Latvijas zemeņu sezona Rīgas Centrāltirgū sākusies

Šodien Rīgas Centrāltirgū četrās vietās varēja nopirkt Latvijas zemenes no Kokneses rajona, no Jelgavas rajona un no Siguldas. Grieķu un poļu zemeņu jūrā Latvijas zemenes izceļas ar cenu un – smaržu. Tagad, kad var salīdzināt, jāatzīst: tā, kā smaržo Latvijas zemene, nesmaržo neviena cita oga pasaulē.

Jelgavas zemenes – pirmās!

Šķirne: Sonāta. Cena 15 eiro kilogramā

Jelgavas zemnieku saimniecības "Mazļāveikas" zemenes tirgo paši audzētāji: mamma un dēls Astrīda un Mārtiņš Gelaži. Astrīda Gelaža lepni saka: mēs bijām pirmie! Zemenes viņi Cetnrāltirgū tirgo jau no 23. maija, jau uzradušies pastāvīgie pircēji. Viens no pastāvīgajiem pircējiem šodien nopircis astoņus kilogramus! Gandrīz vai nav vairs ko nofotografēt!

"Mazļāveiku" saimniecības ogas no šobrīd tirgū nopērkamajām ir vienīgās, kas augušas uz lauka, apsegtas vien ar agroplēvi. Tagad tā nomainīta ar sietiņu, kas neļauj strazdiem tikt klāt ogām. Astrīda Gelaža stāsta, ka dažiem pircējiem pat grūti noticēt, ka ogas tiešām nav no siltumnīcas, tāpēc pie stenda ir fotogrāfijas, kur redzams, kā ģimene strādā zemeņu laukā – šogad!

Kokneses zemenes – vēlāk kā citus gadus

Šķirnes: Korona. Dali, Alegro, Polka. Cena 17 eiro kilogramā

Kokneses pagasta "Liepu" saimniece Elita Kārkliņa stāsta: šogad zemenes, tāpat kā viss pārējais, pamatīgi "atpaliek no grafika". Kaut arī zemenes audzētas zem plēves kupoliem, vēsais pavasaris augšanu krietni vien aizkavējis. Uz lauka augušās zemenes var gaidīt vien ap Jāņiem, kaut citus gadus pirmās nākušas gatavas jau jūnija sākumā.

Tas pats ar kartupeļiem – aprīlī tie plēves angāros bijuši jau cerīgi sakuplojuši, tomēr pirmās ražas nāk tikai tagad. Kokneses saimnieku stendā pirmos kartupeļus var nopirkt par 3 eiro kilogramā.

Siguldas zemenes – nebaidās stāties blakus grieķietēm

Šķirne Sonāta. Cena 10 eiro kilogramā

Zemenes no Siguldas pagasta zemnieku saimniecības "Blomi" var nopirkt divās vietās: vienā par 9,99 eiro kilogramā, otrā – par 10 eiro kilogramā. Lūk, tirgus ekonomika! Siguldas tirgotāji iekārtojušies pavisam blakus Grieķijas zemeņu tirgotājiem un sadzīvo draudzīgi: tā teikt, lai prece pati runā. Un Siguldas zemenes runā gan: smaržo pa gabalu, tā, kā tikai Latvijas zemenes jūnijā spēj smaržot. Tirgotāji saka: tā jau nav vienīgā atšķirība, Latvijas zemene pēc struktūras ir daudz maigāka un mīkstāka. Galu galā – savējā.

Latvijas zemenes tirgū ienākušas – ko tālāk? Kad var gaidīt cenu krišanos? Tirgotāji teic – pirmo zemeņu cenas šogad pērnā gada "kosmosu" nemaz nav sasniegušas. Tādu pamanāmāku cenu pazeminājumu droši vien varam gaidīt tuvāk Jāņiem. Tikmēr "grieķietes" cenu karos cīnīsies ar Latvijas zemenēm. Jāpiebilst, ka cenu karā šobrīd sāk iesaistīties arī zemenes no Polijas. Labā ziņa ir tā, ka tirgotāju cenu karos parasti uzvar pircējs.