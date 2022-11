No 11. līdz 20. novembrim gardēži aicināti baudīt Siguldas novada restorānu nedēļu

Sākums jau šajā nedēļas nogalē – desmit dienu garumā, no 11. līdz 20. novembrim notiks Siguldas novada restorānu nedēļa, kurai šoruden ir devīze – "Mūsu saknes". Rudens ir ražas un sakņu laiks. Tas ir īstais laiks, kad ēdienkartē iekļaut to, kas nācis no mūsu auglīgās zemes un laiks, kad atceramies savas valsts pirmsākumus. Tas ir mūsu sakņu laiks!

Gardēžus aicinās seši Siguldas novada un tās apkaimes uzņēmēji – restorāni: "Gadalaiki", "Kungu rija", viesnīcas "Sigulda" restorāns, Mālpils muižas restorāns, kā arī Bīriņu pils restorāns un gastro grilbārs "Kokos". Ikviens Siguldas novada iedzīvotājs un tā viesis ir aicināts baudīt trīs ēdienu maltīti par īpašu piedāvājuma cenu – 30 eiro.

Restorānu nedēļa ir īpaša ne tikai ar demokrātisko cenu piedāvājumiem par restorāna klases maltīti, bet arī "Mūsu saknes" ēdienkartes atšķiras no uzņēmumu ikdienā piedāvātā ēdienu klāsta. Šoruden ēdienkartēs parādās daudzveidīgas tekstūras un aktuālās sezonas noskaņas – stores buljonzupa ar zivju izlasi un vēžu astēm, pērļu vistas krūtiņa ar rudens saknēm un lauku krējumu vai ceptas bietes.

Siguldas pievārtē, ezeru ieskautais restorāns "Gadalaiki" , pēc garām pastaigām aicinās sasildīties, baudot ceptu topinambūru krēmzupu ar pīles confit vai pētersiļu sviestā ceptu sama fileju ar krāsaino biešu – plūmju ragu.

, pēc garām pastaigām aicinās sasildīties, baudot ceptu topinambūru krēmzupu ar pīles confit vai pētersiļu sviestā ceptu sama fileju ar krāsaino biešu – plūmju ragu. Savukārt pašā Siguldas centrā, viesnīcas "Sigulda" restorānā , tevi sagaidīs kompliments no šefpavāra, kā arī asara fileja ar safrāna risoto un dārzeņu ratatuju, noslēdzot maltīti ar pekanriekstu tartes desertu.

, tevi sagaidīs kompliments no šefpavāra, kā arī asara fileja ar safrāna risoto un dārzeņu ratatuju, noslēdzot maltīti ar pekanriekstu tartes desertu. Gleznainajos Turaidas pakalnos aicina tikties restorānā "Kungu rija" , kur nesteidzīgi varēs izgaršot rijā vītinātu cūkgaļu ar rukolu vai jūras velšu lazanju ar Bechamel mērci un Emmentaler sieru. Šoreiz šefpavārs savu meistarību demonstrēs ievērības cienīgā deserta izveidē – īpaši veidotā šokolādes kokā, kura saknes pazudīs tumši sarkanā velveta "zemē".

, kur nesteidzīgi varēs izgaršot rijā vītinātu cūkgaļu ar rukolu vai jūras velšu lazanju ar Bechamel mērci un Emmentaler sieru. Šoreiz šefpavārs savu meistarību demonstrēs ievērības cienīgā deserta izveidē – īpaši veidotā šokolādes kokā, kura saknes pazudīs tumši sarkanā velveta "zemē". Mālpils muižas restorānā pie baltiem galdautiem tiks servēta dzeltespuru tunczivs vai ceptas bietes, kazas siers un kaņepes. Turklāt restorānu nedēļas laikā muiža piedāvā īpašu nakšņošanas piedāvājumu tikai restorāna nedēļas apmeklētājiem.

pie baltiem galdautiem tiks servēta dzeltespuru tunczivs vai ceptas bietes, kazas siers un kaņepes. Turklāt restorānu nedēļas laikā muiža piedāvā īpašu nakšņošanas piedāvājumu tikai restorāna nedēļas apmeklētājiem. Pazust starp kokiem un ļauties bagātīgām tekstūrām un garšām ielūdz gastro grilbārs "Kokos" . Tunča fileja, kūpināts tuncis vai truša karbonāde pistācijās, stepes baravikas, truša aknu – kalvadosa mērce ir tikai daļa no šefpavāra sagatavotajiem pārsteigumiem.

. Tunča fileja, kūpināts tuncis vai truša karbonāde pistācijās, stepes baravikas, truša aknu – kalvadosa mērce ir tikai daļa no šefpavāra sagatavotajiem pārsteigumiem. Rudens ēdienkarte nav iedomājama bez ķirbjiem, ko piedāvās Bīriņu Pils šefpavārs, pasniedzot melno pastu ar krēmīgo ķirbi, garnelēm un lēni gatavotu lasi bietēs, desertā pasniedzot bezē ar maskarpones krēmu, ogām un apelsīnu liķierī marinētām dzērvenēm.



Siguldas novada restorāni ir sagatavojuši arī konkursus gardēžiem, kuru laikā būs iespēja tikt pie vakariņām divām personām īpašajam restorānu nedēļas piedāvājumam kādā no restorāniem.

Iepazīties un sekot līdz "Mūsu saknes" piedāvājumiem var pašvaldības mājaslapā Tūrisma sadaļā vai Facebook profilā.

Pirms došanās uz izvēlēto restorānu, iepriekš jārezervē galdiņš!