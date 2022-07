Noskaidrots 'Tasty' ātro vasaras recepšu konkursa uzvarētājs: mammas un dēla kopdarbs

Ikvienam Tasty.lv lasītājam bija iespēja piedalīties ātro vasaras recepšu konkursā, lai cīnītos par iespēju saņemt noderīgu balvu virtuvei – rīsu un tvaika katlu no "Russell Hobbs". Konkurss noslēdzies! Kārdinošāko recepšu autoru izlozes kārtībā noskaidrojām un par uzvarētāju atzinām "Pikantā vasaras sacepuma" receptes iesūtītāju – Kristīni Viziņu. Izrādās, šī recepte ir īsts ģimenes kopdarbs!

Tas tik bija sacepums!

Satiekot aci pret aci konkursa uzvarētājus – Kristīni un viņas dēlu Edgaru, bez šaubām, vēlējāmies noskaidrot, kā radusies recepte. Proti, vai tā ir pilnīgs abu meistarojums, vai tomēr atrasta kādā recepšu grāmatā, vai, iespējams, nodota no paaudzes paaudzē.

Kristīnes dēls Edgars izstāsta receptes pirmsākumus: "Reiz ciemojos pie kāda sava drauga, un viņa mamma mums pagatavoja pusdienas. Tādas patiesi īpašas pusdienas. Jā, tas bija sacepums!"

Drauga mammas gatavotajā ēdienā esot bijuši uzsildīti načos čipši, pa virsu uzliets, kas ļoti līdzīgs "chili con carne" un visam pāri pārbērts siers. "Man šis ēdiens ļoti iegaršojās, un, bez šaubām, es to mēģināju pagatavot arī mājās. Pacienāju gan ģimenes locekļus, gan draugus," stāsta Edgars.

Edgars piebilst, ka drauga mammas sacepums būtiski atšķiras no viņa izdomātā "Pikantā vasaras sacepuma": "Sanāca tā, ka kādu reizi kādu no sastāvdaļām nevarējām atrast nevienā veikalā, tad nu sāku veidot savu recepti, eksperimentējot un mainot sastāvdaļas. Piemēram, mēs neizmantojam čipšus, bet gan kartupeļus. Var izmantot jebkādus, pats galvenais – jābūt siltiem un kraukšķīgiem. Pa virsu liekam sautējumu, kas arī var būt ļoti dažāds (citam patīk pikantāks, citam maigāks) un pa virsu klājas siers. Viss krāsnī jācep tik ilgi, kamēr siers kļūst kraukšķīgs un tā virskārta teju vai "uzburbuļojas". Citiem vārdiem sakot – ar šo sacepumu var ļoti variēt, katrs var likt to, ko sirds kāro, turklāt – katru reizi ko pamainot. Visiem, kurus mēs cienājam, šis ēdiens ir ļoti iegaršojies!"

Ģimenes recepte

Edgars atzīst, ka viņa ēdiena lielākais eksperts ir mamma, kura pasaka – jā, ir labi vai tomēr ir kaut kas jāpamaina. "Teiksim tā – recepte ir mans izdomājums, mana iniciatīva, bet īstais receptes "arhitekts" tomēr ir mana mamma! Tā ir mūsu kopējā ģimenes recepte!" lepni saka Edgars.

Ņemot vērā to, ka ģimenē ir arī veģetārieši, sacepums laika gaitā no gaļas sacepuma kļuvis par veģetāro sacepumu. Viņi atzīst, ka tas ir ļoti ērti, jo visi cilvēki var paēst vienu ēdienu, neņemot vērā, vai esi veģetārietis vai visēdājs. Vienmēr pastāv iespēja gaļu pielikt klāt pašam.

Edgara rceptē gaļa aizvietota ar pupiņām. Edgars min, ka tādā veidā netiek aizmirsts par dzelzi, proti, netiek izlaistas kādas svarīgas uzturvielas. "Vairāk vai mazāk visu var pagatavot no piemājas dārziņa labumiem. Ananass pie mums neaug, tomēr to var aizvietot ar tomāta šķēlītēm vai bumbieriem. Man patiesībā bija doma sacepumā iekļaut karamelizētus vai mājas vīnā izvārītus bumbierus. Arī čili piparus var izmantot tepat audzētos, tāpēc, ka tie ir mazāki un krietni asāki. Mums ģimenē tiešām garšo pikants ēdiens."

Par iegūto balvu uzvarētāji saka: "Gribam pateikt lielu paldies par iegūto balvu, tāpēc, ka tā tiešām palīdzēs nodoties jauniem ēdienu eksperimentiem. Nākamā recepte jau varbūt būs ar rīsiem!"

"Tasty" visiem saka lielu paldies par piedalīšanos konkursā! Bija patiess prieks par jūsu atsaucību un arī uzdrīkstēšanos. Lai skaista, garda un kulināriem eksperimentiem bagāta vasara!