Netaupi skaistos traukus un servīzes tikai svētku reizēm, bet izbaudi ikdienā

Pandēmijas emocionālā noskaņa šogad pastiprinājusi vēlmi vairāk izkrāšņot savas mājas, un vērojama tendence arī galdu ar gardumiem dekorēt īpašāk. Vismaz brīvdienu kopīgo ģimenes pusdienu laikā vai Ziemassvētkos. Ja godīgi paskatāmies savā trauku kolekcijā, varbūt tur pamanāmi šķīvīši ar nolupušu maliņu vai krūzītes ar nobružāto zīmējumu? Šogad aicinām īpaši pievērst uzmanību skaistumam galda noformējumā.

Mīļas atmiņas ar vecmāmiņas kristāla servīzi

"Tā kā šogad pamatā uzturamies mājās, tad uzsvars likts uz to, lai mājās vide būtu ļoti patīkama. Ērta un skaista. Estētika ir galvenais. Nevajag taupīt neko, kas ir skaists. Dzīve jācenšas svinēt!" aicina interjera dizainere Zane Skalberga. "Klājot galdu pieliekam mazliet pūļu, lai to skaistāku padarītu ja ne katru vakaru, tad vismaz piektdienu vakaros vai svētdienu brokastīs. Izvelkam ārā no plauktiem svētku trauku komplektu un priecājamies. Jo šobrīd tiešām tik daudz laika pavadām mājās, ka vismaz tā svētku noskaņa kaut kādā veidā jārada pašiem. Jāsvin katrs mirklis, ko varam svinēt."

Nereti mums viesistabas sekcijā, iespējams, pat noputējušas, stāv senas servīzes, no dažādiem laikiem un kolekcijām. Bet Zane Skalberga aicina pārvērst to par kiču. "Nevajag pirkt jaunus traukus, ja mums ir skaisti vecie trauki. Nav jau tā, ka katru gadu, kad mainās modes tendences, mainām pilnīgi visu trauku kolekciju. Un, runājot par ilgmūžību, kas šobrīd ir aktuāla tendence pasaulē, netērējam naudu tur, kur nav vajadzības to tērēt. Bet ņemam ārā tieši šīs skaistās kristāla glāzes. Ja arī no katra veida palicis pa vienai glāzei, tas nekas, mēs varam galda klājumā uztaisīt kiču, apvienojot daudz dažādu stilu un krāsu. Un par katru no šiem traukiem būs skaistas atmiņas. Ar galda klājumu var izveidot pat vēsturisku stāstu, atceroties, kurai vecmāmiņai kurs šķīvis piederējis, no kā tas ir mantots." Tas būs arī emocionāls vēstījums un mīļas atmiņas.

Rokām taisīta māla krūka un ilgmūžīgs pocelāns

Ja, plānojot Ziemassvētku galdu, vēlies iegādāties jaunus un mūsdienīgus trauku komplektus, tad galda klājumu modes tendences iet roku rokā ar vispārējām interjera tendencēm. Kā stāsta interjera dizainere Zane, tad globālā tendence, kas novērojama ne tikai interjerā, bet visās jomās, ir ekoloģiski un naturāli materiāli, arī otrreiz pārstrādātie materiāli, piemēram, māla trauki, šobrīd aktuālās bambusa šķiedras, trauki no dabas materiāliem, piemēram, jūras gliemežvāku formas, galdauts no kokvilnas vai lina. Visās jomās, kur kaut kas tiek ražots, pasaulē domā par materiālu ilgmūžību. Modē ir viss, kas ir ilgi kalpojošs, daudzfunkcionāls un izturīgs. Ja agrāk izvēlējās ļoti smalkus porcelāna traukus, tad šobrīd svarīgi, lai porcelāns ir izturīgs. Retro izskats traukos un formās joprojām ir modē. Arī vēsturiski klasiskās vērtības nezūd. Klasiski balti, apaļi šķīvji ir no modes neizejoši. Ja agrāk galda piederumi bija, galvenokārt sudraba, tad tagad ir plašs metālu pielietojums, gan melnais metāls, kapars, gan zelta akcenti. Aktuāls ir vizuļojošs un zaigojošs metāls, tie var būt speciāli apstrādāti naži, dakšas un karotes, kas ar perlamutru zaigo varavīksnes krāsās. Ražotāji ļoti domā par trauku funkcionalitāti, piemēram, cenšas veidot apakštasīti tādu, lai ir speciāla vieta, kur novietot karotīti, vai arī ķīniešu ēdienu bļodiņas ir ar caurumiņiem, lai tur var ielikt kociņus. Kā papildina Zane, šobrīd aktuāli arī gleznojumi uz traukiem, viss, kas ir roku darbs. Ar akvareļa krāsām apgleznoti trauki vai māla krūze, kur var redzēt, ka tā ar rokām taisīta. Vai, piemēram, rokām izšūts galdauts. Viņa uzsver, ka, lai gan galda klājumam jābūt vizuāli efektīvam, tas nedrīkst novērst uzmanību no paša galvenā – ēdiena. Arī šī tendence šobrīd ir svarīga.

Jautāju interjera dizainerei, vai klasiskās Ziemassvētku krāsas – sarkanā un zaļā – modē ir arī šajos svētkos? "Protams, jo sarkanā un zaļā – tā ir no modes neizejošā Ziemassvētku klasika. Jebkuras klasiskās vērtības ir paliekošas." Kad veidosi Ziemassvētku galda noformējumu, saskaņo to ar mājas interjeru. "Ja māja iekārtota skandināvu zilganpelēkos toņos, tad visdrīzāk neliksi sarkanas dekorācijas uz galda. Mājās jābūt harmoniskam izskatam. Piemēram, ja eglītē ir baltas dekorācijas, tad centies arī galda klājumu veidot ar baltiem akcentiem. Lai visa mājas vide ir vienotā stilā."