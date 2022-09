Noskaidrots 'Latvijas gada pavārs 2022'

Izstādē "Riga Food 2022" svinīgā apbalvošanas ceremonijā paziņots titula "Latvijas gada pavārs 2022" ieguvējs: restorāna "Ferma" šefpavārs Nils Ģēvele, savukārt par labāko pavāra palīgu jeb pavārzelli tika atzīta "Ferma" pavāre Agate Batraga.

Latvijas Pavāru klubs sadarbībā ar pārtikas un delikatešu ekspertu "Reaton" jau 16. gadu turpina pavārmākslas svētkus Latvijā, rīkojot nu jau par tradīciju kļuvušo pavāru konkursu "Latvijas gada pavārs", kura uzvarētājs saņem "Reaton Zelta pavārnīcu", bet labākais pavāra palīgs - "Reaton koka pavārnīcu".

Lūk, "Fermas" šefpavāra Nila Ģēveles vizītkarte, piesakoties konkursam.

Šogad konkursā vēl piedalījās restorāna "Ogle" šefpavārs Artūrs Marčenoks ar pavārzelli Danielu Juškēviču, "Grand Palace Hotel" restorāna šefpavārs Andrejs Botikovs ar pavārzelli Loniju Astru Drazlovsku, "3 pavāru restorāns" šefpavārs Pāvels Skopa ar pavārzelli Matīsu Gleglu, kā arī "Hercogs" restorāna šefpavārs Kristaps Sarma ar pavārzelli Niklāvu Barkovski.

Pavārus vērtēja starptautiskā žūrija, kurā bija nozares eksperti Fridgeirs Eiriksons no Islandes, Fanciane Tartari no Skotijas, Tarvo Stint un Rūdolfs Visnapī no Igaunijas, kā arī Tomas Rimaidis no Lietuvas.

Šogad pavāru konkursa vadmotīvs bija "Zero waste" jeb virtuve bez atkritumiem un pārpalikumiem. Tāpat tika vērtēti sagatavošanās darbam, darba forma, virtuves un inventāra sagatavošana, produktu pareiza sagatavošana, tehniskā meistarība un darba organizēšana, darba tehnika, darba vietas organizēšana, higiēna, produktu racionāla izmantošana jaunrade un mūsdienīgums, ēdiena pasniegšanas laiks un tehnika, ēdiena noformējums, kompozicionālā krāsu un formu vienotība, proporcijas, svars, ēdiena garšas, smaržas un produktu saderība un smaržas, garšas un konsistences atbilstība, kā arī ēdiena uzturvērtība.

Savukārt labākais pavārzellis tika noteikts pēc atsevišķiem žūrijas kritērijiem – darba tehnika, komandas darbs, higiēna un darba drošība, ieinteresētība darba uzdevumos un inovācijas.

"Šogad tika saņemts iepriecinoši liels konkursantu pieteikumu skaits, tāpēc esam gandarīti par pavāru interesi, kuri ir gatavi strādāt inovatīvi, iedvesmojoties no labākajiem pasaules piemēriem, izmantojot savas zināšanas un fantāziju. Pašreiz situācija sabiedriskajā ēdināšanā ir samērā kritiska, jo pandēmija ietekmējusi visu nozari – trūkst darbinieku, cilvēki brauc prom. Ceru, ka ar konkurss motivēs jaunos pavārus virzīties uz priekšu un attīstīties, lai nākotnē mēs varētu baudīt šedevrus un sasniegt noteiktos mērķus," saka Latvijas Pavāru kluba vadītāja Svetlana Riškova.