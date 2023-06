Nosaukti 2023. gada labākie restorāni: uzvarētājos Peru un Spānija

2023. gada pasaulē labākais restorāns darbojas Peru galvaspilsētā Limā, bet labākais "eiropietis" ir Spānijā, lēmusi starptautiska žūrija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau 21 gadu vairāk nekā tūkstotis nozares speciālistu un industrijas ekspertu izvēlas Top 50 labākos pasaules restorānus, un šogad pirmo vietu ieņēmis Limas restorāns "Central", kas atvērts 2008. gadā.

Izpētot "World's 50 Best Restaurants" sarakstu, var secināt, ka jābrauc uz Dienvidameriku – tur "dzīvo" deviņi šajā topā iekļauti restorāni, turklāt četri tieši Limā; Spānijā – seši. No Latvijai tuvākajiem laikam būs "Frantzén" Stokholmā, šim restorānam piešķirta 30. vieta.

Labāko restorānu topā ir iekļuvis arī viens, kam nosaukumā ir "bistro", kā arī viens restorāns Slovākijā, vienīgais no Austrumeiropas reģiona.

Uzvarētāju "Central" koncepcija ir atainot ēdienkartē dažādas Peru ekosistēmas pēc augstuma virs jūras līmeņa – sākot ar 15 metriem zem Klusā okeāna un beidzot ar Andu kalniem 4200 metru augstumā. Katrs ēdiens pārstāv savu sastāvdaļu "dzimteni", sākot no Sausajām ielejām (garneles, kabači, avokado) līdz Amazones ūdeņiem (paku, arbūzi un kokas lapas).



"Central", kurā saimnieko vīrs un sieva, Virhilio Martiness un Pija Leona, pirmoreiz pasaules labāko restorānu Top 50 iekļuva piecus gadus pēc atvēršanas un ceļu uz pirmo vietu sāka no pašas apakšas, 50. vietas.

Otrajā, trešajā un ceturtajā vietā ierindoti trīs Spānijas restorāni, attiecīgi "Disfrutar" Barselonā, "Diverxo" Madridē un "Asador Etxebarri" Ačondā.

Triju "Disfrutar" šefpavāru Oriola Kastro, Eduarda Čatrukas un Mateu Kasanjas moto ir radīt ēdienu, kas vienlaicīgi pārsteidz acis un iepriecina garšas kārpiņas.



Visi trīs savulaik satikās slavenajā "El Bulli", un pēc tā aizvēršanas 2011. gadā apvienojās, lai izveidotu savu uzņēmumu, ko arī izdarīja 2014. gadā. Tagad tas oficiāli atzīts par labāko restorānu Eiropā.

2023. gada pasaulē labāko restorānu Top 50

1. "Central" (Lima, Peru)

2. "Disfrutar" (Barselona, Spānija)

3. "Diverxo" (Madride, Spānija)

4." Asador Etxebarri" (Ačondo, Spānija)

5." Alchemist" (Kopenhāgena, Dānija)

6. "Maido" (Lima, Peru)

7. "Lido 84" (Gardone Rivjēra, Itālija)

8. "Atomix" (Ņujorka, ASV)

9. "Quintonil" (Mehiko, Meksika)

10. "Table by Bruno Verjus" (Parīze, Francija)

11. "Trèsind Studio" (Dubaija, AAE)

12. "A Casa do Porco" (Sanpaulu, Brazīlija)

13. "Pujol" (Mehiko, Meksika)

14. "Odette" (Singapūra)

15. "Le Du" (Bangkoka, Taizeme)

16. "Reale" (Kastela di Sangro, Itālija)

17. "Gaggan Anand" (Bangkoka, Taizeme)

18. "Steirereck" (Vīne, Austrija)

19. "Don Julio" (Buenosairesa, Argentīna)

20. "Quique Dacosta" (Denija, Spānija)

21. "Den" (Tokija, Japāna)

22. "Elkano" (Hetarija, Spānija)

23. "Kol" (Londona)

24. "Septime" (Parīze)

25. "Belcanto" (Lisbon, Portugāle)

26. "Schloss Schauenstein" (Firstenava, Šveice)

27. "Florilege" (Tokija, Japāna)

28. "Kjolle" (Lima, Peru)

29. "Borago" (Santjāgo, Čīle)

30. "Frantzén" (Stokholma, Zviedrija)

31. "Mugaritz" (Sanjebastjana, Spānija)

32." Hisa Franko"(Kobarida, Slovēnija)

33. "El Chato" (Bogota, Kolumbija)

34." Uliassi" (Senigallija, Itālija)

35. "Ikoyi" (Londona)

36. "Plénitude" (Parīze)

37. "Sezanne" (Tokija, Japāna)

38. "The Clove Club" (Londona)

39. "The Jane" (Antverpene, Beļģija)

40. "Restaurant Tim Raue" (Berlīne)

41. "Le Calandre" (Rubano, Itālija)

42. "Piazza Duomo"(Alba, Itālija)

43. "Leo" (Bogota, Kolumbija)

44. "Le Bernardin" (Ņujorka)

45. "Nobelhart & Schmutzig" (Berlīne)

46. "Orfali Bros Bistro" (Dubaija, AAE)

47. "Mayta" (Lima, Peru)

48. "La Grenouillere" (La Madelēne-sus-Montreija, Francija)

49. "Rosetta" (Mehiko, Meksika)

50. "The Chairman" (Honkonga)