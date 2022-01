Manāmi pieaugušas ēdienu piegādes cenas: kāpēc un vai tā arī paliks?

Visi, kas izmanto ēdienu piegādes servisu "Wolt" un "Bolt", pamanījuši, ka šogad būtiski pieaugušas piegādes cenas – "Wolt" gadījumā pat divas reizes. Kāds iemesls šim cenu kāpumam un vai necietīs ēdinātāji?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Soļanka par 10 eiro – tas vairs nav izdevīgi



Īsi aptaujājot cilvēkus, kas bieži paļaujas uz ēdienu piegādēm, var saprast, ka piegāžu cenu kāpumu pamanījuši visi. Protams, neviens nav laimīgs, bet šķiet, ka lielākā daļa cenu kāpumu pieņemtu labvēlīgāk, ja zinātu, ka līdz ar to iegūst kurjeri.

Āgenskalna iedzīvotāja Aija ir vīlusies: "Pirms nedēļas piegāde no "Fazendas" bija 0,80 centi, tagad – 1,60. Krodziņš "Visi savējie" – piegāde arī no 0,80 uz 1,50, jo atrodas man nedaudz tuvāk par "Fazendu". "Spices" "Vairāk saules" šobrīd uzlikta atlaide – piegāde maksā 2,30 eiro, tagad ar atlaidi ir 0,80, kas iepriekš bija parastā cena. Iepriekš "Bolt" aplikācijā pasūtījuma minimālā summa bija septiņi eiro, tagad nu jau astoņi. Protams, brīvais tirgus, bet ēdinātāji no piegāžu cenu celšanas neiegūst neko. Līdz ar to es šo aplikāciju laikam dzēsīšu – nu vairs nemaz nav izdevīgi pusdienot ar piegādi mājās, jo pat šķīvis soļankas sanāk tā uz desmit eiro. Žēl to uzņēmumu, kurus centos atbalstīt visu pandēmijas laiku, kuri maz ko iegūst no "Bolt" pakalpojuma sadārdzinājuma!"

Antra: "Pasūtot ar "Wolt" no blakus esošajiem restorāniem piegāde pacēlusies no 0,99 eiro uz 1,99. Dubultā! Paralēli cenu celšanai gan viņiem ir īstermiņa akcija – paplašināts vietu saraksts, no kurienes ir bezmaksas piegāde. Saprotu, ka tā cenšas mīkstināt cenu kāpumu, bet! Bezmaksas piegāde nāk komplektā ar lielu pasūtījuma summu, turklāt tās var nebūt vieta, kuras izvēlos es! Tiešām domāju, ka "Wolt" kurjeriem jābūt sociāli pasargātiem, un es ceru, ka šis cenu kāpums saistīts ar darbaspēka nodokļiem. Iespējams, likvidējot alternatīvos nodokļu režīmus, cenas pieaug uz kurjeru sociālo iemaksu rēķina. Ja tā – tad ir okei. Ja izrādīsies cits iemesls, tad gan es būšu nikna!"

Gunta: "Tikai nepilnas divas nedēļas biju ārpus Latvijas un atgriežoties ir totāls šoks – cik ļoti mainītas cenas gandrīz visam!"

Uldis: "Tie pāris eiro mani neatturēs no pārtikas pasūtīšanas uz mājām. Drīzāk tā būs kvalitāte, kas dramatiski samazinās ar katru dienu. Vēl neko nesaku par to, kā samazinās porciju izmēri. Es saprotu, ka visi taupa, bet, draugi mīļie, ja es no jums septiņus gadus pasūtu vienus un tos pašus ēdienus, es redzu, kā kvalitāte iet uz leju – man ir, ar ko salīdzināt. Bet nu šis, protams, nav piegāžu jautājums, šis ir jautājums pie restorāniem. Trīsreiz dārgāka elektrība nav iemesls taisīt trīsreiz sliktāku ēdienu!"

Ieva: "Piegādes cenu pacelšana neietekmē to, no kurienes es pasūtu un cik daudz atstāju dzeramnaudā. Es, protams, arī ceru, ka šis sadārdzinājums kaut kā atspoguļojas kurjeru atalgojumā. Bet man arī uzreiz jāsaka, ka esmu no tiem cilvēkiem, kas parasti pasūta milzīgu pārtikas kvantumu pieciem cilvēkiem, un tie +/- 50 centi vai viens eiro ir proporcionāli maza daļa no iepirkuma summas. Man tas objektīvi atpelnās jebkurā gadījumā, jo iet uz veikalu, "čakarēties", visu nest un nopirkt trīs šokolādītes, nevis vienu, jo slinkums izvēlēties ir pilnīgs "čau!", no kā nevienam nav prieka, un ietaupīt tā arī nevar."

