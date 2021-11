'Kosmisks vīns' – unikāls bordo par miljonu

2021. gada janvārī no starptautiskās kosmosa stacijas (SKS) ar "SpaceX Dragon" kapsulu uz zemes atgriezās kaste ar 12 bordo vīna pudelēm. Vēlāk viena no tām nonāca izsolē, bet tie daži laimīgie, kam sanācis nobaudīt šo vīnu teic: tas garšo sensacionāli.

Marta sākumā ducis vīna profesionāļu un zinātnieku sanāca kopā Bordo Vīna un vīna zinātnes institūtā, lai izmēģinātu dzērienu, kāda otra pagaidām pasaulē nav. "Aklajā" degustācijā, kas notika veselas fotogrāfu un žurnālistu armijas priekšā, viņiem tika iedotas divas glāzes – vienā no tām bija 30 ml "Petrus Pomerol 2000" vīna, kas izturēts darītavas vīna pagrabā, bet otrā tāds pat tilpums no pudeles, kas 438 dienas pavadījusi kosmosā.

12 vīna pudeles staptautiskajā kososa stacijā pavadīja kopumā 14 mēnešus, riņķojot apkārt zemei ar ātrumu 27 358 km/h. Vīnziņi degustācijā uzsvēra, ka dzēriens ne tikai izturējis gandrīz 298 miljonus kilometru garo ceļojumu bezsvara apstākļos, bet arī ieguvis atšķirīgu krāsu, aromātu un garšu, salīdzinot ar savu "Zemes brāli".

Viens no someljē žurnālistiem vēlāk atklāja, ka vīns esot garšojis tā, it kā būtu divus vai trīs gadus vecāks nekā viņa "vienaudži" no vīna pagraba. Citi vīnziņi norādīja, ka aromātā jaušamas rožu ziedlapiņas, apstrādāta āda vai ugunskurs. Visi kā viens eksperti atzina, ka "kosmosa vīns" ir "izcils".

"Man grūti pateikt, vai vīns bija labāks vai sliktāks, bet tas bija citādāks," BBC citē vienu no degustācijas dalībniekiem, vīna žurnālisti un grāmatu autori Džeinu Ensoni. "Aromātā bija izteiktākas ziedu notis un tas bija dūmakaināks – taču tas ar "Petrus" vīnu notiktu jebkurā gadījumā, tam kļūstot vecākam."

"Nav daudz vīnu, ko varētu izturēt vēl 60, 70 gadus vai ilgāk, bet "Petrus" ir viens no tiem," norāda Ensone. Viņa gan neesot pārliecināta, vai bezsvara stāvoklis, ceļojums uz SKS, uzturēšanās kosmosa stacijā un lidojums atpakaļ uz Zemi atstājis jebkādu iespaidu uz vīnu. "Taču vīns bija citāds," viņa atzina.

Vīna nogādāšana kosmosa stacijā nebija plika izrādīšanās vai ekstravaganta kaprīze, tas bija pirmais no sešiem posmiem pētījumā, ko veic "Space Cargo Unlimited". Kompānija grib paplašināt zināšanas par to, kā vides maiņas stresam pielāgojas organiskie materiāli. Pētījuma mērķis ir jaunu tehnoloģiju izveidošana, kas palīdzētu lauksaimniecības attīstībai klimata pārmaiņu kontekstā. Līdz ar vīnu kosmosā devās arī 320 vīnogulāja stādi; interesanti, ka pirmie pētījumi rāda, ka vīnogulāji tur auga ātrāk nekā uz zemes, neskatoties uz ierobežoti pieejamu gaismu un ūdeni.

"Space Cargo Unlimited" šā projekta ietvaros nesadarbojās īpaši ar "Petrus" vīna darītavu, un vīna "identitāte" nebija zināma līdz par degustācijai. Vīns tika iegādāts no brokera Bordo un izvēlēts tāpēc, ka gatavots no vienas vīnogu šķirnes – "Merlot".

""Petrus 2000" ir viens no labākajiem vīniem pasaulē un arī uz Zemes tam ir lielisks izturēšanas potenciāls," saka saka izsoļu nama "Christie's" vīna eksperts, vīnzinis Tims Triptrījs. "Tas bija ideāli piemērots degustācijai, jo konkrētā ražas gada vīns jau tā ir bagātīgs, līdz ar to izmaiņas būtu viegli ievērojamas."

Trīs no 12 pudelēm tika izdzertas degustācijā, bet astoņas noglabātas tālākai izpētei laboratorijās, kur jau zinātnieki mēģinās izskaidrot someljē novērojumus. Iespējams, šie pētījumi ļaus nonākt soli tuvāk vienai no lielākajām mistērijām pasaulē – kā vīns nobriest. "Tas būs ārkārtīgi interesanti – noskaidrot, kā uz vīnu molekulārā līmenī iedarbojas bezsvara stāvoklis, temperatūras izmaiņas, mitrums un radiācija," saka Triptrījs.

Pēdējo, 12. pudeli izsoļu nams "Christie's" pārdod privātā izsolē ar sākumcenu viens miljons dolāru. Protams, ne jau viena plika pudele nonākusi izsolē - tā ievietota īpašā ādas futlārī, ko vienā eksemplārā izgatavojis Parīzes galantērijas ražotājs "Les Ateliers Victor" sadarbībā ar franču ielu mākslinieku Sirilu Kongo. Kastes izgatavošana vien prasīja 900 stundas.

Futrāļa iekšpusē ir Saules sistēmas modelis; planētām nonākot pareizajā stāvoklī, šī daļa atveras, atklājot divas "Petrus 2000" pudeles - "kosmisko" vīnu un viņa "Zemes brāli". Līdz ar to īpašniekam būs iespēja veikt pašam savu salīdzinošo degustāciju. Atvilktnēs ir kristāla dekanteris, divas glāzes un korķuviļķis, kas izgatavots no Ziemeļpolā atrasta meteorīta, un citi vīna baudīšanas aksesuāri.

"Château Pétrus" ir viena no izcilākajām vīna darītavām Bordo reģionā, un tās radītie vīni tiek ierindoti starp labākajiem pasaulē. 2000. gada ražas "Petrus" vīna pudeles cena ir ap 5000 eiro, liecina vietne "wine-searcher.com".