Kūku cepēja Dace Taukule: ja tētis nesveiks mammu, tad Māmiņdiena būs tikai svētki kalendārā

"Māmiņdienai piestāv kūku gatavošana – ja mamma uzcep kūku kā pateicību bērniem vai tētim par apsveikumu. Es savu Māmiņdienas kūku – Ļvovas siera kūku – uzcepu jau šorīt," stāsta Dace Taukule – mamma un vecmāmiņa, kuras radītās kūkas ar pievilcīgu noformējumu ir iemīļotas ne tikai ģimenē, bet viņas dzīvesvietā Lubānā.

"Esmu padomju laika bērns, un manā bērnībā nesvinēja Mātes dienu, svinējām tikai 8. martu. Savu mammu sveicām Sieviešu dienā. Un es gribētu teikt, ka vispirms tētim jāiemāca bērni apsveikt mammu Māmiņdienā. Ja tēvs nedāvinās mammai ziedus šajā svētku dienā, tad bērni to nekad neiemācīsies. Protams, viņi to mācīsies skolā, bet, ja tēvs nesveiks mammu, tad mājās šo svētku nebūs. Tie paliks tikai svētki kalendārā," stāsta Dace, kura, lai iepriecinātu citus un sevi, cep kūkas.

"Ikdienā dzīvoju mājās. 45 gadu vecumā man piedzima trešais bērniņš, un viņš diezgan daudz slimoja. Es sapratu, ka vēlos ar bērnu dzīvot mājās, un mēs varējām to atļauties. Tagad puikam ir 11 gadi, man patīk būt mājās, un pēdējos piecus gadus es savu laiku aizpildu ar kūku cepšanu. Es ar to nepelnu, tas ir vaļasprieks," stāsta trīs bērnu mamma un nu jau arī vecmāmiņa divām mazmeitiņām.

Vecākajai meitai garšo mammas ceptās šokolādes kūkas, mazais puika iecienījis medus torti, vecākajam dēlam garšo biezpiena un svaigās kūkas. "Kad lielie bērni atbrauc pie mums no Rīgas, tad ledusskapis tiek bieži virināts, meklējot pēc "kaut kā garšīga". Un tad mammai jāiet un jācep ģimenei vai nu pica, vai kūka". Meita mudinot veidot "kūku projektu" un attīstīt šo vaļasprieku nopietnākā līmenī, taču, kā Dace saka: "Es nezinu, vai maz to vēlos. Ja būtu jāgatavo vairumā, tas nomāktu manu mākslu. Mani baida vienveidība. Ja ikdienā būtu jācep desmit kūkas, tad tās visas būtu vienādas un nevarētu vienai kūkai veltīt visu uzmanību."

'Tinkš!' un rodas ideja

Kad saku Dacei, ka viņas kūkas Lubānā ir slavenas, viņa smaidot samulst. "Mums ir daudz cepēju, kas gatavo garšīgas kūkas, bet varbūt manējās atšķiras ar vizuālo noformējumu. Nav divu vienādu kūku. Esmu bildes ielikusi "Draugiem" un "Facebook", un var redzēt, kā pa šiem pieciem gadiem augusi kūku kvalitāte. Man ir daudz ideju, un kāpēc gan būtu jāgatavo tāda, kādu jau vienreiz esmu taisījusi? Idejas vienkārši rodas, piemēram, ja man lūdz uzcept kūku kāds pozitīvs un smaidīgs cilvēks, tad idejas "tinkš!" un rodas. Es pat nedomāju, bet jau zinu, kas būs uz tortes."

Pamostas pirmā un iepriecina ar saklātu galdu



Dacei patīk darbošanās virtuvē. "Smejos, ka, ja virtuvē ienestu gultu, es te varētu dzīvot. No rīta pamostos pirmā, visiem pagatavoju brokastis, saklāju galdu. Gatavoju trīs reizes dienā, ēdienu nekad nesildu, bet vienmēr gatavoju svaigu. Jo esmu visu laiku mājās."

Vai nenogurdina visu laiku stāvēt pie plīts un pēc tam mazgāt traukus? Saimniece saka, ka savu laiku plānojot: "Paspēju gan dārzu izravēt, gan ar riteni izbraukt 20 kilometrus." Runājam par to, ka Taukuļu ģimenē tieši viņa ir pavarda kūrēja: "Izsenis jau bijis, ka sieviete ir pie plīts, nevis darījumu galda, un medījumu mājās nes vīrietis. Mūsu ģimenē tā arī ir." Cepot kūkas, Dacei galvenais ir izdomāt, ko un kā viņa darīs un neiespringt uz tādām lietām, kā, piemēram, atbilstoša priekšauta piemeklēšana. "Kāda kleitiņa man tajā dienā ir, tādā arī cepu, priekšautus es nelietoju, tie traucē. Citas sievietes noslauka rokas priekšautā, bet es slauku papīra salvetēs."

Dace cep gan klasisko lauku torti ar olām un vārīto krēmu, gan Napoleonu, gan Lubānas pusē populāro Lupatiņu torti: "Kādreiz Lupatiņu torti te taisīja saldu – ar putukrējumu un jāņogu ievārījumu, tagad izmanto vārīto krēmu, es vēl lieku pa vidu dzērveņu ievārījumu, un cilvēkiem pašlaik ļoti garšo "Lupatiņa" ar biezpienu, putukrējumu un dzērveņu ievārījumu." Tā ir kārtainās mīklas kūka, "un par "Lupatiņu" to sauc droši vien tādēļ, ka izrullēta un paņemta rokās, tā krīt un izskatās kā audums uz rokām." Vēl Dace cep šokolādes, medus tortes, siera un augļu kūkas, un, kā viņa pati saka "visu, ko cilvēka prāts var izdomāt, varu uzcept." Zināšanas ieguvusi pašmācības ceļā: "Internetā apskatos recepti un pamēģinu. Ja kūka garšo, tad recepti atstāju sev, bet, ja kaut kas nepatīk, tad nemaz nespringstu un vairāk netaisu."

Kūka māmiņas palutināšanai





Dace iesaka arī tev pagatavot māmiņai svētkos Ļvovas siera kūku. Būs nepieciešams: kilograms biezpiena, astoņas olas, 250 grami cukura, citrona miziņa, vaniļas cukurs, 150 grami kausēta sviesta, divas ēdamkarotes ar kaudzi mannas, divas ēdamkarotes kukurūzas cietes un 150 grami rozīņu. Dekoram izmanto 100 gramus tumšās šokolādes un 50 gramus sviesta.

Kā to gatavo? Olas, cukuru, citrona miziņu un vaniļas cukuru sablendē viendabīgā masā. Pievieno sviestu, iemaisa mannu un kukurūzas cieti, pieber rozīnes. Lej maizes formā, kas iesmērēta ar sviestu un apkaisīta ar mannu. Cep 180 grādos sakarsētā cepeškrāsnī stundu, tad atstāj krāsnī atpūsties divas stundas. Izņem no krāsns un ļauj pilnībā atdzist. Izņem no formas un aplej ar kausētu šokolādi. Dekorē pēc savas gaumes. Lai labi garšo!