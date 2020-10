Kāzu galds – ar garnelēm vai štovētiem kāpostiem?

Lai gan daudzi iemīlējušies pāri, kas vēlas nosvinēt vērienīgas kāzas, pārcēluši svinības uz nākamā gada vasaru, cilvēki joprojām svin mīlestību un kopā būšanu arī šī brīža apstākļos. Kāzas nav ar lielu viesu skaitu, bet ģimenes un pašu mīļāko cilvēku ieskautas. Un tas ir saprotams, jo gribas izkļūt no vienkāršā draudzenes vai drauga statusa un kļūt par sievu vai vīru. Lai svinības izdotos skaistas, ļoti svarīgs ir skaists kāzu galds ar kvalitatīviem un Latvijā audzētiem produktiem.

Ēdieni kārtās un tradicionālais siltais galds

"Kāzu Aģentūras" kāzu organizatore Dace Miezīte novērojusi, ka šobrīd notiek kāzas ar mazu viesu skaitu, un, ņemot vērā pandēmijas apstākļus, ierasto 60 centimetru vietā pie galda, attālums starp viesiem ir plašāks. "Galda klājumam tas ir pat skaistāk, cilvēki vairs nesēž tik saspiesti." Dacei ļoti patīk, ka pēdējos gados atgriežas tendence – ēdieni kārtās. "Šī brīža situācijai tas ir labākais risinājums, ka ēdiens netiek izvietots koplietošanas traukos, bet katram atnes viņa porciju."

Meklējot kāzu ēdinātāju, viņa iesaka lasīt reālas atsauksmes: "Ir tādi ēdinātāji, kas pasaka daudzumu gramos, bet parasti kāziniekiem tas neko neizsaka. Ir atsevišķas svinību vietas, kurās piedāvā par maz ēdiena. Tādu vietu Latvijā ir maz, un to slava iet pa priekšu," stāsta kāzu organizatore.

Foto: Shutterstock

Ēdināšanas uzņēmuma "Krimulda" banketu servisa vadītājs Kārlis Nelsons novērojis, ka pandēmijas laikā kāzas kļuvušas brīvākas un nepiespiestākas, taču ēdienu izvēli esošā situācija neesot ietekmējusi. "Aptuveni 80 procentu kāzinieku izvēlas tradicionālo silto galdu, bet – mūsdienīgā pasniegšanas veidā. Daudzi pāri vēlas klasiku – kartupelīti, gaļiņu, sautētos kāpostus, jo bez sautētajiem kāpostiem kāzu galds neesot iedomājams. Vairāk izvēlas jēru, lasi, liellopu. Svaigos salātus bez majonēzes. Aukstajās uzkodās bieži izvēlas kanapē maizītes. Bijušas pat situācijas, kad plānošanas procesā līgaviņa vēlas kaut ko pilnīgi citu, krasi atšķirīgu, bet tad pārliecinu, lai tomēr pasniedz silto galdu. Pēc tam līgaviņa saka paldies par šo ieteikumu," stāsta Kārlis.

Izsalkums bez sagaidīšanas galda

Kāzu organizatore Dace Miezīte novērojusi, ka biežākā atbilde, ko kāzu viesi min kā lielāko vilšanas par kāzām, esot izsalkums. Lielākā kļūda ir nepasniegt viesiem sagaidīšanas uzkodas, kad viņi ierodas svinību vietā. "Vai nu svinību vietas un ēdinātāji to nepiedāvā, iespējams, tas ir kāzu budžeta dēļ, tomēr joprojām daudzās vietās sagaidīšanas uzkodas netiek pasniegtas. Tomēr iesaku to darīt, kamēr tiek gaidīts jaunais pāris, jo viesi pie kāzu galda sēžas ap septiņiem vakarā, bet no mājām izbraukuši jau no rīta." Sagaidīšanas galdā var likt gan saldās, gan sāļas uzkodas. "Un iesaku arī kafiju. Latvijā tradīcija ir kafiju pasniegt kopā ar torti pusnaktī, un kafijas lietotāji noteikti pateiks, ko par to domā. Vēl sagaidīšanas dzērienā parasti tiek pasniegts šampanietis, kaut gan cilvēki var vēlēties vienkārši ūdeni, tēju, kafiju. Iesaku padomāt arī par šādu iespēju – piedāvāt kaut ko citu, ne tikai alkoholu," stāsta Dace.

Foto: Shutterstock

Kāzas nav gurmānu pasākums

"Valtera restorāna" saimnieks Valters Zirdziņš savā pieredzē klājis ap 250 kāzu galdu. Kā viņš pats saka – tagad no tā esot noguris, bet zinot, kas jādara. "Kāziniekiem pretī vajag zinošu šefpavāru. Jo bieži jaunais pāris iedomājas ko tādu, kas kāzās nemaz nav vajadzīgs. Piemēram, ja ir daži viesi no Rīgas vai ārzemēm, bieži jaunlaulātajiem šķiet, kā jāpielāgojas viņiem – vajag ļoti smalkus ēdienus. Bet, ja lielākā daļa viesu ir no laukiem un nekad tādus smalkus ēdienus nav redzējuši, viņi tos nesapratīs. Kāzas ir svētki, tas nav gurmānu pasākums vai gurmānu restorāns. Tāpēc jācenšas domāt nevis par tiem pāris viesiem, bet lielāko daļu viesu, kas varbūt ir omes un onkuļi no laukiem, kuri vienkārši vēlas garšīgi paēst. Un, ja uz kāzu galda saliek smalkas austeres un garneles, tad lielākā daļa cilvēku vispār tās nesaprot, nav paēduši un būs pat vīlušies," stāsta šefpavārs Valters. "Tāpēc ševpavāram jāiedziļinās, un es to arī darīju. Vajag aprunāties ar pāri – kas būs jūsu viesi, kas viņiem patiktu. Jo kāzām jābūt laimīgām, foršām un priecīgām."

Foto: Shutterstock

Kāzās vajag gatavot tradicionālu un garšīgu ēdienu, kas visiem saprotams, stāsta šefpavārs. "Ja uz kāzu galda ir zivs, tad lai tā ir svaiga un garšīga. Var būt zandarts, lasis, reņģes, nevis pangasija vai saldētas zivis. Ja svinam kāzas Latgalē, jābūt nevis ungāru paprikai, bet zutim, lauku vistiņai. Ja svinam pie Burtnieku ezera, būtu feini zivs no ezera. Vai ārā uz oglēm cepts jērs no Vidzemes puses. Un tomāti – lai ir Latvijas tomāti, vietējie. Lai Latvijas laukos nav plastmasas produkti no lielveikala. Un desertā nevis vienkārši paņemt saldētu šokolādes fondantu un uzsildīt to mikroviļņu krāsnī, bet izvēlēties, piemēram, kādu desertu ar brūklenēm saldajā želejā vai pīlādžu ievārījumu. Izvēlēties svaigi ceptu maizi. Ja ir gaļa, tad bioloģiski audzētas cūkas cepetis, piemēram, ar medu. Kvalitatīvas mērces." Valters Zirdziņš aicina: "Lai ir kvalitatīvs ēdiens, nevis pirms divām dienām gatavots, uzsildīts, nezināmas izcelsmes. Lai kāzās ēdiens nav paviršs."