Noskaties! Jūrmalas brīvdabas muzejā māca kūpināt zivis

Piekrastes zvejnieku Latvijā ar katru gadu kļūst aizvien mazāk. Tomēr iepazīt tīklu aušas, virvju vīšanas un citas ar zvejniecību saistītās senās nodarbes joprojām vēlas daudzi, tāpēc Jūrmalas brīvdabas muzejā jau septīto vasaru notiek pasākumu cikls "Ceturtdiena – zivju diena".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šodien ir ceturtdiena, Jūrmalas brīvdabas muzejā rosās piekrastes zvejnieks Dainis Štāls. Dainis ir zvejnieks jau trešajā paaudzē. Ceturtās gan nebūšot, jo jauno paaudzi vairs šādas lietas neinteresējot, tomēr viņš labprāt rāda un stāsta, kā kūpināmas zivis vismaz muzeja apmeklētājiem. "Kad es strādāju "Jūras līcī" par kūpinātāju, brigadieris teica, ka tādā krāsā, kā ir laulības gredzens uz rokas, tādā krāsā jābūt reņģei."

Reņģu sezona gan jau esot beigusies, tāpēc šodien uz kūpinātavu dosies brekši, bet arī tiem esot sena recepte. Štāls: "Ar alkšņu malku un skaidām kūpinu. Es apžāvēju, nekūpinu tā, lai būtu baigi brūnas."

Nosaukums "Ceturtdiena – zivju diena" pasākumu ciklam aizgūts no laika, kad ceturtdienās ikvienā ēstuvē varēja dabūt tikai zivju ēdienus. Kā smej muzeja vadītāja Daiga Sējāne, to ieteikuši paši muzeja apmeklētāji. "Es arī neatceros tās ceturtdienas ar jaukām atmiņām. No šodienas viedokļa saprotu, ka tā bija laba doma, jo zivis ir jāēd vismaz vienreiz nedēļā. Šeit zivju ēšana nav pats galvenais, bet tas process, tā atmosfēra. Kaut ko apgūt, redzēt un pamācīties. Tas ir tas, ko mēs te rādām."

Interese par senajiem zvejniecības procesiem ir liela. Kā stāsta meistars, pielietojums virvēm bijis plašs. Bez tām neesot varēts iztikt ne kārtīgā sētā, ne uz burinieka. "Agregāts, īsti nezinu, varētu būt no pagājušā gadsimta, jo tas nācis no zvejnieku kolhoza. Tā tās tapušas arī senāk. Tehnika ir attīstījusies, bet principā ir vītas visu laiku. Daudz kur vij vēl joprojām," saka tekstila tehnologs Māris Maniņš.

Zvejniecībā neiztika arī bez tīkliem. Senos laikos tīklu aušana bija zvejnieku sievu darbs. Tomēr pat pieredzējušām rokdarbniecēm tas nebūt nedodas viegli.

Pasākumu cikls "Ceturtdienas – zivju dienas" aizsācies pirms septiņiem gadiem. Kā stāsta muzejnieki, turpināšoties ik vasaru, kamēr vien jūrā varēšot nozvejot kādu zivi vismaz demonstrējumiem.

Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par "ReTV Ziņas" saturu atbild SIA "Re MEDIA".