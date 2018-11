Metros mērāma pica, ugunīgs rāmens un alus ar selerijas garšu: kur paēst Viļņā?

Gastronomiskais tūrisms kļūst arvien populārāks – ir ne mazums ceļotāju, kas lielu daļu atpūtai paredzētā laika velta vēl neiepazītu ēdienu un dzērienu baudīšanai un dodas ceļojumā ar mērķi palutināt garšu kārpiņas. Turklāt nebūt nav jāsteidz uz otru pasaules malu, lai gūtu neaizmirstamu pieredzi – iesākumā pietiks, ja atradīsi pāris dienas laika, lai dotos izgaršot Viļņas piedāvātos labumus. Ar Lietuvas galvaspilsētā piedzīvotajiem gastronomiskajiem iespaidiem dalās Lelde un Kristiāns no "It Is Thyme".

Septembrī devāmies uz Viļņu gurmānu prieku medījumos. Bijām dzirdējuši baumas, ka Viļņā ir labs rāmens, gardas picas, smeķīgs "pulled-pork". Nu, kā lai nebrauc? Pie reizes apmeklējām arī Baltijas "ComiCon", apskatījām Užupi un pastaigājām pa vecpilsētu, bet visādi citādi – būtībā divas dienas pārvietojāmies no vienas ēdamvietas uz otru. Nekad nebūtu paši to tā iedomājušies, bet Viļņa patiešām ir tuva alternatīva braucienam, ja galvenais uzsvars ir paēst. Tālāk vairāk par spilgtākajām vietām. Varbūt noder, ja plāno doties. 'Ramenas ir Pagaliukai' – ass un vēl asāks Foto: It Is Thyme Pirmkārt, rāmen. "Ramenas ir Pagaliukai" ir vieta, kas jāliek savā ekskursiju sarakstā. Klīst runas, ka Rīgā pavisam drīz būs "Ramen Riga", bet, kamēr šī vieta pagaidām vēl pieejama tikai ar iepriekšēju rezervāciju, pavisam lielisku rāmen var noēsties Viļņā. Ēdienkartē būs tieši tas – kādi deviņi dažādi rāmen veidi. Lielās bļodas cena aptuveni 7 līdz 9 eiro. Un lielā bļoda ir liela. Tām rāmen bļodām ēstuve piedāvā piecas asuma pakāpes. Ja salīdzinām ar Latvijā vissizplatītāko asuma skalu, tad šiem trijnieks ir aptuveni tāds kā "Stock Pot" 6 – 7. Foto: It Is Thyme Pieejamas arī šādas tādas uzkodas – dažādi iesmiņi (vistu sirdis bija nom nom nom), kimči, pelmeņi un arī pavisam viegls buljons ar nūdelēm bērneļiem. Bet tā ir rāmen vieta un rāmen arī ir zvaigzne. Ir arī vīns un alus. Nākamreiz brauksim sagatavojušies, jo viņiem ir superīgs izaicinājums jeb "ramen challenge" (angļu val. "rāmen izaicinājums") – kur jātiek galā ar litru buljona, veselu čupu gaļas un kaudzi piedevu noteiktā laika posmā. Uzvarētāji saņem atlaižu karti un nonāk uz "wall of fame" (angļu val. "slavas siena"), zaudētāji maksā par savu neizdarību un nonāk uz "wall of shame" (angļu val. "kauna siena"). Un apkalpošana, mums bija vienkārši lieliska – meiča ar superīgu humora izjūtu un tik nepiespiestu attieksmi, ka jutāmies kā mājās. Bija vērts braukt Rīga-Viļņa. Patiešām. 1. 'Bonocosi', kur picu mēra metros

