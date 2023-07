Moku pusdienas? Internetu pārpludina ķīniešu neizpratne par eiropiešu ēdienu

Pēdējo nedēļu laikā vairākas Ķīnas sociālo mediju platformas ir pārņēmusi īpatnēja tendence – cilvēki publicē pusdienu bildes, kurās redzamas mums, eiropiešiem, ierastās pusdienas, ko soctīklu lietotāji no Āzijas dēvē par "balto cilvēku ēdienu". Kas tajās tik īpašs, ka izraisījis tādu sašutumu?

Tātad – pati vienkāršākā sviestmaize, kas sastāv no maizes, plānām šķiņķa un siera šķēlēm, kādas salātlapas – daudziem rietumniekiem ir ierasts standarta ēdiens, ko atrast darbinieka vai skolēna pusdienu kārbiņā. Tomēr šāda veida pusdienas raisījušas diskusijas Ķīnas studentu un sociālo mediju lietotāju vidū.

Mikroblogošanas vietnē "Weibo" un sociālajā tīklā "Xiaohongshu" šāda pusdienu maltīte nodēvēta par "eiropiešu" jeb "balto cilvēku ēdienu". "Šī tendence ir strauji izplatījusies, jo īpaši starp ārzemēs dzīvojošajiem ķīniešiem," ziņo "The Washington Post". "The Post" rakstā akcentē, ka šie ēdieni tiek pielīdzināti "ciešanām", "sevis mocīšanai" un "sajūtai, kāda ir būt mirušam".

Kā izpaužas apsmiekls? Desmitiem tūkstošu cilvēku – daudzi no tiem ir ārzemēs dzīvojoši Ķīnas pilsoņi – sociālajos tīklos dalās ar savām šķietami bezgaumīgajām darba dienas maltītēm, nekautrējoties filmēt un fotografēt ēdienu piemērus, kas viņiem šķiet savdabīgi, izmantojot tēmturi #WhitePeopleFood.



Izrādās, šis "trakums" aizsācies maija beigās, kad kāda ķīniete braucienā uz Cīrihi Šveicē nofilmēja video, kurā redzams, ka kāda eiropiete "gatavo" pusdienas vilcienā, izmantojot tikai salātus un šķiņķa šķēles.

Šis virālais video Ķīnā izraisīja diskusiju vilni par šīm šķietami veselīgajām maltītēm. Ķīnas ziņu izdevumos tika publicēti raksti, lūdzot bijušajiem tautiešiem izteikt savu viedokli par eiropiešu kolēģu pusdienām, un daudzi sociālo mediju lietotāji turpināja klāstīt, ka eiropieši pusdienās ēdot gluži vai "trušu ēdienu".

Ir svarīgi atzīmēt, ka tipiskas, mājās gatavotas pusdienas Ķīnā var būt ārkārtīgi darbietilpīgas, jo to pagatavošanai nepieciešams daudz dažādu sastāvdaļu un daudz laika un enerģijas.



Satura autore Lee Twodog vietnē "TikTok" konkrēti izskaidro, kāpēc šie videoklipi ir tik ļoti izplatījušies ķīniešu kopienā, un apraksta, ko nozīmē jēdziens "eiropeisks" jeb "balto cilvēku ēdiens".

Runa ir par vienkāršu, aukstu, mājās negatavotu ēdienu, bez īpašām garšvielām. Absolūtu minimālismu! Viņasprāt, tas nozīmē ēdienu, kas pagatavots bez jebkādas pieejas, nav paredzēts baudīšanai. Šādas pusdienas ir domātas tikai tam, lai nodrošinātu uzturu un enerģiju, lai pēcpusdienā varētu tikt galā ar darbu vai mācībām. Jāatzīmē, ka galvenokārt runa ir par maltītēm, kas tiek ēstas darba vai lekciju pārtraukumā – tātad pusdienās.

Ja citā pasaules malā tās ir vienkāršas un veselīgas pusdienas, tad vidusmēra "Weibo" lietotājam tās šķiet pilnīga sodība. Kāds lietotājs ironizējis, ka, ēdot šādas pusdienas, ir iespēja uzzināt, kāda ir sajūta būt mirušam. Daudziem Ķīnas interneta lietotājiem šāda maltīte saistās ar "moku pusdienām".

Kāds lietotājs raksta, ka viņa "baltajam" kolēģim pusdienas nav mainījušās jau 10 gadus: "Viņš ēd sauju auzu pārslu, kas sajaukta ar zema tauku satura jogurtu, pusi ābola un burkānu. Ja šāda maltīte pagarina dzīvi, tad kāda ir dzīves jēga?"

