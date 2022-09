Nosaukti labākie piena produkti Latvijā: uzvarētāju saraksts

Pārtikas izstādē "Riga Food 2022" noskaidroti šī gada labākie piena produkti. Ikgadējais Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības Latvijas piena produktu kvalitātes konkurss notika vairākās produktu kategorijās: fermentētie piena dzērieni, piena dzērieni, puscietie sieri, jogurti, 2021./2022. gada jaunais produkts.

Labākie puscietie sieri

Pirmā vieta tika piešķirts AS "Talsu piensaimnieks" ražotajam sieram "Talsu deviņkalnu siers, Deluxe". Otro vietu ieguva AS "Cesvaines piens" ražotais "Čederas siers ar sīpoliem". Trešajā vietā – AS "Jaunpils pienotavas" ražotais "Bauskas siers".

Labākie jogurti

Pirmo vietu ieguva AS "Tukuma piens" ražotais "Jogurta dzēriens ar persikiem, marakuju un čia sēklām". Otrā vieta AS "Jaunpils pienotava" ražotajam "Pilnpiena jogurtam bez piedevām". Trešā vieta – "Food Union grupas" ražotā "Limbažu piena", "Mango-vaniļas jogurtam".

Labākie fermentētie piena dzērieni

Pirmā vieta tika piešķirts AS "Rankas piens" ražotajai "Tīrkultūrai", otro vietu saņēma AS "Jaunpils pienotavas" ražotā "Rjaženka", trešajā vietā – PKS "Straupe" ražotais "Kefīrs".

Labākie piena dzērieni

Pirmo vietu saņēma AS "Smiltenes piens" ražotais sūkalu olbaltumvielu koncentrāts "Piena spēks, bez laktozes, ar D3 vitamīnu". Otrā vieta tika piešķirta AS "Tukuma piens" ražotajiem kafijas dzērieniem "Latte" un "Cappuccino".

Jauno piena produktu kategorijas "Sieri un sviests" labākie

Pirmo vietu ieguva AS "Tukuma piens" ražotais "Sviests ar trifeļu piedevu". Otrajā vietā – AS "Smiltenes piens" ražotais siers "Stracciatella". Trešajā vietā – SIA "Latvijas piens" ražotais "Holandes siers".

Jauno piena produktu kategorijas "Jogurts" labāko 'divnieks'

Pirmā vieta AS "Tukuma piens" ražotajam "Bulgāru jogurtam", otrā vieta "Food Union grupas" ražotajam jogurta kokteilim "Shake me up, ķiršu-banānu".

Jauno piena produktu kategorijas "Deserti un biezpiens" labākie

Pirmā vieta tika piešķirta "Food Union grupas" ražotajam biezpiena sieriņam "Kārums, zemeņu". Ar otro vietu tika apbalvots AS "Jaunpils pienotavas" ražotais "Pudiņš ar kokosa garšu".

Jauno piena produktu kategorijas "Saldējums" labākie

Pirmā vieta tika piešķirts SIA "Rūjienas saldējums" ražotajam "Rūjienas kefīra saldējumam ar persiku piedevu vafeļu glāzītē". Otro vietu saņēma "Food Union grupas" ražotais "Ekselence, zemesriekstu saldējums ar karameli un zemesriekstiem". Ar trešo vietu tika godalgots SIA "Rāmkalni Nordeco" ražotais "Mājas saldējums, jāņogu, vafeļu glāzītē" un SIA "Tērvete Food" ražotais "Sāļās karameles saldējums "Amber" beļģu šokolādes glazūrā".