Māmiņdienas gaidās: 'Tasty' un jaunie pārtikas tehnologi pēta ātro kēksu maisījumus

Maijs ir laiks, kad ikviens – gan jauns, gan pieredzējis pavārs – domā par to, ko celt galdā valsts svētkos un kā iepriecināt savu mīļo māmiņu svētkos. Dažādi pārtikas ražotāji jau ir parūpējušies par to, lai ātri un vienkārši ikviens no mums varētu izcept gardu kūku vai kēksu, turklāt tādu, kas vienmēr labi izdodas. Veikalos pieejams plašs klāsts miltu maisījumu dažādu kēksu, pīrāgu un kūku pagatavošanai. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentes Klinta Kārkliņa un Madara Jūgbārde “Tasty” uzdevumā veica pētījumu, lai salīdzinātu dažādu veidu un ražotāju miltu maisījumus.