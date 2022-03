Kas ir mehāniski atdalīta gaļa un kāpēc labāk no tās izvairīties?

Desu, cīsiņus u.c. gaļas produktus gatavo no gaļas, bet vai tiešām tikai no tās? Zema cena ir viens no signāliem, ka produktā attiecīgi ir mazs gaļas daudzums, ko, visticamāk, lielākoties aizstāj uzturvielām mazāk vērtīgā mehāniski atdalītā gaļa (MAG). Kā iepirkties gudri, lai organisms tiešām saņemtu gaļu? Jāraugās, lai gaļas produktā ir izmantota gaļa – jo augstāks gaļas procents sastāvā, jo labāks produkts, apstiprina dietologs Andis Brēmanis.

Gaļas produktu sastāvdaļu kvalitāte atspoguļojas arī to cenā, un likumsakarīgi, ka veselībai labāka ir kvalitatīvāka pārtika un attiecībā par gaļas produktiem pamata izejvielai – gaļai, tajos vajadzētu būt vismaz 60% un vairāk.

Pērkot gaļas produktus, īpaši vajadzētu pievērst uzmanību gaļas daudzumam sastāvā. Labāk pirkt produktu bez mehāniski atdalītas gaļas (MAG); ja pieņemts lēmums iegādāties gaļas produktu, tad tādu, kas tiešām pagatavots no svaigas gaļas.

Lai cik sīkiem burtiem ir uzraksts uz gaļas produkta iepakojuma, iegādājoties jebkurus cīsiņus, sardeles, vārītās desas, ieteicams skatīties produkta sastāvu un pievērst uzmanību, cik daudz gaļas ir sastāvā, un vai tajā nav MAG.

Atsevišķos gaļas produktos MAG veido pat vairāk nekā 50% no sastāva.

Te nav runa tikai par cīsiņiem, šis princips attiecināms gan uz vārītām desām, gan pusžāvētajām desām, gan arī gaļas bumbiņām, nagetiem un kotletēm.

Kas ir mehāniski atdalītā gaļa?

Mehāniski atdalīta gaļa jeb MAG ir produkts, kas iegūts, atdalot gaļu no gaļas kauliem pēc atkaulošanas vai no mājputnu liemeņiem, izmantojot mehāniskus līdzekļus, kā rezultātā tiek zaudēta vai izmainīta muskuļu šķiedru struktūra. Tā teikts normatīvajos aktos.

Tas nozīmē, ka mehāniski atdalīto gaļu visbiežāk ražo no samaltiem vistas skrimšļiem un dažādiem mīkstajiem audiem: cīpslām, kaulu smadzenēm, asinsvadiem, taukiem un saistaudiem, masu ar liela spiediena palīdzību izspiež caur sietu, papildina ar dažādiem garšas un krāsas uzlabotājiem. Faktiski šādu mehāniski atdalītu gaļu būtu jāsauc par mehāniski atdalītas gaļas masu, kas, iespējams, dotu labāku priekšstatu par to, ko, dažkārt, slēpj veikalos nopērkamu produktu sastāvdaļās ietvertā mehāniski atdalītā vistas gaļa.

Parasti gaļas pārstrādes produktu ražotāji šo masu saņem sasaldētā veidā – blokos, tad to atkausē un ražošanas procesā pievieno cīsiņiem, desām u.c. Piemēram, izglītības iestāžu ēdienkartē nav atļauts izmantot gaļas produktus, kuros ir pievienots MAG. Ja mācību iestādē pusdienu galdā tiek nodrošināti kvalitatīvi gaļas produkti, vai mājās bērnam vajadzētu ēst produktus ar pievienoto MAG? Jāņem vērā, ka MAG satur vairāk tauku nekā olbaltumvielu, līdz ar to MAG uzturvērtība ir ievērojami zemāka kā gaļai.

Ja mīkstās desas vai cīsiņu izvēlē, stāvot pie veikala plaukta, galvenais vadmotīvs ir zemāka cena, tad labāk atteikties no gaļas produktu ēšanas, nevis tērēt vairākus eiro par mazvērtīgu produktu. Ja mīkstā desa vai izvēlētais cīsiņš negaršo pēc gaļas, bet šo dabīgo garšu un patīkamo izskatu aizstāj dažādu, mākslīgi radītu, garšu, krāsvielu un aromatizatoru buķete un skrimšļu kokteilis, vai vērts ēst pašam un dot bērniem?

Gaļa ir ļoti vērtīgs produkts. Tas ir lielisks olbaltumvielu, dzelzs un B12 vitamīna avots. Šīs vielas ir svarīgas bērna pilnvērtīgai augšanai un garīgai attīstībai. Visas minētās vielas ir tieši muskuļaudos, ko mēs saucam par liesu gaļu, bet stipri mazāk vai tikpat kā nav mehāniski atdalītā gaļā. Tieši tāpēc ir vērts pievērst uzmanību uzrakstiem uz pārtikas iepakojumiem, uzsver Brēmanis.