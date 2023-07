Noskaties! Neierastas picas, biezputras figūras, apģērbs, no kura izaugs sēne

Neierastas picas un radoša pieeja ēdiena pagatavošanā, kā arī apģērbs, no kura vēlāk izaugs sēnes. Šonedēļ bērni un jaunieši Cēsīs piedalās radošajās darbnīcās un kopā ar māksliniekiem realizē savas vīzijas par to, kāds ēdiens varētu būt nākotnē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ruckas mākslas rezidenču centrā Cēsīs bērni un jaunieši vienā no nodarbībām cep picas. Bet ne tādas, kādas esam raduši redzēt un garšot. Te top picas, izvēloties dažādu garšu salikumus, kādai izvēloties arī neierastu formu – ģitāras. Šādi projektā "Māksla+Ēdiens+Nākamā paaudze" bērni un jaunieši kopā ar māksliniekiem no Latvijas un Norvēģijas īsteno savas idejas par nākotnes ēdienu dažādās mākslas formās. Te tiek pielietots arī mākslīgais intelekts. "Mēs visi izdomājām idejas, salikām kopā un uztaisījām vienu lielu ideju. Piemēram, man vislabāk patika ūdens pica, ka mēs varētu nākotnē taisīt ēdienu arī no tā, kas ir jūrā, piemēram, aļģēm, jūras zālēm, varbūt medūzām," saka projekta dalībniece Elza.

"Es pats izdomāju "Oreo" picu, kur ir saldā mīkla, nevis pepperoni. Ir "Oreo", kečupa vietā ir "Oreo" krēms. Būšu reāls, ieraudzīju vienu video ar weirdest pizza pirms trīs gadiem, tad vienkārši atcerējos," saka projekta dalībnieks Ernests.

Projekta organizatore Zane Cērpiņa: "Šajā darbnīcā mēs mēģinājām vizualizēt ēdiena nākotnes ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un tas ir kaut kas tāds, ko pēdējā laikā daudz vairāk un vairāk dzirdam. Tāpēc vēlējāmies bērnus iepazīstināt ar to, kā mākslīgais intelekts strādā, kādas programmas viņi var lietot un kā tas var palīdzēt mums vizualizēt nākotnes."

Savukārt projekta dalībniece Ance Dālmane veidoja arī ēdiena modeļus ar 3D printera palīdzību, piemēram, picu ar 3D sēnēm no mannas putras, kā arī kartupeļu biezputras figūras.

Māksliniece un projekta organizatore Zane Cērpiņa stāsta, ka galvenā doma ir rosināt bērnos radošumu, vienlaikus uzsverot, ka ēdiens var būt kā materiāls, ar ko strādāt, lai runātu par mākslu un arī mēģinātu īstenot dažādas vīzijas. Cērpiņa: "Mēs ar ēdiena un mākslas palīdzību varam domāt par nākotnēm. Ar māksliniekiem vēlamies bērniem iedot toolbox jeb rīku kasti, domāšanas rīku kasti, lai tiekam ar tām nākotnēm galā, kas ir tik neparedzamas. Bieži vien tās mums arī izklausās diezgan baisas un varbūt arī negatīvas. Ar kreatīvu domāšanu varam ne tikai iedomāties, bet arī tās lēnu garu īstenot tādas fantastiskas."

Arī atlikusī nedēļa darbnīcās tiks pavadīta radoši, jaunieši ar māksliniekiem apgleznos šķīvjus un arī veidos apģērbu, kuros ieaudzēs sēnes. Rezultāts sagaidāms pēc četrām nedēļām, kad no apģērba būs izaugušas austersēnes. Jāpiebilst, ka visu šo nedēļu pēc radošajām nodarbībām ir arī "Atvērtā stunda", kad ikviens interesents var doties aplūkot darbnīcās paveikto.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par "ReTV Ziņas" saturu atbild SIA "Re MEDIA".