Kuras ir bīstamākās sēnes Latvijā un kā sevi pasargāt no saindēšanās

Pieturoties salīdzinoši siltam un mitram laikam, mežā atrodams liels daudzums dažādu sēņu, kas tiek lasītas notiesāšanai un atrādīšanai sociālo tīklu platformās. Kamēr lielākā daļa cilvēku zina, kādas sēnes ir salasījuši un lieki neriskē, groziņā liekot kaut ko svešāku, ik gadu notiek arī cilvēku saindēšanās ar meža veltēm. Kā saprast, vai sēne ir indīga un kā sevi pasargāt?

Sēņu pazinēja Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja mikoloģe Inita Dāniele sarunā ar "Tasty" pagājušā nedēļā atklāja gan labākās vietas sēņošanai, gan dažus ieteikumus sevis pasargāšanai. Jautāta, vai ir iespējams pilnīgi droši atpazīt indīgās sēnes pēc kādām noteiktām pazīmēm, kas vieno tās visas, viņa atbildēja: "Tās ir pilnīgas muļķības – nav tādu paņēmienu un kopīgu pazīmju, kā atšķirt ēdamu sēni no indīgas. Katrai sēnei ir savas pazīmes. Tas, ko var iemācīties, ir saskatīt katrai sēnei raksturīgās pazīmes un atšķirt, piemēram, mušmiri no atmatenes vai neēdamo žults beku no baravikas."

Ja cilvēks vēlas atpazīt kādu noteiktu sēni, speciāliste iesaka apmeklēt vietni senes.lv. "Bet tā īsti nebūs īstā vieta, kur skaidrot, vai atrastā sēne ir ēdama," viņa piebilst. Speciāliste aicina nejokot par to, ka ir sēnes, ko var ēst tikai reizi mūžā, jo nekāda patīkama mielošanās ar vēlāku mierīgu aizmigšanu tā noteikti nav. Saindēšanās ar sēnēm var nozīmēt milzu mokas pie pilnas apziņas.

Lai sevi pasargātu un laikus meklētu palīdzību nepieciešamības gadījumā, būtiski atpazīt arī saindēšanās simptomus. Tie var parādīties jau pēc vienas, divām stundām vai vēlāk. Simptomi var atšķirties, ņemot vērā saindēšanās smagumu, bet parasti par to liecina vemšana, vājums, svīšana un sāpes vēderā.

Jautāta par to, kuras sēnes ir indīgākās un bīstamākās, Dāniele atbild: "Ja daļai indīgo sēņu ir tā, ka slikta dūša, vēdersāpes vai citas pazīmes, kas liecina par saindēšanos, parādās jau neilgi pēc tam, kad sēne apēsta, tad zaļā un baltā mušmire ir bīstamas ar to, ka saindēšanās pazīmes var parādīties vien otrajā vai trešajā dienā, kad iekšējie orgāni jau sāk sabrukt un mediķiem ir grūti kaut ko darīt lietas labā. Kuņģa skalošanai tad jau ir par vēlu."

Ja novēro minētās pazīmes un ir aizdomas, ka notikusi saindēšanās ar sēnēm, nekavējoties jāsazinās ar mediķi. Līdz brīdim, kad cietušais nonāk mediķu aprūpē, ieteicams izskalot muti un iedzert ne vairāk par vienu glāzi vēsa ūdens.

Arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi aicina cilvēkus būt uzmanīgiem. Lai sevi pasargātu no saindēšanās, ieteicams ievērot vairākus piesardzības pasākumus: