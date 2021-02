Kad sāku veidot šo materiālu, šķita, ka viegli varēšu uzzināt praktiskus knifus, kā mājās pagatavot garšīgu Āzijas ēdienu, un ātri vien iemācīšos izmantot autentiskās garšvielas. Taču sapratu, ka tik vienkārši ar Āzijas garšām vis nav. Katrai garšvielai ir savs pamatojums senajā kultūrā, kāpēc medicīnisku iemeslu dēļ Āzijā to sāka lietot. Turklāt, kā vēlāk pastāstīs indietis, kurš Latvijā atvēris savu restorānu, Āzijā garšvielu izmantošana ir ļoti cieši saistīta ar ājurvēdas filozofiju un Āzijas garšu izpratne ir pilnīgi cita pasaule. Salīdzinot ar Latviju, kur cilvēki pārsvarā izmanto tikai sāli, piparus, labākajā gadījumā arī dilles un pētersīļus, katrā Āzijas ēdienā jābūt vismaz 7–8 garšvielām. Arī ēdiena baudīšanai, neizmantojot ēdamrīkus, ir savs skaidrojums.



"Katrai garšvielai, pat mūsu melnajiem pipariem, ir izskaidrojums, kāpēc senajā kultūrā tā lietota. Ne jau garšas dēļ! Visam pamatā ir medicīnisks izskaidrojums," stāsta pavārs Mārtiņš Sirmais. "Arī Latvijā mēs vārām vistas buljonu vai liepziedu tēju tad, kad uzcēlusies temperatūra, un ar "Tom Yum" zupu ir tieši tas pats – ir sildošais aspekts. Japāņiem ir miso buljons, kas sasilda, ja iepriekšējā diena bijusi nogurdinoša. Katrai Āzijas garšvielai ir savs izskaidrojums, kas mūsu kultūrā ienācis salīdzinoši nesen, mēs šīs garšvielas zinām ļoti maz, mums nav šī vēsturiskā seguma, mēs tās izmantojam kā kaut kādu joku, tādu kā izpriecu."

Šajā rakstā uzzināsi:

Kādas garšvielas raksturīgas Āzijas virtuvei;

Kā veidojusies Āzijas virtuve;

Kā iegūt tradicionālo Āzijas garšu savā virtuvē gatavotam ēdienam.

Pavārs skaidro, ka Āzijas virtuve ir ļoti dažāda, katra kultūra ir citāda un katra garša atšķiras. "Āzijas virtuve – tas ir tāds termins, kuram nav seguma. Tas būtu tāpat kā runāt par Eiropas virtuvi – pārāk plašs lauks. Vienojošās lietas varētu būt tās, ka kartupeļus aizvieto rīsi un garšvielu, garšaugu un garšsakņu ir daudzkārt vairāk. Gandrīz visas garšvielas, izņemot čili un vēl dažas, kas ir no Amerikas, nāk no Āzijas. Tāpat kā Zīda ceļš, arī garšvielu ceļš ir no Āzijas." Bet kā tad rīkoties, ja mājās vēlos pagatavot Āzijas ēdienu? "Tas ir jautājums par izglītību un izpratni, nevajag eksperimentēt un maltās gaļas mērcei likt klāt citronzāli, diez vai tā kļūs par Āzijas garšu. Es iesaku klasiskās receptes, pēc kurām gatavotus ēdienus cilvēks kaut kur ir ēdis, vienkārši ņemt un kopēt, izmantojot pēc iespējas autentiskākas sastāvdaļas."