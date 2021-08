Kāpēc nēģi ir tik dārgi? Kā tirgū atšķirt, kuri nēģi labākie? Kā radies mīts, ka nēģi ēd slīkoņus, un ko viņi patiesībā ēd? Kā pareizi ēst karstu, tikko ceptu nēģi? Nēģu jautājumos vienaldzīgo nav, un visas atbildes uz tiem jāmeklē nēģu karalistē Carnikavā.



Tieši Carnikavā no jūras Gaujā iepeld pirmie augusta nēģi. Daļai no viņiem ceļojums beidzas kādā no Gaujā izliktajiem murdiem, ko te sauc par kurvjiem. Ciemojamies pie SIA "Krupis", kur nēģu cepšana ir ģimenes bizness trešajā paaudzē. Eduards Skavenecs pārņēmis nēģu cepšanas prasmes no sava tēva, un abi kopā ar sievu Zigrīdu Skavenecu darbojas nēģu cepšanā jau trīsdesmit gadu. Jau vairākus gadus ģimenes biznesā "iesūkts", kā pats saka, arī mazmeitas vīrs Ainārs Daudziešans.'

Mazs ieskats nēģu biznesa virtuvē

Patiesībā nēģu bizness gandrīz vienmēr ir ģimenes bizness – gan zvejā, gan nēģu cepšanā. Liels darbs, kad nēģi nāk, arī nauda nav maza, īpaši sezonas sākumā. No malas šajā biznesā ienākt grūti. Carnikavā jau gadiem saimnieko tikai divi nēģu ķērāji – "Grif 93" un "Leste" – un pieci nēģu pārstrādes uzņēmumi, kuri pērk nēģus no zvejniekiem: "Gundegas", "Zibs", "Gaujas nēģi", individuālā komersante Gaļina Ļevočkina un SIA "Krupis". Šaura, konkurējoša sabiedrība, kurā viens otru pazīst, ciena, bet īpaši nedraudzējas.