Šīs dienas skumjā ziņa par šefpavāra Mārtiņa Rītiņa aiziešanu mūžībā satriekusi daudzus. Kā raksta "Twitter" lietotājs Artūrs Luņevs, pārfrāzējot slaveno Mārtiņa Rītiņa jautājumu, kas var būt skumjāks par šo? Kaut arī pēdējās nedēļas ziņas par Mārtiņa veselību nebija iepriecinošas, visi ļoti cerējām, ka viņš izķepurosies. Tas būtu īsti viņa garā – atgriezties ar smaidu un jokiem! Jo galu galā kādā intervijā Mārtiņš reiz teica: "Es gribu dzīvot simts gadus!"

Mārtiņš Rītiņš dēvēts par latviešu mūsdienu pavārmākslas simbolu un etalonu. Daudzi izauguši ar viņa pavārmākslas raidījumiem un slaveno "Labrītiņ no Rītiņ, šo burvīgo rītiņ!", un tieši ar Mārtiņu Rītiņu sākusies jauna ēra ēst gatavošanā, runāšanā par ēdienu un stāstīšanā par ēdienu. Ar Mārtiņu Rītiņu pie mums atgriezās pasaule visā tās garšu un smaržu krāšņumā – viegli, artistiski, nepiespiesti, humorpilni; ar dziļām zināšanām, pieredzi, degsmi un azartu.

Sociālie tīkli pildās ar skumjām, šoku, pateicību un gaiša Mūžības ceļa vēlējumiem Mārtiņam. Skumst gan tie, kas viņu pazinuši, gan tie, kuri viņu iepazinuši TV ekrānos un intervijās. Galu galā mēs visi viņu pazīstam – viņš bija mūsu Mārtiņš Rītiņš. Mūsējais.

Latvia has lost a masterful & much beloved chef Mārtiņš Rītiņš. Chef Rītiņš was born in the UK. He had been awarded the Order of the Three Stars, & had cooked for royals, heads of government & more, including Her Majesty the Queen. Our deepest condolences to family & friends. 🕯️ pic.twitter.com/q9WF6fJI2C