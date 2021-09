Noskaidroti Latvijas labākie piena un medus produkti

Kā izvēlēties labāko pienu un gardāko medu? Katram sava gaume un prasības, bet labs ceļvedis, stāvot piena un medus upju krastos, varētu būt gadskārtējo piena un medus konkursu uzvarētāji. Starptautiskajā pārtikas izstādē "Riga Food 2021" nosaukti un apbalvoti 2020./2021. gada Latvijas labāko piena produktu ražotāji un garšīgākā medus ražotāji. Ražotājus vērtēja nozares profesionāļu žūrijas, un balvas tika piešķirtas vairākās kategorijās.

Labākie piena dzērieni

Šajā grupā 1. vieta tika piešķirta AS "Tukuma piens" ražotajam "Turku jogurtam, ķiršu" (300 g), meistare Sandra Firleja. 2. vietu saņēma AS "Smiltenes piena" ražotais "Jogurts, vīģu-guavas, bez laktozes, ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu" (200 g), meistare Vita Puriņa. 3. vietu nopelnīja "Food Union" ("Rīgas piena kombināts") ražotais "Krējuma jogurts "Kārums", ananasu-kokosriekstu" (150 g), tehnologs Viktors Biziks.

Labākie skābpiena produkti

1. vietu tika piešķirta AS "Tukuma piens" ražotajam "Biezpiena jogurta krēmam ar mango un persikiem" (400 g), meistare Sandra Firleja. 2. vietu nopelnīja AS "Jaunpils pienotava" ražotais "Bezlaktozes skābais krējums, 20 %" (400 g), meistare Liene Zvirbule. 3. vietu ieguva AS "Latgales piens" ražotais "Biezpiena deserts ar upeņu piedevu" (160 g), meistare Ludmila Čepelova.

Labākie sieri

1. vieta tika piešķirta AS "Smiltenes piens" ražotajām "Siera BOOMbām" (60 g), meistare Jeļena Lagzdiņa. 2. vietu izcīnīja SIA "Latvijas piena" ražotais "Holandes siers ar zaļajiem pipariem, 45 %" (3 kg), meistars Andris Freimanis. 3. vietu ieguva AS "Cesvaines piens" ražotā siera izlase "Granalino / Čedara Red šķēlītes" (300 g), meistari Raimonds Līcītis un Ruslans Koroļčuks.

Labākie saldējumi

1. vietu ieguva "Food Union" (AS "Rīgas piena kombināts") ražotais krējuma apelsīnu saldējums "Ekselence" ar apelsīnu mērci baltā šokolādē (100 ml), ražošanas vadītāja Natālija Šakina. 2. vieta tika piešķirta "Food Union" (AS "Rīgas piena kombināts") ražotajam krējuma plūmju saldējumam "Pols" (120 ml), ražošanas vadītāja Natālija Šakina. 3. vietu izcīnīja SIA "Rūjienas saldējums" ražotais piparmētru saldējums "Rūjiena" ar šokolādes pildījumu (110 ml), meistare Sanda Gūte.

Foto: Riga Food 2021

Daļa no Latvijas labākajiem piena meistariem Riga Food 2021 apbalvošanas ceremonijā.

Labākie bioloģiskie piena produkti

1. vieta tika piešķirta "AS Smiltenes piens" ražotajam "BIO Holandes sieram, 45 %" (200 g), meistare Vita Puriņa. 2. vietu saņēma AS "Tukuma piena" ražotais "Eko jogurts bez piedevām", meistare Sandra Firleja. 3. vietu ieguva AS "Talsu piensaimnieka" ražotais "Talsu biezpiens, pilnpiena, 9%", meistari Dina Zazīte un Mārtiņš Raksa.

Labākie nogatavinātie sieri

1. vieta tika piešķirta AS "Limbažu siers" ražotajam sieram "Limbažu Grande Duro, nogatavināts, 12 mēn." (180 g), meistars Arnis Magonis. 2. vietu saņēma AS "Smiltenes piena" ražotais "Krievijas siers, nogatavināts, 50 %" (~4,5 kg), meistare Jeļena Lagzdiņa. 3. vieta tika AS "Cesvaines piena" ražotajam sieram "Pomodoro, nogatavināts" (~4,5 kg), meistare Sandra Jargāne.

Labākais sviests

Sviesta konkursā godalgoto 1. vietu piešķīra AS "Krāslavas piena" ražotajam "Skābkrējuma sviestam" (20 kg), meistars Ainārs Vecelis. 2. vietu saņēma "Food Union" (AS "Rīgas piena kombināts") ražotais "Sviests "Valmiera", 82 %" (180 g), ražošanas vadītājs Ilgvars Tamanis. 3. vietu ieguva AS "Tukuma piena" ražotais "Sviests "EXPORTA", 82,5 %" (200 g), meistare Linda Lietiņa.

Latvijas garšīgākais medus

Nominācijas "Gaišais medus" uzvarētājs ir Viesturs Upītis, biškopis no Vārkavas novada ar savu dažādu ziedu medu.

Nominācijas "Tumšais medus" uzvarētāja ir Ilze Grava – Niķe, biškope no Rīgas ar savu meža ziedu medu.

Nominācijā "Monoflorais medus" uzvarēja Jānis Freimanis, biškopis no Rīgas, ar savu liepziedu medu.

Nominācijas "Pavasara ziedu medus" uzvarētājs ir Matīss Malnieks, biškopis no Rīgas, kurš savu medu ieguva Dailes teātra apkārtnē.