Uģis: "Pamēģini pati šādos laika apstākļos ar milzīgu, zaļu kasti uz muguras pa Rīgu pamīties!"

"Wolt": akcija beigusies

"Pagājušajā gadā, lai atbalstītu vietējos restorānus pandēmijas apstākļos, tehnoloģiju uzņēmums "Wolt" izsludināja vairāku mēnešu akciju, uz laiku samazinot piegādes cenu visiem mūsu sadarbības partneriem. Laikā, kad ēšana ārpus mājas nebija iespējama, tas iedzīvotājiem sniedza iespēju veikt pasūtījumus par izdevīgāku cenu, un vietējiem uzņēmumiem attiecīgi vismaz daļēji turpināt savu darbu. Akcijas laikā piegādes izmaksas samazinājām bāzes cenai jeb piegādei pirmajā kilometrā, kas akcijas laikā bija 0,99 eiro," piegādes cenu palielinājuma apsvērumus skaidro "Wolt Baltija" vadītāja Līsa Ristāla.

"Šobrīd šī akcija ir noslēgusies, tāpēc klienti jūt cenu kāpumu. Savukārt piegādes izmaksas mūsu sadarbības partneriem tiek veidotas pēc vienotas sistēmas, aprēķinot attālumu, kas jāveic kurjerpartnerim no pasūtījuma vietas līdz klientam.

Ņemot vērā, ka restorāni pašlaik var strādāt arī zaļajā režīmā, kā arī aprēķinot zaudējumus, ar kuriem 2021. gadā esam strādājuši akcijas cenu dēļ, no 2022. gada 1. janvāra esam atjaunojuši piegādes bāzes cenas izmaksas uz 1,99 eiro," saka Ristāla.

"Bolt": cenas tiks pārskatītas vasarā

Piegādes cenu kāpumu komentē Marija Šapovalova, "Bolt Food" vadītāja Latvijā: ""Bolt" mērķis ir nodrošināt pēc iespējas ātrāku, ērtāku un izdevīgāku piegādes pakalpojumu ikvienam no mūsu platformas lietotājiem – gan pasūtītājiem, gan restorāniem, gan arī piegādes kurjeriem. Lai to nodrošinātu, mēs pastāvīgi monitorējam klientu veikto pasūtījumu skaitu un kurjeru pieejamību pasūtījumu izpildei. Jo vairāk vienlaicīgi veiktu pasūtījumu vienā pilsētas reģionā, jo augstākas veidojas izmaksas par piegādi. Tādējādi varam motivēt papildu kurjeru pieslēgšanos piegādes pasūtījumu veikšanai un nodrošināt ikviena pasūtījuma laicīgu piegādi.

Reaģējot uz pašreizējo tirgus situāciju, šogad esam palielinājuši piegādes cenas Rīgā par 70 centiem par pirmo piegādes kilometru un par desmit centiem par katru nākamo kilometru. Tā kā pasūtījumu piegādēm ir novērojams sezonalitātes princips, mūsu cenas, visticamāk, tiks pārskatītas pavasara beigās vai vasarā. Piegādes cenu pieaugums neietekmē sadarbības nosacījumus ar mūsu piegādātājiem – restorāniem, kafejnīcām un veikaliem – līdz ar to tie šogad nav mainījušies."

Kādas ir prognozes?



Nav noslēpums, ka pandēmijas sākumā par ēdienu piegādes kurjeriem pārprofilējās cilvēki no dažādām nozarēm, kas piedzīvoja pilnīgu apstāšanos. Ēdiena piegādes kurjers joprojām ir pieprasīta vakance. Visticamāk, tā tas būs arī šogad. Tiesa, par to, vai no piegādes cenu celšanas iegūs arī kurjeri, ne "Wolt", ne "Bolt" pārstāvji skaidri neizteicās.

Tas, kas ir pilnīgi skaidrs: šie vēl ir tikai ziediņi. Laikā, kad visi restorāni skaidri pauž viedokli, ka elektrības, gāzes, pārtikas un piegāžu cenu dēļ arī viņu cenu celšana ir neizbēgama, skaidrs, ka arī ēdienu piegāde uz mājām kļūs vēl dārgāka. Iespējams, vērts apsvērt domu sākt biežāk gatavot mājas?