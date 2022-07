Noskaidrots 2022. gada gardākais medus Latvijā

"Noskaidrots Latvijas garšīgākais medus 2022!" ziņo Latvijas Biškopības biedrība. Starp gandrīz pussimta medus paraugiem par gardāko atzīts medus, ko bites sanesušas Rīgas centrā, Valmieras novadā un no Latgales latvāņiem.

16. un 17. jūlijā norisinājās biškopju vasaras saiets, kura laikā tika sumināti konkursa "Latvijas garšīgākais medus 2022" un "Veiksmīgākā biškopības produkta etiķete 2022" laureāti.

Konkursa "Latvijas garšīgākais medus 2022" vērtēšana notika divās daļās un labāko medu noteica pieci savas jomas profesionāļi un eksperti: Latvijas Biškopības biedrības pētniece Ineta Eglīte, Latvijas vīnkopju un Vīndaru biedrības valdes priekšsēdētājs Ričards Ivanovs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore Evita Straumīte, biškopis Jānis Vainovskis un LLU PTF Pārtikas sensorās novērtēšanas laboratorijas laborante Anna Verškova.

Kopumā uz gardāko medus titulu pretendēja 46 medus paraugi, kuri sacentās trijās nominācijās – gaišais medus, tumšais medus un monoflorais medus (medus no vienas sugas augu ziedu nektāra )

Šogad par gardāko gaišā ziedu medu tika atzīts Rīgas centrā ievāktais medus – LMT jumta medus, bitenieks Valdis Janovs.

Bitenieks Rimants Gaidamovičs no Valmieras novada ieguva "Latvijas garšīgākais medus 2022" titulu ar tumšo medu, bet no Preiļu novada zemnieku saimniecības "Tūmeņi " nākušais latvāņu ziedu medus (bitenieks Edgars Soldāns) šogad tika atzīts par gardāko monofloro medu.

Edgara Soldāna bišu savākto latvāņu medu par gardāko atzina arī biškopju vasaras saieta apmeklētāji.

Paralēli gardākā medus meklējumiem tika vērtētas arī produktu etiķetes.

"Veiksmīgākā biškopības produkta etiķete 2022''

1. vieta – Andris Muižarājs no Ādažiem;

2. vieta – Artis Brūvers, "Ādažu medus" no Ādažiem;

3. vieta – Edgars Soldāns, ZS "Tūmeņi" no Preiļu novada

Skatītāju simpātija tika noteikta "Facebook", par uzvarētāju kļuva biškopes Sintijas Ilsjānes iesniegtā etiķete.