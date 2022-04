Ir septiņi no rīta Rīgas ielās... Kur paēst brokastis un sarīkot agro tikšanos? Izrādās, ir varianti! Gan šaipus, gan viņpus Daugavai!

Agrs pavasara rīts ir kaut kas īpašs. Sajūta tāda, it kā tev piederētu visa pilsēta! Ielas gandrīz tukšas, ar tiem nedaudzajiem agrajiem gājējiem jūties solidāri vienots, kā no vienas – īpaši agro un čaklo putniņu – sugas.

Par putniem runājot – pat Rīgas centrā to ir daudz, un ne tikai baložu! Un viņi brīnišķīgi čivina tūkstoš mēlēs, tikai dienā to pārmāc pilsētas skaņas. Bet rīti pilsētā pieder visu veidu agrajiem putniņiem. Un: kurš putniņš agri ceļas, agri grib noslaucīt knābīti pēc gardām brokastīm. Un dažiem agrajiem putniņiem ir arī dažādi rīta salidojumi. Kur palikt, kur paēst, kur ir labākā kafija un gardākās maizītes? Lai to noskaidrotu, ceļos agri un dodos ielās. Šausmīgi gribas kafiju un kaut ko... ieknābāt!

Atvērts 24 stundas diennaktī