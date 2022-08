Nēģu sezona sākusies, cena tirgū sasniegusi rekordu

1. augustā sākusies nēģu zvejas sezona, un, kā ziņo Carnikavas zvejnieki, nēģi ir! Karstais laiks gan tiem neiet pie sirds, bet nēģu sezona rādās cerīga. Nēģi jau nopērkami Centrāltirgū, tiesa, pagaidām par rekordcenu.

Nēģiem nepatīk karstums un pilnmēness

Aldoņa Lūkina zvejas uzņēmums "Leste" šogad Carnikavā palicis vienīgais uzņēmums, kurš nodarbojas ar nēģu zveju. Sākums ir trūcīgāks, kā cerēts: "Karsts laiks, karsti vēji – tas ir nēģiem nelabvēlīgs laiks. Nēģiem vajag draņķīgāku laiku, tādu, kad atpūtniekiem negribas iet ārā uz ielas: vēsu, lietainu, vējainu. Un vēl traucē pilnmēness. Nēģi pārvietojas tikai naktī. Ja ir gaišs, viņi slēpjas, jo viņus ir vieglāk noķert medīgākām zivīm – zandartam, asarim, līdakai."

Nēģu kvalitātei šogad nav ne vainas, saka Aldonis Lūkins: "Treknums nēģiem jau ir pietiekoši, tikai sākumā viņi ir gan lielāka, gan mazāka izmēra. Uz rudeni visi ir apmēram viena izmēra, katrs nēģis sver apmēram 80 gramus. Uz ziemu treknums nēģim pazūd, paliek tikai muskulis. Oktobris, novembris būs labākie nēģu mēneši. Bet visā visumā jūt, ka nēģu paliek mazāk ar katru gadu."

Sakarā ar otra Carnikavas zvejas uzņēmuma izjukšanu, to murdus un licences nopirkuši vietējie nēģu cepēji, pa druskai zvejo arī viņi, bet "Leste" ir vienīgais zvejas uzņēmums. Agrāk, vedot lomu krastā, zvejniekus cepēji jau gaidījuši krastā, un viens otru bijuši gatavi pārsolīt. Aldonis Lūkins stāsta, ka tagad visas norunas notiek pārsvarā pa telefonu, un pārdot nēģus cepējiem zvejnieki cenšas gandrīz rindas kārtībā – lai tiek visiem, kas gribējuši.

"Pēc tam jau viņi visi pazudīs, kad Kurzemē parādīsies nēģi," pēc pieredzes zina teikt Aldonis Lūkins. "Tur nēģi ir lielāki, vieglāk cept. Venta, Sakas upe – tur tie nēģi arī nāk. Kurzemē nēģi parādās septembra beigās, oktobrī, atkarīgs no laika apstākļiem."

Zvejnieks atzīst, ka augusts un septembra sākums Carnikavas zvejniekiem ir labākais laiks – ja runā par cenu, bet nēģu daudzums gan pagaidām nav tas, ko gribētos. Jācer uz laika maiņu.

Nēģi ir!

Ilmārs Prauliņš no ģimenes uzņēmuma "Gundegas IP" ar nēģu sezonas sākumu ir apmierināts: "Nēģi nāk trekni un labi, citu gadu bijuši pavisam maziņi. Bet ar to karstumu tagad viņu ir mazāk, Gauja nokritusies par pusmetru stabili. Straumes arī nav. Bet būs, būs, nēģu sezona būs!"

"Gundegas IP" cep nēģus jau vairākus gadu desmitus, tas ir ģimenes bizness. "Cepam mēs ar dēlu, sieva, vedekla pēc tam atnāk palīgā. Vedam uz tirgu, veikaliem, klientiem – liels tas loks," stāsta Ilmārs Prauliņš.

Kā jau visi cepēji, paši nēģus mazliet arī zvejo. No nēģu sezonas sākuma – 1. augusta – noķerti apmēram 70 kilogramu nēģi, no murda var izņemt vidēji 10-12 kilogramu dienā. Prauliņš ir apmierināts: "Vēl piepērkam klāt no zvejnieku brigādes – nevar sūdzēties. Nēģi ir!"

Nav tā, kā vajadzētu būt

Zigrīda Skaveneca no ģimenes uzņēmuma SIA "Krupis" arī atzīst, ka karstums šogad ļoti ietekmē nēģu sezonas sākumu: "Paliks vēsāks, būs labi. Vajag kādu vētru, un tad jau iekustēsies. Pat vētru nevajag, pietiks, ja būs ziemeļrietumu vējš."

Šogad uzņēmums iepircis vairāk murdu, zvejo paši, bet pērk nēģus arī no zvejniekiem. No viena pašu murda var izņemt 10-20 kilogramus, bet tas arī maksimums. "Kā palaimējas – kā viņiem ienāk prātā," saka Zigrīda Skaveneca.

Liela tirgošanās uzņēmumā gan vēl nav sākusies. "Uz veikaliem vēl nevedam. Paši tik daudz nevaram sazvejot, jāpērk no zvejniekiem, bet cena ir ļoti augsta, un par tādām cenām veikaliem nevar produkciju iedot. Pēc nēģu iepirkuma cenas arī vadās nēģu tirgus. Centrāltirgū nēģi maksā 49 eiro kilogramā – tā nav bijis nekad. Man liekas, kaut kas nav tā, kā vajadzētu būt," domā Zigrīda Skaveneca.

Kā veidojas nēģu rekordcena

Nēģu cena Centrāltirgū, salīdzinot ar pagājušā gada 30 eiro kilogramā, kāpusi ievērojami, un šis ir nēģu cenas rekords: 49 eiro kilogramā.

Tiesa, šī ir sezonas sākuma cena – uz rudens pusi, kad nēģu būs vairāk, nēģu cena gan tirgū, gan veikalos mainīsies. Zvejnieki nēģus šobrīd tirgo par apmēram 25 eiro.

Aldonis Lūkins nēģu cenas pieaugumu skaidro ar to, ka nēģu ar katru gadu kļūst mazāk: "Pieprasījums paliek, preces nav."

Ilmārs Prauliņš no "Gundegas IP" stāsta: "PVN nodoklis visam nāk virsū, tirgū vēl uzliek savu cenu klāt – tā tas aiziet. Viņiem jau tirgū ir ļoti dārga īres maksa. Bet uz oktobri cena ies lejā."

Nākamsestdien Carnikavā notiks gadskārtējie nēģu svētki, un daudzi gardēži jau zina, ka tā ir laba iespēja ne tikai pamieloties ar svaigi ceptiem nēģiem, nēģu zupu un pat nēģu suši, bet arī pārvest mājās kādu nēģu kastīti par labāku cenu nekā tirgos un veikalos.