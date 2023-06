Mežacūka, steiki un skudra desertā. Kur Viļņā gūt gastronomisko baudu

Neviens tuvāks vai tālāks ceļojums nav iedomājams bez vietējās kultūras izbaudīšanas. Citiem tā ir muzeju apmeklēšana, vecpilsētu izstaigāšana krustu šķērsu. Bet, kā jau mēs zinām, mīlestība iet caur vēderu – arī vietējo kafejnīcu un restorānu apmeklējums ir veids, kā pamatīgi iepazīt vietējās tradīcijas. Jūnija sākumā to arī darīju, četru dienu garumā iepazīstot Lietuvas galvaspilsētu Viļņu no tās kulinārās puses. Un – ak, cik daudz Viļņā ir, ko nogaršot!

Vēsturiski Viļņa balstījusies tolerancē un dažādu nacionalitāšu un ticību pieņemšanā – to apliecina arī Lietuvas dižkunigaiša Ģedimina vēstules, kurās Viļņa pirmo reizi pieminēta 1323. gadā, aicinot vācu un Svētās Romas impērijas pārstāvjus ierasties Viļņā, lai bez ierobežojumiem amatnieki varētu strādāt, tirgotāji gūt ienākumus, bet visi, kas vien vēlas, brīvi dzīvot. Kāpēc to pieminu? Jo dažādību var manīt arī Viļņas gastronomijā.

Te var atrast ne vien tradicionālos lietuviešu restorānus, bet arī daudz un dažādu citu nacionālo virtuvju ēstuves. Pēc "Go Vilnius" uzaicinājuma metos iekšā četru dienu gastronomiskajā ceļojumā. To pat varētu dēvēt par dzīrēm, jo Viļņas restorānu dzīve kūsā pārpilnībā. Mūsu kaimiņvalsts galvaspilsētā ne tikai paēdīsi kā karalis 14. gadsimtā, bet arī izbaudīsi moderno Baltijas virtuvi. Lūk, daži no Viļņas kulinārajiem pieturpunktiem, kuros vērts piestāt!

Brokastis līdz vēlai pēcpusdienai "12 istorijų"