartupeļu čipsu maģija, kad gribas uzkraukšķināt kārtējo čipsu paku un tik grūti apstāties? Kā var noderīgais kartupelis čipsos pēkšņi kļūt tik neveselīgs?

"Nevar cilvēkiem visu dzīvē aizliegt, mums jābauda dzīve, un nekas slikts nenotiks, ja retu reizi panašķosimies ar čipsiem, piemēram, svētkos vai ballītē, kur cilvēks fiziski izkustas – dejo vai sporto, bet čipsu graušanai nevajadzētu būt kā ikdienas paradumam," stāsta sertificēta uztura speciāliste Kristīne Klaramunta-Antila. "Čipsu unikālo garšu rada tauki un sāls, un tie abi čipsos ir ļoti lielā daudzumā. Paši čipsi ir kraukšķīgi, tas cilvēkiem patīk un sagādā baudu, un vēl īpašo garšu rada pievienotās garšvielas. Čipsiem pievieno arī garšas pastiprinātāju mononātrija glutamātu, kas ir tā saucamā ķīniešu restorānu garšviela. Tā rada saldskābo garšu, kas cilvēkiem ļoti patīk. Tāpēc gribas šo ēdienu vēl un vēl."

Čipsi – viennozīmīgi slikti?

"Atbildēšu tā, ka tajos nav nekā laba. Kartupelis pats par sevi būtu labs produkts, tajā ir C vitamīns un atsevišķi B grupas vitamīni, nedaudz šķiedrvielu, bet, kad to iekļauj pārstrādē – mazgāšana, mērcēšana, fritēšana, vārīšana eļļā –, tad lielākā daļa labo vērtību zūd. Kartupeļu čipsi ir cieti saturoši produkti, un augstā temperatūrā ir tieksme veidoties akrilamīdiem, kas ir vēzi izraisoša viela. Termiskās apstrādes procesos veidojas transtauksābes, kas ir viens no sliktākajiem tauku veidiem," skaidro uztura speciāliste.

Kāpēc čipsi ir tas našķis, ko iesaka ēst tikai dozētos, nelielos daudzumos? "Ja cilvēks ir aktīvs, kustas, tad, ik pa laikam apēdot kādu čipsi, nekas slikts nenotiks, bet problēma ir tā, ka mēs šodien esam palikuši mazkustīgi, kopumā ir slikti uztura paradumi, un tad vēl čipsus apēdam visu paciņu. Vienā pakā var būt no 700 līdz 1000 kalorijām, kas ir puse dienā nepieciešamās enerģijas." Ja ēdam čipsus regulāri, liekā enerģija krājas, un, ja to neiztērējam fiziskajās aktivitātēs, tā pārvēršas taukos un liekajā svarā. Čipsos nav organismam nepieciešamo uzturvielu. "Tur ir ļoti daudz tauku, un vēl ir jautājums, kādas kvalitātes ir tauki. Ir daudz ogļhidrātu un sāls, bet vitamīnu un minerālvielu praktiski čipsos nav," stāsta Klaramunta-Antila.

Šašliku garša, bekona, siera garša – vilināt vilina. "Ir vesela buķete ar garšas pastiprinātājiem, kas tiek pievienoti čipsiem. Jāatzīst, ja ražotāji cenšas izmantot dabiskās garšvielas – gan piena, gan dārzeņu pulverus un citronskābi, bet tas mums jālasa uz iepakojuma, jo jāuzmanās no ķīmiskajiem garšas pastiprinātājiem. Tie ir sarežģīti nosaukumi, kurus visdrīzāk cilvēki nemaz neatpazīst. Ja nesaprotam, ko tas nozīmē, visticamāk, tas nebūs nekas labs."