Dīvaini, bet to, kādas ir "Full English Breakfast" – lielās jeb pilnās angļu brokastis, Latvijā zina vairums ļaužu. Uzreiz varam iedomāties to lielo šķīvi ar ceptām olām, bekonu, dažnedažādām desiņām, ceptām sēnēm un pupiņām... Kā ar lielajām latviešu brokastīm? Ko mēs ēdam brokastīs?



"Tasty" veica nelielu pētījumu, un... Izrādās, ka mums ar angļiem ir šis tas kopīgs! Vai arī otrādi – angļi šo to noskatījušies no mums!

Šoreiz par to, kādas brokastis var paēst restorānos, kuri atvērti jau no rīta, tā sakot, uz brokastlaiku. Tātad laikā no astoņiem no rīta līdz... Kad nu kuram tas brokastlaiks.

Protams, varētu jau domāt: cilvēk, kas tevi trenc celties no rīta, paiet garām savi virtuvei ar pienu un olām ledusskapī, auzu pārslu paku skapī, maizes kukuli uz plaukta un kafijas automātu kaujas gatavībā? Ja vien tā nav biznesa tikšanās, kāpēc tev jāēd brokastis restorānā vai kafejnīcā?

Nepatīk ēst vienam. Neprotu uzvārīt auzu putru. Pat olu neprotu uzvārīt! Mājās beidzās viss, kas vien varēja izbeigties. Patīk atmosfēra. Garšo. Tradīcija. Pieradums. Slinkums gatavot. Jūtos kā ārzemēs. Jūtos kā mājās. Nepatīk mazgāt traukus. Sanāk pa ceļam uz darbu. Ienākumi atļauj. Līdz mammai tālu. Mājkalpotājai brīvdiena. Vienmēr par to sapņoju, kad biju bērns. Es mājās negatavoju neko, izņemot šampanieti. Sagribējās un viss. Vienkārši patīk.

Atbildes ir dažādas, un visas labas un pareizas. Un paraugoties, kādas brokastis var dabūt restorānos, iziet no mājām ar tukšu vēderu, neliekas nemaz tik nepareiza doma. Pabaros! Un kā vēl pabaros!