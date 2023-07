Kaulu buljons – maģiskais veselības eliksīrs. Taisnība vai maldīga ažiotāža?

Kaulu buljons gadu gaitā ir kļuvis par populāru tendenci: neskaitāmos blogos un sociālajos tīklos tiek runāts par iespējamiem ieguvumiem veselībai. Kaulu buljona reklāmas sauklis varētu skanēt šādi: "Kaulu buljons – maģiskais eliksīrs pret visu". Jā, tiesa, arī latviešu mazie uzņēmumi ir sasparojušies, uzsākot tirgot spainīšos nopērkamu kaulu buljonu. Un arī restorāni savā ēdienkartē piedāvā kaula buljonu! Bet vai tas tiešām ir tik veselīgs? Vai arī tā ir ažiotāža?

Vispirms: kas ir kaulu buljons? Kaulu buljons nav tas pats, kas parastais vistas gaļas, liellopu gaļas vai dārzeņu buljons. Kaulu buljonu pagatavo, ilgstoši vārot dzīvnieku kaulus un dažkārt arī saistaudus. Ilgais gatavošanas laiks galvenokārt ir tas, kas to atšķir no parastajiem buljona veidiem. Kaulu buljona gatavošanas laiks svārstās no astoņām līdz vairāk nekā 24 stundām.

Kāpēc kaulu buljons ir tik populārs?

Kaulu buljona jēdziens nav jauns. Daudzas kultūras, tostarp mūsu akmens laikmeta senči, jau pirms tūkstošiem gadu gatavoja buljonus no dzīvnieku kauliem. Taču kaulu buljona pašreizējā popularitāte lielā mērā ir saistīta ar plašiem mārketinga pasākumiem.

Laura Ligosa, dietoloģe un sporta diētas speciāliste, atklāj, ka patiesībā kaulu buljons kļuva tik populārs, pateicoties keto un paleo diētām.

Un kaulu buljona popularizētāji ir sākuši runāt skaļāk, apgalvojot, ka šis buljons var mazināt locītavu sāpes un osteoartrītu, detoksicēt aknas, palīdzēt brūču dzīšanai, palēnināt ādas novecošanos, atbalstīt gremošanas sistēmas veselību, līdzsvarot hormonus, palielināt enerģiju, stiprināt kaulus, uzlabot miega kvalitāti, atvieglot noteiktu autoimūnu slimību simptomus un pat uzlabot imūnsistēmu.

Uzskaitot šos visus ieguvumus veselībai, tas rezultējies ar to, ka kaulu buljons nu jau sniedz peļņu slavenībām, pārtikas uzņēmumiem un veselības guru. Turklāt, ņemot vērā cilvēku lielo interesi par šo brīnumlīdzekli, ir pat izstrādāta kaulu buljona diēta!

Ko eksperti saka par potenciālajiem kaulu buljona ieguvumiem veselībai?

Lai gan kaulu buljons var nodrošināt dažas vērtīgas uzturvielas, eksperti neuzskata, ka populārais dzēriens ir vitāli svarīgs papildinājums mūsu veselībai un labsajūtai.

"Nav bijuši nekādi satriecoši pētījumi, kas mums apliecinātu, ka kaulu buljons ir līdzeklis pret visu," saka dietoloģe Ligosa.

Vai kaulu buljona dzeršana ir vajadzīga? "Kaulu buljons, ko gatavo, ilgstoši vārot dzīvnieku kaulus ūdenī kopā ar dārzeņiem, garšvielām un dažkārt arī citām sastāvdaļām, piemēram, ābolu etiķi, var būt daļa no veselības uzlabošanas kompleksa, bet tas nebūt nav ātrs līdzeklis," saka Ligosa.

Mērķis ir palīdzēt izvadīt no kauliem svarīgas uzturvielas, piemēram, kolagēnu, želatīnu, aminoskābes, kā arī minerālvielas, piemēram, kalciju un magniju," viņa saka. "Ir pierādīts, ka tieši šīs, no kauliem iegūtās, uzturvielas palīdz uzlabot zarnu, ādas, matu un nagu veselību, un tajā ir sava daļa patiesības. Tomēr mums ir nepieciešams vairāk nekā tikai kaulu buljons, lai varētu uzlabot vispārējo veselību."

Pašlaik nav pietiekami daudz pētījumu, kas apstiprinātu kaulu buljona labvēlīgo vai nelabvēlīgo ietekmi uz zarnu veselību.

Vai kaulu buljona dzeršana var palīdzēt zaudēt svaru? Medijs "CBC News" raksta, ka ir pierādīts, ka kaulu buljona lietošana katru dienu samazina apetīti augstā olbaltumvielu satura dēļ, tāpēc daudzi ir novērojuši svara zudumu kā blakusparādību. Tomēr šī iemesla dēļ kaulu buljonu ikdienā nevajadzētu lietot bērniem un grūtniecēm.

Vai ieteicams būtu ievērot kaulu buljona diētu? Dietoloģe īsi un konkrēti atbild: "Nē! Lai gan to var izmēģināt gandrīz ikviens, domājot par uzturu, ir svarīgi skatīties kopainu, aplūkot to plašāk. Nav viena pārtikas produkta, kas būtu zelta biļete mūsu veselībai. Tā ir kombinācija, kas ilgtermiņā var atbalstīt mūsu veselību. Kaulu buljons noteikti var būt daļa no tā, bet ne vienīgā."

Kā savā uzturā uzņemt kaulu buljonu? Ja vēlies baudīt kaulu buljonu, ir dažādi veidi, kā to darīt. Vairumam cilvēku nepatiks katru dienu dzert tikai buljonu. Tā vietā šo buljonu var izmantot, gatavojot, piemēram, sautējumus, čili, dažādas zupas un risoto.

Raksta tapšanā izmantota informācija no portāla "CBC News" un "Food Revolution".