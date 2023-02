Latvijas vīnzinis Raimonds Tomsons kļuvis par pasaules čempionu

Svētdienas, 12. februāra, vakarā Parīzē, Francijā notiekošajā Starptautiskās Vīnziņu asociācijas (Association de la Sommellerie Internationale, ASI) XVII Pasaules vīnziņu čempionātā 1. vietu ieguvis pazīstamais Latvijas vīnzinis Raimonds Tomsons. Viņš pusfinālā sacenties ar 13 citiem vīnziņiem no visas pasaules, bet finālā uzvaras laurus plūcis, aiz sevis atstājot kolēģus Ninu Hoigārdu Jensenu (Nina Højgaard Jensen) no Dānijas un Rīzu Čoi (Reese Choi) no Ķīnas.

Raimonds Tomsons iepriekšējā Pasaules vīnziņu čempionātā Beļģijā 2019. gadā ieguva 3. vietu, savulaik uzvarējis arī Eiropas un Āfrikas vīnziņu čempionātā 2017. gadā. Tomsons pašlaik ir "Barents Wine Collectors" vadītājs restorānā "Barents" Rīgā. Uzvara starptautiskajā konkursā ir viņa augstākais karjeras sasniegums.

Kā norāda ASI, Tomsons pievienosies asociācijas čempionu slavas zālei. Daudzi iepriekšējo čempionātu uzvarētāji bija klātesoši brīdī, kad Tomsons pievienojies uzvarētāju pulkam.

Sveicam Raimondu Tomsonu ar gūtajiem panākumiem!