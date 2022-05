Lielbritānija svin karalienes Platīna jubileju ar jaunu karalisko desertu

Šī vasara britu karaļvalstī paiet vienās ballītēs – 96 gadus vecās Anglijas karalienes Elizabetes II valdīšanas Platīna jubileja tiek svinēta visā valstī plaši un priecīgi. No karaliskiem dārza svētkiem līdz svētku pārtijām krogos un uz ielas vismazākajos ciemos. Viens no valsts mēroga pasākumiem, par kuriem jau rakstījām, bija nacionālais pudiņu konkurss, kurā varēja piedalīties ikviens Viņas Majestātes pavalstnieks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konkurss ir beidzies, un žūrija ar britu pavārmākslas granddāmu un neskaitāmu pavārgrāmatu autori Meriju Beriju priekšgalā paziņojusi uzvarētāju. Tā ir 31 gadu vecā reklāmas tekstu autore Dženna Melvina ar savu citronu ruletes un amareto kārtojumu. To akceptējusi arī karaliskā ģimene, kuras oficiālajā "Instagram" kontā redzama fotogrāfija, kurā laimīgā konkursa uzvarētāja pozē kopā ar prinča Čārlza sievu Kamillu, Kornvolas heercogieni, un pavārgrāmatu autori un nacionālo "sweetheart" (dārgumiņu) Meriju Beriju.



Ar pudiņiem un dažādiem kārtojumiem britiem ir īpašas attiecības. Ja negribas neko sarežģīt, vienmēr var tikt cauri ar populāro vasaras desertu “Eton mess” – Ītonas sajaukumu, kurā ir zemenes, sajauktas ar putukrējumu un salauzītiem bezē gabaliem. Šis saldēdiens pirmo reizi pasniegts Ītonā – smalko un bagāto zēnu skolā, no turienes arī nosaukums.

Glaunākos dārza svētkos tomēr jāpacenšas vairāk, un viens no variantiem, ar ko nekad nevar nošaut greizi, ir klasiskais britu kārtojums, kura pamatā ir alkoholā izmērcēts gaisīga kēksa šķēles, kuram virsū liek svaigas zemenes, avenes vai rabarberus, pārlej ar želejas kārtu, tad nāk olu krēms, bieži vien bagātināts ar liķieri, un visbeidzot putukrējums.

Pudiņu konkursa uzvarētāja, balstoties uz klasiku, radījusi kārtojumu, kas tiks pasniegts karalienes jubilejas svinību oficiālajās vakariņās. Pudiņu varēs nopirkt arī smalkā lielveikala “Fortnum & Mason” veikalos, kuriem ir sena draudzība ar karalisko ģimeni.



Lai “Tasty” lasītāji neteiktu, ka medus lija, bet mutē netika, te var izlasīt jaunā karaliskā deserta recepti, tiesa, tikai angliski. Teorētiski to var pagatavot arī mājās (tas bija viens no konkursa nosacījumiem), praktiski laikam tomēr vienkāršāk aizbraukt uz Angliju un nopirkt to veikalā vai pasūtīt kāda glaunā restorānā.

Neko nokavēt nevar – ja pudiņš būs gana populārs, to Anglijā varēs dabūt nākamos 50 vai pat 100 gadus. Tā paveicās “Viktorijas kūkai”, kas pirmo reizi tika pasniegta par godu karalienei Viktorijai – kūka ir kļuvusi par klasiku un tiek cepta vēl šodien. Un Kronēšanas cāļa salāti, kuri arī kļuva par karaliska konkursa uzvarētājiem 1953. gadā, par godu šī brīža Anglijas karalienes kronēšanai, arī joprojām šur tur ir nopērkami veikalos un tiek gatavoti mājās.

Par to, vai karaliene jauno karalisko desertu jau ir nogaršojusi, ziņu nav, taču lielākas un mazākas balles vēl notiks visu vasaru. Var tikai novēlēt veselību un izturību šajā svētku maratonā jeb, kā saka briti, "God save the Queen!" jeb – Dievs, sargi karalieni!