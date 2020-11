Aktieris Gatis Gāga ir kurzemnieks, kuru pēdējā laikā itin bieži redzam televizoru ekrānos. Viņa dzimtās mājas atrodas Ugālē. Netālu no vietas, kur vietējais mācītājs būvē ērģeles, Gatis pāris hektāros iekopis ābeļdārzu. Katru pavasari, pēc meža zvēru uzbrukumiem, augļu koki tiek rūpīgi apkopti, lai rudenī varētu novākt bagātīgu ražu. Runājot par ēšanu, sadzīvē Gatis ievēro mērenību un cenšas ēst veselīgi, bet uz skatuves vai kino, kur reizēm ēšanas epizodes tiek filmētas piecas reizes pēc kārtas, ir pamatīgi jāpacenšas.

Mani ieinteresēja, kas piedega cepeškrāsnī, kā to var spriest pēc seriāla "Projekts: šķiršanās" reklāmas video?

Godīgi sakot, es tagad samulsu. Man liekas, minētā epizode pēc tam nekur neparādījās, tur bija vīstoklis ar neko. Tas bija psihoterapeita uzdevums – sievai un vīram vienam otram jāpagatavo vakariņas. Gatavoju, bet netika pateikts, ko gatavoju. Tās piedega un izmetu miskastē.

Vai ar kulināriju nodarbojaties?

Pēdējos gados arvien mazāk. Man agrāk patika, bet man ir tā – ja vajag, es varu daudz ko izdarīt, ja ir kas sarežģītāks, vai nu zvans mammai vai sievai. Vai internets.

Dažreiz, kad teātrī skatos, ka aktieri kaut ko iedzer, viņi to dara pa tukšo. Nu, kāpēc nevar krūzītē ieliet kaut vai tēju vai ūdeni?

Formas izrāde nekopē dzīves īstenību, tajā apzināti dzer un ēd no tukšiem šķīvjiem un tukšām glāzēm. Tas ir apzināts paņēmiens, un tur nav pārmetumu režisoram vai aktieriem. Ja tomēr ir sajūta, ka aktieri šmaucas, tad tas ir diletantisms. Citās izrādēs vīna vietā dzeram upeņu sulu, bet viskija – ledus tēju. Lai gan esmu tiktāl uztrenējis savu aci, ka, skatoties televizorā epizodi, kā tas nesen bija, nesauksim vārdā, ne pārāk labā latviešu seriālā, kad viens no varoņiem, stipri iereibis, piepilda kārtējo glāzi un redzams liels glāzes tuvplāns. Un es redzu nodevīgās putiņas. Ledus tēja, skaidrs. Ir speciālas metodes, kā izvairīties no putām – pievieno šķidrumam sāli vai citas viltības. Seriālā mākslinieks acīmredzot nebija pacenties. Bet cilvēks ar uztrenētu aci spēj atšķirt.